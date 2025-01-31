Yaşadıkları Güç Zehirlenmesini Temsili Olarak Anlatarak Güldüren Kişiler
Yaşadıkları Güç Zehirlenmesini Temsili Olarak Anlatarak Güldüren Kişiler
İnsanoğlu şımarmaya müsait bir canlı. Bazen yaptığımız iyi bir iş, bazen duyduğumuz güzel bir söz kimi organlarımızın istemsizce farklı hareketler yapmasına neden olabiliyor. Bu da günlük hayatta çok sık karşımıza çıkıyor. Günlük hayatımızda bu kadar sık karşımıza çıkan bir durumun mizahının dönmemesi de elbette düşünülemez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim paylaşımlara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın