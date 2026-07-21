İşçilere Dev Zam: İşçi Maaşları 153 Bin TL'ye Yükseldi, Yeni Maaşları Halay Çekerek Kutladılar!
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Petrol-İş Sendikası ile Avusturya merkezli ambalaj devi Alpla Plastik arasındaki toplu iş sözleşmesi, işçilerin yüzünü güldüren rekor bir maaş artışıyla sonuçlandı. İmzalanan yeni anlaşmayla birlikte en düşük giydirilmiş işçi ücreti 153 bin liraya çıkarken, fabrikalarda davullu zurnalı kutlamalar yapıldı.
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Avusturya menşeli dev plastik ambalaj üreticisi Alpla'nın Türkiye'deki tesislerinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi maratonu, çalışanların lehine oldukça güçlü bir mutabakatla sona erdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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