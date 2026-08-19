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Zirvenin Adı Değişti: 18 Ağustos Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Zirvenin Adı Değişti: 18 Ağustos Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2026 - 15:28
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Televizyon ekranlarında yeni sezon öncesi düşen reytingler ve izleyici oranı toparlanmaya başladı. Eylül ayında başlayacak yeni sezon öncesi, yaz tatilinin de sonuna gelinmesiyle birlikte izleyiciler ekran başındaki yerlerini almaya başladı. Yaz sezonunda hiçbir dizinin yayınlanmadığı salı gününde zirvenin adı MasterChef Türkiye ya da Var mısın Yok musun oluyordu. Ancak dün akşam işler değişti.

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Fenerbahçe'nin 1-1 berabera kaldığı Olympique Lyon maçı reytinglere damga vurdu.

Fenerbahçe'nin 1-1 berabera kaldığı Olympique Lyon maçı reytinglere damga vurdu.

Yaz sezonu yavaş yavaş sona ererken izleyici sayısındaki düşüşün yavaş yavaş artması bekleniyordu. Tatilcilerin tabir-i caizse evlerine dönmeye başlamasıyla birlikte izleyici sayısında artış başladı. 

2025-2026 sezonunun özellikle ilk yarısı boyunca diziler için 'belalı' sayılan ve dizilerin zirvede yer alamadığı salı gününün kaderi A.B.İ. dizisinin başlamasıyla değişmişti. A.B.İ.'nin zirvede yer almasının ardından yaz sezonunda salı günleri hiçbir dizi yayınlanmadı. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı sezonda zirveyi bu iki program bölüşüyordu. Dün akşam yayınlanan Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı ise durumu değiştirdi.

MasterChef Türkiye ve Var mısın Yok musun zirveyi kaptırdı.

MasterChef Türkiye ve Var mısın Yok musun zirveyi kaptırdı.

18 AĞUSTOS 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

1 Fenerbahçe-Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

2 MasterChef Türkiye TV8

3 Avrupa Stüdyosu TRT 1

4 Var Mısın Yok Musun ATV

5 NOW Ana Haber NOW

6 Avrupa Stüdyosu TRT 1

7 Kanal D Ana Haber Kanal D

8 Var Mısın Yok Musun Özet ATV

9 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (T.S) Star TV

10 Sıcak Büfe (T.S) Kanal D

18 AĞUSTOS 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Fenerbahçe-Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

2 MasterChef Türkiye TV8

3 Avrupa Stüdyosu TRT 1

4 Avrupa Stüdyosu TRT 1

5 Var Mısın Yok Musun ATV

6 NOW Ana Haber NOW

7 MasterChef Türkiye Özet TV8

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (T.S) Star TV

10 Yaprak Dökümü (Tkr) Kanal D

18 AĞUSTOS 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Fenerbahçe-Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

2 Var Mısın Yok Musun ATV

3 MasterChef Türkiye TV8

4 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (T.S) Star TV

5 NOW Ana Haber NOW

6 Avrupa Stüdyosu TRT 1

7 Avrupa Stüdyosu TRT 1

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 Sıcak Büfe (T.S) Kanal D

10 Var Mısın Yok Musun Özet ATV

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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