Fakülte Binası Bile Olmamasına Rağmen Aylık 50 Bin TL Burs Veren Üniversite Tercih Rekoru Kırdı

Açtığı 30 kişilik kontenjanın tamamını dolduran fakülteye son yerleşen öğrencinin başarı sıralaması 9 bin 632, taban puanı ise 515,764 olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki köklü geçmişe sahip birçok devlet üniversitesini geride bırakan bu yeni eğitim yuvasının sırrı ise öğrencilere sunduğu eşsiz imkanlarda saklı. Üniversite yönetimi, kendi binaları tamamlanana kadar öğrencilerin ilk üç yıl boyunca Türkiye'nin en saygın tıp kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) eğitim göreceğini duyurmuştu. Bu cazip teklif, benzersiz bir maddi destekle de taçlandırıldı.

Sağlanan destek paketine göre, başarı sıralamasında ilk 15 bine girerek fakülteyi tercih eden genç hekim adaylarına aylık 50 bin lira, 15 bin sıralamasının üzerinden gelen öğrencilere ise aylık 30 bin lira geri ödemesiz burs veriliyor. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmed Galip Halidi, yaşanan bu yoğun ilginin kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti. Öğrencilerle tercih dönemi boyunca iletişim halinde olduklarını belirten Halidi, Çapa'da eğitim görme fırsatının ve yüksek miktardaki bursun bu başarıda kilit rol oynadığının altını çizdi. Halidi ayrıca, Bitlis'teki kampüs inşaatının ve akademik kadro oluşturma sürecinin hızla devam ettiğini, öğrencilerin planlanan üç yıldan daha kısa bir sürede kendi binalarına geçebileceklerini de müjdeledi.