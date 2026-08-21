İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Zirve Yaptı: Sebebi İTÜ Mezunu Manifest Üyesi Hilal mi?

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Manifest üyesi Hilal’in İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğunun gündeme gelmesi, üniversite tercihleriyle ilgili ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Bu yıl bilgisayar mühendisliği bölümlerindeki sıralamalar değişirken, İTÜ’nün yükselişi sosyal medyada dikkat çekti. Hilal’in başarısının bu tercihler üzerinde etkili olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları bu tespite yorumlar yağdırdı. Detaylar içeriğin devamında...
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Son dönemde Manifest üyesi Hilal’in İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğunun gündeme gelmesi, üniversite tercihleriyle ilgili dikkat çekici bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
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Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi tabii.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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