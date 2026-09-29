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Teşkilat Seyircisi Fark Etti: Tolga Sarıtaş'a Partner Olan Her Karakter Ölerek Ayrılıyor

Teşkilat Seyircisi Fark Etti: Tolga Sarıtaş'a Partner Olan Her Karakter Ölerek Ayrılıyor

yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 18:22
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 7. sezon açılışında Altay'ın eşi Beren hayatını kaybetti. Zehra Yılmaz'ın canlandırdığı Beren'in daha ilk bölümde hikâyeden çıkması, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir ayrıntıyı yeniden gündeme taşıdı. Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'taki partnerlerinin hepsi diziye ölerek veda etti. Sosyal medyada 'partner laneti' yorumları art arda geldi.

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Teşkilat'ın 185. bölümünde Altay'ın eşi Beren, toplantı binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Teşkilat'ın 185. bölümünde Altay'ın eşi Beren, toplantı binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Teşkilat, 20 Eylül Pazar akşamı 185. bölümüyle ve 7 yıllık zaman atlamasıyla ekrana döndü. Yeni dönemde Altay'ı evli ve bir çocuk babası olarak izledik. Altay'ın eşi Beren'e Zehra Yılmaz hayat verdi. Uğur Yücel'in canlandırdığı Barlas'ın kızı olan Beren, daha ilk bölümde hikâyeden çıkarıldı.

Somali Bakanı'nın kurtarılmasının ardından toplantı binasına düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Beren, olay yerinde son nefesini verdi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre karakter 2 bölümlük konuk rol olarak planlanmıştı.

Altay'ın partneri Neslihan 140. bölümde, Hilal ise 184. bölümdeki sezon finalinde ölerek diziye veda etti.

Altay'ın partneri Neslihan 140. bölümde, Hilal ise 184. bölümdeki sezon finalinde ölerek diziye veda etti.

Beren'in ölümüyle birlikte izleyiciler Altay'ın geçmişini de hatırlattı. Tolga Sarıtaş'ın Söz dizisinden sonra yeniden buluştuğu Aybüke Pusat, Neslihan Tuna karakteriyle Altay'ın ilk partneri olmuştu.

Aybüke Pusat Nisan 2025'te kadrodan çıkarıldı. Ardından Neslihan'ın hikâyesi 140. bölümde gösterilen mezar sahnesiyle kapandı. Altay'ın 'Onsuz nefes alamıyorum' dediği Neslihan, diziye ölerek veda eden ilk partner oldu.

6. sezonda Altay'ın karşısına Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Hilal çıktı. Ancak Hilal de 7 Haziran'da yayınlanan 184. bölümde, yani sezon finalinde hayatını kaybetti. Rabia Soytürk bölüm yayındayken Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Senaryonun gidişatının ardından sosyal medyada Tolga Sarıtaş'ın partnerlerinin akıbeti hakkında esprili paylaşımlar yapılmaya başladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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