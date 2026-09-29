Ailelerin Kimsenin Çekmeyeceği Anlarda Çektiği Çocukluk Fotoğrafları

Anne babaların fotoğraf makinesiyle ilişkisi hep biraz tuhaf olmuştur. Kimi en sıradan anı ölümsüzleştirmeye kalkar, kimi de çocuğunu yıllar sonra bile unutamayacağı pozlara sokar. X'te geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir kullanıcının paylaştığı fotoğraf da tam bu yüzden kısa sürede viral oldu: Annesi, onun ve kardeşinin ilk kez tek başına ekmek almaya gittiği anı bahçe duvarının arkasından uzaktan kareye almıştı. Paylaşım alıntılarda bir anda aile arşivi yarışmasına dönüştü. Kullanıcılar albümlerin tozunu silkeleyip ailelerinin çektiği en garip, en komik ve kimi zaman en hüzünlü çocukluk fotoğraflarını tek tek ortaya döktü. Oyuncak kutusuna kapatılan bebekler de var, baş aşağı sallanan çocuklar da.