Dünya Kupası Hüsranı Sonrası Estetik Yaptırdı: Vinicius Junior'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı
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Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından sessizliğe bürünen dünyaca ünlü yıldız Vinicius Junior, günler sonra bambaşka bir yüzle ortaya çıktı. Çene estetiği yaptırdığı anlaşılan 26 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, sevgilisinin spor salonu açılışında tüm dikkatleri üzerine çekti.
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2026 Dünya Kupası'nda yaşanan beklenmedik Brezilya hezimetinin ardından adeta sırra kadem basan 26 yaşındaki yıldız oyuncu Vinicius Junior, sessizliğini oldukça dikkat çekici bir şekilde bozdu.
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Operasyonu gerçekleştiren uzman isim Doktor Alessandro Alarcao, tartışmalara son noktayı koyarak süreci kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı detaylı bir açıklamayla doğruladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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