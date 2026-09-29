Bir Türk Gezgin Pakistan'da Ucuz Spor Salonu Deneyimini Paylaştı

Farklı kültürleri ve yaşam standartlarını yerinde görmek gezginlerin en büyük tutkusu. Fakat bazı ülkelerin neden seyahat rotasında yer aldığı bazıları tarafından anlaşılmayabiliyor. Özellikle Pakistan, Afganistan ve Hindistan gibi ülkeler, turistlerin başına gelen ilginç olaylarla tanınmasına rağmen hala her yıl binlerce turisti ağırlıyorlar.
Gezgin içerik üreticisi Enes Aksu, Pakistan'da aylık üyeliği sadece 60 liraya gelen bir spor salonuna gitti. Bu fiyata gerçekten değip değmediğini gösteren gezgin hem kullandığı spor aletlerini hem de salonun tuvaletini paylaştı.
Tuvaletin kokusu burnumuza geldi...
Aksu'nun paylaştığı görüntülerde önce salonun antrenman bölümü görülüyor. Düzenli dizilmiş ağırlık sıraları, aynalar ve motivasyon posterleriyle salon dışarıdan bakıldığında ortalama bir spor salonundan pek farklı görünmüyor. Fakat kamera tuvalete yöneldiğinde tablo tamamen değişiyor. Duvarlarda nem ve küf lekeleri, dışarı fırlamış kablolar ve bakımsız bir zemin, ortamın kokusunu neredeyse ekrandan burunlarımıza taşıyor. Durum böyle olunca fiyat da oldukça makul bir hal alıyor. Ayrıca bu tarz ülkelerde spor salonları genel olarak aşırı kalabalığı ile biliniyor. Pek çok erkeğin ucuz sosyalleşme alanı olarak gördüğü spor salonları özellikle iş çıkışı saatlerinde hınca hınç dolu oluyor. Ortaya da bu videodakinden çok daha ilginç ve tam olarak 60 TL'lik bir görüntü çıkıyor.
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