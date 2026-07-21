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İşçilere Dev Zam: İşçi Maaşları 153 Bin TL'ye Yükseldi, Yeni Maaşları Halay Çekerek Kutladılar!

İşçilere Dev Zam: İşçi Maaşları 153 Bin TL'ye Yükseldi, Yeni Maaşları Halay Çekerek Kutladılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 08:11
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Petrol-İş Sendikası ile Avusturya merkezli ambalaj devi Alpla Plastik arasındaki toplu iş sözleşmesi, işçilerin yüzünü güldüren rekor bir maaş artışıyla sonuçlandı. İmzalanan yeni anlaşmayla birlikte en düşük giydirilmiş işçi ücreti 153 bin liraya çıkarken, fabrikalarda davullu zurnalı kutlamalar yapıldı.

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Avusturya menşeli dev plastik ambalaj üreticisi Alpla'nın Türkiye'deki tesislerinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi maratonu, çalışanların lehine oldukça güçlü bir mutabakatla sona erdi.

Avusturya menşeli dev plastik ambalaj üreticisi Alpla'nın Türkiye'deki tesislerinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi maratonu, çalışanların lehine oldukça güçlü bir mutabakatla sona erdi.

İşveren temsilcileri ile Petrol-İş Sendikası arasında masada yürütülen zorlu müzakereler, işçilerin hem temel maaşlarında hem de sosyal haklarında ciddi bir sıçrama yaratarak rekor bir zamla noktalandı.

Yapılan anlaşmanın detaylarına göre, işçilerin kök maaşlarına yüzde 27 oranında bir artış yansıtıldı. Bu net zammın üzerine sosyal hakların ve diğer yan ödemelerin de eklenmesiyle fabrikada çalışan bir işçinin alacağı en düşük giydirilmiş ücret tam 153 bin TL seviyesine ulaştı. Herhangi bir ek ödeme veya yan hak hesaba katılmadığında bile, tesislerdeki ortalama net işçi maaşının 94 bin TL bandına yerleştiği açıklandı.

Sektörde dikkat çeken bu sözleşme, şirketin Türkiye operasyonlarının kalbi konumundaki Kocaeli merkez üretim tesisinin yanı sıra Gebze, Ankara ve Adana'daki fabrikaları da kapsıyor. Petrol-İş Sendikası'nın bölge şubeleri tarafından ortaklaşa ve titizlikle yürütülen bu sürecin işçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde masada bitirilmesi, üretim bantlarında adeta bayram havası estirdi. Kararın açıklanmasının hemen ardından fabrikalardaki çalışanlar, elde ettikleri bu önemli kazanımı halaylar çekip davul zurna eşliğinde kutlayarak büyük bir sevinç yaşadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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