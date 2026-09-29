Vinicius Junior'ın Yerine Benzerinin Konduğu İddia Edildi

Brezilya, Carlo Ancelotti yönetiminde Dünya Kupası sonrasındaki ilk sınavına Avustralya'da çıktı. Sambacılar, 25 Eylül'de Townsville'de oynanan hazırlık maçında Irankunda'nın frikik golüyle geriye düştü, uzatma dakikalarında Rayan'ın kafa golüyle 1-1'lik beraberliği kurtardı. Vinicius da bu maçta ilk 11'de sahaya çıkan isimler arasındaydı.

Komplo teorisinin fitilini ise kamp sırasında çekilen bir antrenman görüntüsü ateşledi. Yan yana konulan iki karede, bir yanda Real Madrid formasıyla bacağındaki dövmeler net şekilde seçilen Vinicius, diğer yanda milli takım antrenman kıyafetiyle bacağında dövme görünmeyen bir oyuncu yer alıyor. Teoriyi savunanlara göre bu fark, Real Madrid'deki Vinicius ile milli takım kampındaki Vinicius'un aynı kişi olmadığının kanıtı.

İddia kısa sürede çığırından çıktı. Goal'ün aktardığına göre bazı hesaplar işi ABD istihbaratına kadar götürürken, Dünya Kupası sırasında futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırıldığını anlatan videolar bile paylaşıldı.