Teşkilat Seyircisi Fark Etti: Tolga Sarıtaş'a Partner Olan Her Karakter Ölerek Ayrılıyor

Teşkilat, 20 Eylül Pazar akşamı 185. bölümüyle ve 7 yıllık zaman atlamasıyla ekrana döndü. Yeni dönemde Altay'ı evli ve bir çocuk babası olarak izledik. Altay'ın eşi Beren'e Zehra Yılmaz hayat verdi. Uğur Yücel'in canlandırdığı Barlas'ın kızı olan Beren, daha ilk bölümde hikâyeden çıkarıldı.

Somali Bakanı'nın kurtarılmasının ardından toplantı binasına düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Beren, olay yerinde son nefesini verdi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre karakter 2 bölümlük konuk rol olarak planlanmıştı.