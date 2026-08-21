İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Zirve Yaptı: Sebebi İTÜ Mezunu Manifest Üyesi Hilal mi?

Dijital içerik üreticisi @emreyks.dk’nin paylaştığı verilere göre bu yıl Boğaziçi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü okulların bilgisayar mühendisliği bölümlerinde taban sıralamalar gerilerken İTÜ bu düşüşün dışında kaldı.

Yaklaşık 15 yıldır zirveden uzak kalan İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nin yeniden devlet üniversiteleri arasında ilk sıraya çıkması, Hilal’in popülerliğinin de etkisiyle sosyal medyada ayrıca konuşulmaya başladı. Ortaya çıkan tablo, gençlerin üniversite ve bölüm seçimlerinde yalnızca akademik başarı ya da kariyer olanaklarının değil, popüler isimlerin ve sosyal medyanın da ne kadar etkili olabildiğini yeniden gündeme taşıdı.