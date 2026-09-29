Ailelerin Kimsenin Çekmeyeceği Anlarda Çektiği Çocukluk Fotoğrafları
Anne babaların fotoğraf makinesiyle ilişkisi hep biraz tuhaf olmuştur. Kimi en sıradan anı ölümsüzleştirmeye kalkar, kimi de çocuğunu yıllar sonra bile unutamayacağı pozlara sokar. X'te geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir kullanıcının paylaştığı fotoğraf da tam bu yüzden kısa sürede viral oldu: Annesi, onun ve kardeşinin ilk kez tek başına ekmek almaya gittiği anı bahçe duvarının arkasından uzaktan kareye almıştı. Paylaşım alıntılarda bir anda aile arşivi yarışmasına dönüştü. Kullanıcılar albümlerin tozunu silkeleyip ailelerinin çektiği en garip, en komik ve kimi zaman en hüzünlü çocukluk fotoğraflarını tek tek ortaya döktü. Oyuncak kutusuna kapatılan bebekler de var, baş aşağı sallanan çocuklar da.
İlk paylaşım şöyleydi:
Oyuncak bebek kutusunda büyüyen çocuğun bugünkü teşhisi: Klostrofobi
Kutuya konulan tek bebek o değilmiş, yanıtlarda bu kare de çıktı
Babasının en sevdiği hobi oğlunu baş aşağı tutmakmış
Korku şatosunda çekilen bu karede asıl kurbanın kim olduğu belli değil
Tuvalete ilk kez tek başına oturduğu an bile aile albümüne girmiş
Minicik bebeğe kendisinden büyük biberonla mama veren baba
Babasının hiç niyeti yokken çektiği kare film sahnesini aratmıyor
Eve ilk kez tek başına otobüsle dönen çocuğun kapıdaki gururu
Kardeşlerin aynı odada uyuduğu son tatil de kayda geçirilmiş
Babasıyla kutladığı son doğum günü Vasco da Gama temalıymış
Moto taksi işini kuran babanın gururu, babaannenin objektifinde
Dedenin bahçedeki ağaca kurduğu salıncakla geçen bir yaz günü
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