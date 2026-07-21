İşçilere Dev Zam: İşçi Maaşları 153 Bin TL'ye Yükseldi, Yeni Maaşları Halay Çekerek Kutladılar!

İşveren temsilcileri ile Petrol-İş Sendikası arasında masada yürütülen zorlu müzakereler, işçilerin hem temel maaşlarında hem de sosyal haklarında ciddi bir sıçrama yaratarak rekor bir zamla noktalandı.

Yapılan anlaşmanın detaylarına göre, işçilerin kök maaşlarına yüzde 27 oranında bir artış yansıtıldı. Bu net zammın üzerine sosyal hakların ve diğer yan ödemelerin de eklenmesiyle fabrikada çalışan bir işçinin alacağı en düşük giydirilmiş ücret tam 153 bin TL seviyesine ulaştı. Herhangi bir ek ödeme veya yan hak hesaba katılmadığında bile, tesislerdeki ortalama net işçi maaşının 94 bin TL bandına yerleştiği açıklandı.

Sektörde dikkat çeken bu sözleşme, şirketin Türkiye operasyonlarının kalbi konumundaki Kocaeli merkez üretim tesisinin yanı sıra Gebze, Ankara ve Adana'daki fabrikaları da kapsıyor. Petrol-İş Sendikası'nın bölge şubeleri tarafından ortaklaşa ve titizlikle yürütülen bu sürecin işçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde masada bitirilmesi, üretim bantlarında adeta bayram havası estirdi. Kararın açıklanmasının hemen ardından fabrikalardaki çalışanlar, elde ettikleri bu önemli kazanımı halaylar çekip davul zurna eşliğinde kutlayarak büyük bir sevinç yaşadı.