Teşkilat Seyircisi Fark Etti: Tolga Sarıtaş'a Partner Olan Her Karakter Ölerek Ayrılıyor
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 7. sezon açılışında Altay'ın eşi Beren hayatını kaybetti. Zehra Yılmaz'ın canlandırdığı Beren'in daha ilk bölümde hikâyeden çıkması, izleyicilerin gözünden kaçmayan bir ayrıntıyı yeniden gündeme taşıdı. Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'taki partnerlerinin hepsi diziye ölerek veda etti. Sosyal medyada 'partner laneti' yorumları art arda geldi.
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Teşkilat'ın 185. bölümünde Altay'ın eşi Beren, toplantı binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
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Altay'ın partneri Neslihan 140. bölümde, Hilal ise 184. bölümdeki sezon finalinde ölerek diziye veda etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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