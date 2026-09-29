article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Vinicius Junior'ın Yerine Benzerinin Konduğu İddia Edildi

Vinicius Junior'ın Yerine Benzerinin Konduğu İddia Edildi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 12:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu kez sahadaki performansı ya da transfer söylentileriyle değil, internette dolaşan tuhaf bir komplo teorisiyle gündemde. Goal'ün haberine göre eylül ayında Brezilya forumlarında ve TikTok'ta ortaya çıkan iddia, 26 yaşındaki futbolcunun esrarengiz biçimde ortadan kaybolduğunu ve reklam sözleşmeleri aksamasın diye yerine ona birebir benzeyen birinin getirildiğini öne sürüyor. Teorinin hızla yayılmasında Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya kampından çıkan bir antrenman görüntüsü etkili oldu. Sosyal medyada elden ele dolaşan karşılaştırmaya göre milli takım kampındaki 'Vinicius'un bacağında, Real Madrid formasıyla gördüğümüz dövmeler yok. Teori Brezilya'dan çıkıp kısa sürede Avrupa'daki futbol hesaplarına da sıçradı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teorinin dayanağı, Avustralya kampından çıkan ve dövmelerin görünmediği öne sürülen tek bir antrenman karesi.

Teorinin dayanağı, Avustralya kampından çıkan ve dövmelerin görünmediği öne sürülen tek bir antrenman karesi.

Brezilya, Carlo Ancelotti yönetiminde Dünya Kupası sonrasındaki ilk sınavına Avustralya'da çıktı. Sambacılar, 25 Eylül'de Townsville'de oynanan hazırlık maçında Irankunda'nın frikik golüyle geriye düştü, uzatma dakikalarında Rayan'ın kafa golüyle 1-1'lik beraberliği kurtardı. Vinicius da bu maçta ilk 11'de sahaya çıkan isimler arasındaydı.

Komplo teorisinin fitilini ise kamp sırasında çekilen bir antrenman görüntüsü ateşledi. Yan yana konulan iki karede, bir yanda Real Madrid formasıyla bacağındaki dövmeler net şekilde seçilen Vinicius, diğer yanda milli takım antrenman kıyafetiyle bacağında dövme görünmeyen bir oyuncu yer alıyor. Teoriyi savunanlara göre bu fark, Real Madrid'deki Vinicius ile milli takım kampındaki Vinicius'un aynı kişi olmadığının kanıtı.

İddia kısa sürede çığırından çıktı. Goal'ün aktardığına göre bazı hesaplar işi ABD istihbaratına kadar götürürken, Dünya Kupası sırasında futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırıldığını anlatan videolar bile paylaşıldı.

Viral karedeki oyuncunun Vinicius olduğu bile kesin değil, futbolcunun kendi paylaşımlarında dövmeler yerli yerinde duruyor.

Viral karedeki oyuncunun Vinicius olduğu bile kesin değil, futbolcunun kendi paylaşımlarında dövmeler yerli yerinde duruyor.

İddiayı zayıflatan bilgiler ise ortada. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Vinicius'u Avustralya maçlarının kadrosuna ve Townsville'deki maçın ilk 11'ine yazdı, oyuncunun kafileyle birlikte şehirde bulunduğunu da paylaşımlarıyla belgeledi. Viral olan antrenman karesinde oyuncunun yüzü görünmüyor, yani görüntüdeki kişinin gerçekten Vinicius olduğu bile doğrulanabilmiş değil. Futbolcunun kendi hesabından yaptığı son paylaşımlarda ise bacaklarındaki dövmeler açıkça görülüyor.

Teoriye zemin hazırlayan bir detay daha var: Vinicius temmuz ayında dermatolog Alessandro Alarcão'ya 'yüz doğallaştırma' adı verilen bir estetik işlem yaptırmış, çene hattındaki değişim o dönem de epey konuşulmuştu. Yüz hatlarındaki bu farkın, 'bu başka biri' yorumlarını beslediği düşünülüyor.

Goal'e göre Real Madrid cephesi ve oyuncunun yakın çevresi iddiaları yanıt vermeye bile değer bulmadı. Brezilya, Avustralya ile ikinci hazırlık maçına 29 Eylül'de Brisbane'de çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın