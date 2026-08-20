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Final Kararı Alınan Dizi 1 Reytinge Düştü: 19 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Final Kararı Alınan Dizi 1 Reytinge Düştü: 19 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.08.2026 - 11:41
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19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu için geçtiğimiz hafta final kararı alınmıştı. Doğanın Kanunu dizisi bu hafta reyting düşüşü yaşamaya devam etti. Doğanın Kanunu, final bölümü öncesinde 1 puana yakın reyting kaybı yaşayarak finalden kaçamadı.

İşte, 19 Ağustos Çarşamba Reyting Sonuçları...

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19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

19 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan yaz dizisi Doğanın Kanunu, reyting düşüşüne devam etti. Düşük reytingleri nedeniyle yaz dizileri arasında final kararı alınan ilk yapım olan Doğanın Kanunu, 19 Ağustos Çarşamba akşamı sıralamada geriledi. Doğanın Kanunu, 1 puana yakın reyting kaybederken AB kategorisinde MasterChef Türkiye'nin gerisinde kaldı.

19 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

19 Ağustos Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

19 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

19 Ağustos Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

19 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

19 Ağustos Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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