Çocukluk Fotoğraflarıyla Kendi Çocukluğumuza Götüren Twitter Kullanıcıları
Çocukluk Fotoğraflarıyla Kendi Çocukluğumuza Götüren Twitter Kullanıcıları
Fotoğraf denen olay eskiden şimdiki gibi kıymetsiz değildi. Filmler, hafızalar, pozlar sınırlı ve değerliydi. O yüzden aile fotoğrafları da az ama özdü. Hele çocukluk fotoğraflarındaki detaylarda daha komplekssizdik. Beğeni veya ayıplanma kaygımız yoktu. Bu da bir neslin detaylarında kaybolacağımız kıymetli fotoğrafları olmasına neden oldu. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden çocukluk fotoğraflarını istedi.
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Paylaşım şöyleydi;
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Milyonlarca kişi anlaşmış da çekmiş gibi ortaya hem klişe hem de enteresan kareler çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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