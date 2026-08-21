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İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Zirve Yaptı: Sebebi İTÜ Mezunu Manifest Üyesi Hilal mi?

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Zirve Yaptı: Sebebi İTÜ Mezunu Manifest Üyesi Hilal mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 09:15

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Manifest üyesi Hilal’in İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğunun gündeme gelmesi, üniversite tercihleriyle ilgili ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Bu yıl bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki sıralamalar değişirken, İTÜ’nün yükselişi sosyal medyada dikkat çekti. Hilal’in başarısının bu tercihler üzerinde etkili olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları bu tespite yorumlar yağdırdı. Detaylar içeriğin devamında...

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Son dönemde Manifest üyesi Hilal’in İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğunun gündeme gelmesi, üniversite tercihleriyle ilgili dikkat çekici bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Son dönemde Manifest üyesi Hilal’in İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğunun gündeme gelmesi, üniversite tercihleriyle ilgili dikkat çekici bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Dijital içerik üreticisi @emreyks.dk’nin paylaştığı verilere göre bu yıl Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü okulların bilgisayar mühendisliği bölümlerinde taban sıralamalar gerilerken İTÜ bu düşüşün dışında kaldı. 

Yaklaşık 15 yıldır zirveden uzak kalan İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nin yeniden devlet üniversiteleri arasında ilk sıraya çıkması, Hilal’in popülerliğinin de etkisiyle sosyal medyada ayrıca konuşulmaya başladı. Ortaya çıkan tablo, gençlerin üniversite ve bölüm seçimlerinde yalnızca akademik başarı ya da kariyer olanaklarının değil, popüler isimlerin ve sosyal medyanın da ne kadar etkili olabildiğini yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi tabii.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi tabii.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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