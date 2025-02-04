Çocukluk Fotoğraflarıyla Kendi Çocukluğumuza Götüren Twitter Kullanıcıları

Fotoğraf denen olay eskiden şimdiki gibi kıymetsiz değildi. Filmler, hafızalar, pozlar sınırlı ve değerliydi. O yüzden aile fotoğrafları da az ama özdü. Hele çocukluk fotoğraflarındaki detaylarda daha komplekssizdik. Beğeni veya ayıplanma kaygımız yoktu. Bu da bir neslin detaylarında kaybolacağımız kıymetli fotoğrafları olmasına neden oldu. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden çocukluk fotoğraflarını istedi.