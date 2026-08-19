Zirvenin Adı Değişti: 18 Ağustos Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ekranlarında yeni sezon öncesi düşen reytingler ve izleyici oranı toparlanmaya başladı. Eylül ayında başlayacak yeni sezon öncesi, yaz tatilinin de sonuna gelinmesiyle birlikte izleyiciler ekran başındaki yerlerini almaya başladı. Yaz sezonunda hiçbir dizinin yayınlanmadığı salı gününde zirvenin adı MasterChef Türkiye ya da Var mısın Yok musun oluyordu. Ancak dün akşam işler değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin 1-1 berabera kaldığı Olympique Lyon maçı reytinglere damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye ve Var mısın Yok musun zirveyi kaptırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın