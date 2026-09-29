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Ailelerin Kimsenin Çekmeyeceği Anlarda Çektiği Çocukluk Fotoğrafları

Ailelerin Kimsenin Çekmeyeceği Anlarda Çektiği Çocukluk Fotoğrafları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 13:06
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Anne babaların fotoğraf makinesiyle ilişkisi hep biraz tuhaf olmuştur. Kimi en sıradan anı ölümsüzleştirmeye kalkar, kimi de çocuğunu yıllar sonra bile unutamayacağı pozlara sokar. X'te geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir kullanıcının paylaştığı fotoğraf da tam bu yüzden kısa sürede viral oldu: Annesi, onun ve kardeşinin ilk kez tek başına ekmek almaya gittiği anı bahçe duvarının arkasından uzaktan kareye almıştı. Paylaşım alıntılarda bir anda aile arşivi yarışmasına dönüştü. Kullanıcılar albümlerin tozunu silkeleyip ailelerinin çektiği en garip, en komik ve kimi zaman en hüzünlü çocukluk fotoğraflarını tek tek ortaya döktü. Oyuncak kutusuna kapatılan bebekler de var, baş aşağı sallanan çocuklar da.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Annem, kardeşimle ilk kez tek başımıza ekmek almaya gittiğimiz anı fotoğraflamak istemiş.'

Oyuncak bebek kutusunda büyüyen çocuğun bugünkü teşhisi: Klostrofobi

Oyuncak bebek kutusunda büyüyen çocuğun bugünkü teşhisi: Klostrofobi
twitter.com

'Annem fotoğraf çekmek için beni oyuncak bebek kutusunun içine koyardı. Şimdi klostrofobim var.'

Kutuya konulan tek bebek o değilmiş, yanıtlarda bu kare de çıktı

Kutuya konulan tek bebek o değilmiş, yanıtlarda bu kare de çıktı
twitter.com

Babasının en sevdiği hobi oğlunu baş aşağı tutmakmış

Babasının en sevdiği hobi oğlunu baş aşağı tutmakmış
twitter.com

'Benimki de beni baş aşağı tutmaya bağımlıydı.'

Korku şatosunda çekilen bu karede asıl kurbanın kim olduğu belli değil

Korku şatosunda çekilen bu karede asıl kurbanın kim olduğu belli değil
twitter.com

'En sevdiğim fotoğraflardan biri.'

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Tuvalete ilk kez tek başına oturduğu an bile aile albümüne girmiş

Tuvalete ilk kez tek başına oturduğu an bile aile albümüne girmiş
twitter.com

'Annem, tuvalete ilk kez tek başıma oturduğum anı ölümsüzleştirmek istemiş.'

Minicik bebeğe kendisinden büyük biberonla mama veren baba

Minicik bebeğe kendisinden büyük biberonla mama veren baba
twitter.com

'Babamın bana gülünç derecede kocaman bir biberonla mama verdiği bu fotoğrafa bayılıyorum 🤍'

Babasının hiç niyeti yokken çektiği kare film sahnesini aratmıyor

Babasının hiç niyeti yokken çektiği kare film sahnesini aratmıyor
twitter.com

'Babam, hiç niyeti yokken dedemle bu fotoğrafımızı çekmiş.'

Eve ilk kez tek başına otobüsle dönen çocuğun kapıdaki gururu

Eve ilk kez tek başına otobüsle dönen çocuğun kapıdaki gururu
twitter.com

'Eve ilk kez tek başıma otobüsle döndüğüm gün!!'

Kardeşlerin aynı odada uyuduğu son tatil de kayda geçirilmiş

Kardeşlerin aynı odada uyuduğu son tatil de kayda geçirilmiş
twitter.com

'Babam da denize son kez gittiğimiz, kardeşlerimle aynı odada birlikte uyuduğumuz o günü fotoğraflamak istemiş. Birlikte geçen çocukluğumuzun son günleri...'

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Babasıyla kutladığı son doğum günü Vasco da Gama temalıymış

Babasıyla kutladığı son doğum günü Vasco da Gama temalıymış
twitter.com

'Annem, babam hayattayken kutladığım son doğum günümü fotoğraflamış. Yıl 2000, aylardan şubattı. Tema, ailece tuttuğumuz takım Vasco da Gama'ydı. Babam aynı yılın haziranında hayatını kaybetti ama ben yaşadığım sürece o da Vasco da ölümsüz kalacak.'

Moto taksi işini kuran babanın gururu, babaannenin objektifinde

Moto taksi işini kuran babanın gururu, babaannenin objektifinde
twitter.com

'Babam moto taksi işini kurduğunda babaannemin gururla bu anı fotoğraflamak istemesi çok tatlı. Babamla, o vefat etmeden önceki son fotoğrafım 😭❤️ Arkada da benim için sıfırdan kaynak yaparak yaptığı mavi salıncak duruyor. Bazı fotoğraflar çok şey anlatıyor.'

Dedenin bahçedeki ağaca kurduğu salıncakla geçen bir yaz günü

Dedenin bahçedeki ağaca kurduğu salıncakla geçen bir yaz günü
twitter.com

'Dedemin arka bahçede bize salıncak yaptığı gün. Fotoğraf sevgidir ❤️'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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