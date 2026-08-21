Fakülte Binası Bile Olmamasına Rağmen Aylık 50 Bin TL Burs Veren Üniversite Tercih Rekoru Kırdı
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2026 YKS yerleştirme sonuçları, üniversite tercihlerinde ezber bozan bir tablo ortaya çıkardı. Henüz kendi binası inşa halinde olan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, aylık 50 bin liraya varan rekor burs imkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) eğitim fırsatıyla ilk 10 binin içindeki derece öğrencilerini kendine çekerken; on binlerce lira ödenen vakıf üniversitelerinin yarı burslu mühendislik ve mimarlık bölümleri tek bir öğrenci bile bulamadı.
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Eğitim hayatına bu sene merhaba diyen ve fiziki kampüs inşaatı halen süren Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde tarihi bir başarıya imza attı.
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Anadolu'daki yeni bir devlet üniversitesinin yakaladığı bu büyük ivme, vakıf üniversitelerindeki hüsranla keskin bir tezat oluşturdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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