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Tolga Sarıtaş'ın Yeni Partneri! TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadın Başrolü Açıklandı

Tolga Sarıtaş'ın Yeni Partneri! TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadın Başrolü Açıklandı

TRT Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 13:32
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TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ta kadın başrolün kim olacağı merak ediliyordu. Kadın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün sezon finalinde diziye veda etmesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın kiminle partner olacağı merak ediliyordu. Teşkilat dizisinin yeni kadın başrolü belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT'nin Teşkilat dizisinin kadın başrol krizi sona erdi.

TRT'nin Teşkilat dizisinin kadın başrol krizi sona erdi.

Teşkilat dizisinde Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, dizide daha önce Aybüke Pusat ve Rabia Soytürk'le partner olmuştu. Rabia Soytürk'ün sezon finalinde diziye veda etmesiyle Tolga Sarıtaş'a yeni partner arayışı başlarken yeni sezona haftalar kala kadın başrol için anlaşma sağlanan isim duyuruldu.

Bensu Soral, TRT dizisi Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri oldu.

Bensu Soral, TRT dizisi Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde rol alan oyuncu Bensu Soral, TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Rabia Soytürk'ün ardından Teşkilat dizisinin yeni başrolü olan Bensu Soral, Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın karısı Azra olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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