Tolga Sarıtaş'ın Yeni Partneri! TRT Dizisi Teşkilat'ın Kadın Başrolü Açıklandı
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TRT'nin uzun soluklu dizisi Teşkilat'ta kadın başrolün kim olacağı merak ediliyordu. Kadın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün sezon finalinde diziye veda etmesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın kiminle partner olacağı merak ediliyordu. Teşkilat dizisinin yeni kadın başrolü belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT'nin Teşkilat dizisinin kadın başrol krizi sona erdi.
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Bensu Soral, TRT dizisi Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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