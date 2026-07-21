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Dünya Kupası Hüsranı Sonrası Estetik Yaptırdı: Vinicius Junior'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı

etiket Dünya Kupası Hüsranı Sonrası Estetik Yaptırdı: Vinicius Junior'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 09:29
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Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından sessizliğe bürünen dünyaca ünlü yıldız Vinicius Junior, günler sonra bambaşka bir yüzle ortaya çıktı. Çene estetiği yaptırdığı anlaşılan 26 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, sevgilisinin spor salonu açılışında tüm dikkatleri üzerine çekti.

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2026 Dünya Kupası'nda yaşanan beklenmedik Brezilya hezimetinin ardından adeta sırra kadem basan 26 yaşındaki yıldız oyuncu Vinicius Junior, sessizliğini oldukça dikkat çekici bir şekilde bozdu.

2026 Dünya Kupası'nda yaşanan beklenmedik Brezilya hezimetinin ardından adeta sırra kadem basan 26 yaşındaki yıldız oyuncu Vinicius Junior, sessizliğini oldukça dikkat çekici bir şekilde bozdu.

Başarılı futbolcu, turnuva sonrası kabuğuna çekildiği dönemin ardından ilk kez sevgilisi Virgínia Fonseca’ya ait yeni spor salonunun açılış töreninde kameralara yansıdı. Ancak sporcunun bu etkinlikteki varlığından ziyade, yüz hatlarında meydana gelen belirgin değişim magazin ve spor gündemine damga vurdu.

Brezilya medyasında hızla yayılan detaylara göre, ünlü ismin yüz hatlarını daha keskin ve karakteristik bir hale getirmek amacıyla estetik bir operasyon geçirdiği anlaşıldı. Özellikle çene ve çene altı bölgesine yapılan tıbbi müdahalelerle oyuncunun yüz ovalinin daha belirgin bir forma kavuşturulduğu gözlerden kaçmadı. Turnuvanın yorgunluğunu ve stresini bu yenilenme süreciyle atmaya çalıştığı düşünülen yetenekli oyuncunun son hali, sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Operasyonu gerçekleştiren uzman isim Doktor Alessandro Alarcao, tartışmalara son noktayı koyarak süreci kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı detaylı bir açıklamayla doğruladı.

Operasyonu gerçekleştiren uzman isim Doktor Alessandro Alarcao, tartışmalara son noktayı koyarak süreci kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı detaylı bir açıklamayla doğruladı.

Yıldız futbolcuya 'yüz doğallaştırma' adı verilen özel bir işlem uyguladıklarını belirten Alarcao, hastasıyla ilgili son derece samimi ve övgü dolu ifadeler kullandı. Doktorun paylaşımında, dünya çapında bir futbol yeteneğini kliniğinde misafir etmekten büyük onur duyduğu vurgulanırken, sporcunun şöhretine rağmen ne kadar alçakgönüllü, nazik ve pozitif bir enerjiye sahip olduğunun altı çizildi. Alarcao, samimi sohbetleri ve kendisine duyduğu güven için teşekkür ettiği yıldıza kariyerinde başarılar dileyerek, ülkesi adına onu her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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