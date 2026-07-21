Dünya Kupası Hüsranı Sonrası Estetik Yaptırdı: Vinicius Junior'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı

Başarılı futbolcu, turnuva sonrası kabuğuna çekildiği dönemin ardından ilk kez sevgilisi Virgínia Fonseca’ya ait yeni spor salonunun açılış töreninde kameralara yansıdı. Ancak sporcunun bu etkinlikteki varlığından ziyade, yüz hatlarında meydana gelen belirgin değişim magazin ve spor gündemine damga vurdu.

Brezilya medyasında hızla yayılan detaylara göre, ünlü ismin yüz hatlarını daha keskin ve karakteristik bir hale getirmek amacıyla estetik bir operasyon geçirdiği anlaşıldı. Özellikle çene ve çene altı bölgesine yapılan tıbbi müdahalelerle oyuncunun yüz ovalinin daha belirgin bir forma kavuşturulduğu gözlerden kaçmadı. Turnuvanın yorgunluğunu ve stresini bu yenilenme süreciyle atmaya çalıştığı düşünülen yetenekli oyuncunun son hali, sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan konular arasına girdi.