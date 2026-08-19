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Şarkı mı Söyleyecek? Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet İçin Stüdyoya Girdi

Şarkı mı Söyleyecek? Doğukan Güngör, Yeni Dizisi Haysiyet İçin Stüdyoya Girdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 17:38
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Kızılcık Şerbeti'ne Fatih karakteriyle veda eden Doğukan Güngör, askerlik dönüşü yeni dizisi Haysiyet için çalışmalara başladı. Ancak oyuncunun bu kez setten değil, Kıraç'la birlikte stüdyodan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Mikrofon başına geçen Güngör'ün “Sürprizimiz var” mesajı yeni dizisinde neler yapacağı konusunda merak uyandırdı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine veda ettikten sonra askere giden Doğukan Güngör, yeni sezonda Haysiyet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine veda ettikten sonra askere giden Doğukan Güngör, yeni sezonda Haysiyet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Askerlik dönüşü yeni projesinin setine çıkan oyuncudan bu kez hayranlarını meraklandıran müzikal bir sürpriz geldi. Haysiyet için çalışmalarını sürdüren Doğukan Güngör, usta müzisyen Kıraç'la stüdyoya girdi. Mikrofon başında kulaklıkla çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşan Güngör, gönderisinde Kıraç'ı da etiketledi.

Ünlü oyuncunun fotoğrafa düştüğü “Sürprizimiz var. Biraz uğraştırdım” notu ise dikkat çekti

Doğukan Güngör ve Kıraç'tan Haysiyet sürprizi geliyor.

Doğukan Güngör ve Kıraç'tan Haysiyet sürprizi geliyor.

Doğukan Güngör'ün paylaşımı, Haysiyet dizisi için bir şarkı seslendireceği yönünde yorumlandı. Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Fatih karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yeni projesinde nasıl bir müzik performansı sergileyeceği merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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