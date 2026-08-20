Ömür Usta'nın Başrolü Bülent İnal Dizi İçin 12 Kilo Verdi: Son Hali Dikkat Çekti
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NOW TV'de yeni sezonda yayınlanacak Ömür Usta dizisi sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmayı başardı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin bir araya geleceği diziden gelen tanıtımlar diziye olan ilgiyi artırdı. Dizide Tunç karakterine hayat verecek Bülent İnal'ın rolü için 12 kilo verdiği öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV ekranlarında yayınlanacak Ömür Usta dizisi, yeni sezonun en dikkat çeken konularından birine sahip.
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Son olarak Kıskanmak dizisinde rol alan Bülent İnal, Ömür Usta dizisinde Tunç karakterine hayat verecek.
Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın yeni dizisi için sıkı bir diyet ve spor programına girerek tam 12 kilo verdiği ortaya çıktı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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