Bir Türk Gezgin Pakistan'da Ucuz Spor Salonu Deneyimini Paylaştı

Farklı kültürleri ve yaşam standartlarını yerinde görmek gezginlerin en büyük tutkusu. Fakat bazı ülkelerin neden seyahat rotasında yer aldığı bazıları tarafından anlaşılmayabiliyor. Özellikle Pakistan, Afganistan ve Hindistan gibi ülkeler, turistlerin başına gelen ilginç olaylarla tanınmasına rağmen hala her yıl binlerce turisti ağırlıyorlar.

Gezgin içerik üreticisi Enes Aksu, Pakistan'da aylık üyeliği sadece 60 liraya gelen bir spor salonuna gitti. Bu fiyata gerçekten değip değmediğini gösteren gezgin hem kullandığı spor aletlerini hem de salonun tuvaletini paylaştı.