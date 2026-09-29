Vinicius Junior'ın Yerine Benzerinin Konduğu İddia Edildi
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu kez sahadaki performansı ya da transfer söylentileriyle değil, internette dolaşan tuhaf bir komplo teorisiyle gündemde. Goal'ün haberine göre eylül ayında Brezilya forumlarında ve TikTok'ta ortaya çıkan iddia, 26 yaşındaki futbolcunun esrarengiz biçimde ortadan kaybolduğunu ve reklam sözleşmeleri aksamasın diye yerine ona birebir benzeyen birinin getirildiğini öne sürüyor. Teorinin hızla yayılmasında Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya kampından çıkan bir antrenman görüntüsü etkili oldu. Sosyal medyada elden ele dolaşan karşılaştırmaya göre milli takım kampındaki 'Vinicius'un bacağında, Real Madrid formasıyla gördüğümüz dövmeler yok. Teori Brezilya'dan çıkıp kısa sürede Avrupa'daki futbol hesaplarına da sıçradı.
Teorinin dayanağı, Avustralya kampından çıkan ve dövmelerin görünmediği öne sürülen tek bir antrenman karesi.
Viral karedeki oyuncunun Vinicius olduğu bile kesin değil, futbolcunun kendi paylaşımlarında dövmeler yerli yerinde duruyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın