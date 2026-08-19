Şarkı mı Söyleyecek? Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet İçin Stüdyoya Girdi
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Kızılcık Şerbeti'ne Fatih karakteriyle veda eden Doğukan Güngör, askerlik dönüşü yeni dizisi Haysiyet için çalışmalara başladı. Ancak oyuncunun bu kez setten değil, Kıraç'la birlikte stüdyodan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Mikrofon başına geçen Güngör'ün “Sürprizimiz var” mesajı yeni dizisinde neler yapacağı konusunda merak uyandırdı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine veda ettikten sonra askere giden Doğukan Güngör, yeni sezonda Haysiyet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Doğukan Güngör ve Kıraç'tan Haysiyet sürprizi geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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