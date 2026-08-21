article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fakülte Binası Bile Olmamasına Rağmen Aylık 50 Bin TL Burs Veren Üniversite Tercih Rekoru Kırdı

Fakülte Binası Bile Olmamasına Rağmen Aylık 50 Bin TL Burs Veren Üniversite Tercih Rekoru Kırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 10:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 YKS yerleştirme sonuçları, üniversite tercihlerinde ezber bozan bir tablo ortaya çıkardı. Henüz kendi binası inşa halinde olan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, aylık 50 bin liraya varan rekor burs imkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) eğitim fırsatıyla ilk 10 binin içindeki derece öğrencilerini kendine çekerken; on binlerce lira ödenen vakıf üniversitelerinin yarı burslu mühendislik ve mimarlık bölümleri tek bir öğrenci bile bulamadı.

Kaynak: Dilan Kutlu / NEFES

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eğitim hayatına bu sene merhaba diyen ve fiziki kampüs inşaatı halen süren Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde tarihi bir başarıya imza attı.

Eğitim hayatına bu sene merhaba diyen ve fiziki kampüs inşaatı halen süren Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde tarihi bir başarıya imza attı.

Açtığı 30 kişilik kontenjanın tamamını dolduran fakülteye son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 9 bin 632, taban puanı ise 515,764 olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki köklü geçmişe sahip birçok devlet üniversitesini geride bırakan bu yeni eğitim yuvasının sırrı ise öğrencilere sunduğu eşsiz imkanlarda saklı. Üniversite yönetimi, kendi binaları tamamlanana kadar öğrencilerin ilk üç yıl boyunca Türkiye'nin en saygın tıp kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) eğitim göreceğini duyurmuştu. Bu cazip teklif, benzersiz bir maddi destekle de taçlandırıldı.

Sağlanan destek paketine göre, başarı sıralamasında ilk 15 bine girerek fakülteyi tercih eden genç hekim adaylarına aylık 50 bin lira, 15 bin sıralamasının üzerinden gelen öğrencilere ise aylık 30 bin lira geri ödemesiz burs veriliyor. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmed Galip Halidi, yaşanan bu yoğun ilginin kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti. Öğrencilerle tercih dönemi boyunca iletişim halinde olduklarını belirten Halidi, Çapa'da eğitim görme fırsatının ve yüksek miktardaki bursun bu başarıda kilit rol oynadığının altını çizdi. Halidi ayrıca, Bitlis'teki kampüs inşaatının ve akademik kadro oluşturma sürecinin hızla devam ettiğini, öğrencilerin planlanan üç yıldan daha kısa bir sürede kendi binalarına geçebileceklerini de müjdeledi.

Anadolu'daki yeni bir devlet üniversitesinin yakaladığı bu büyük ivme, vakıf üniversitelerindeki hüsranla keskin bir tezat oluşturdu.

Anadolu'daki yeni bir devlet üniversitesinin yakaladığı bu büyük ivme, vakıf üniversitelerindeki hüsranla keskin bir tezat oluşturdu.

Bu yılki yerleştirme sonuçlarına göre, özel üniversitelerdeki her beş koltuktan biri boş kaldı. Toplamda 176 bin 80 kontenjan açan vakıf üniversiteleri, yaklaşık 35 bin 700 kontenjanına öğrenci bulamayarak yüzde 79,7 gibi düşük bir doluluk oranında mahsur kaldı. Özellikle mühendislik, mimarlık, hukuk ve diş hekimliği gibi eskiden revaçta olan bölümlerde yaşanan kayıplar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Öğrenciler, yüksek eğitim ücretleri nedeniyle yüzde 50 indirimli bölümlere bile mesafeli yaklaştı.

Kayıt verilerinin detaylarına inildiğinde tablonun vahameti daha da netleşiyor. Tam 36 farklı lisans programına tek bir öğrencinin dahi yerleşmediği görüldü. İstanbul Sağlık ve Teknoloji, Maltepe, İstanbul Atlas, Bilgi ve Antalya Belek gibi üniversitelerin özellikle İngilizce eğitim veren yazılım, bilgisayar ve mekatronik mühendisliği programları, yarı yarıya burs imkanı sunmalarına rağmen sıfır çekti. Yaşanan bu boşluklar, aynı bölüme yerleşen öğrenciler arasındaki puan farklarının 290 küsurlu rakamlara kadar tırmanmasına neden olarak eğitimdeki fırsat ve rekabet dengesinin nasıl değiştiğini de gözler önüne serdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın