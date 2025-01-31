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Yaşadıkları Güç Zehirlenmesini Temsili Olarak Anlatarak Güldüren Kişiler

Yaşadıkları Güç Zehirlenmesini Temsili Olarak Anlatarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.01.2025 - 18:01

İnsanoğlu şımarmaya müsait bir canlı. Bazen yaptığımız iyi bir iş, bazen duyduğumuz güzel bir söz kimi organlarımızın istemsizce farklı hareketler yapmasına neden olabiliyor. Bu da günlük hayatta çok sık karşımıza çıkıyor. Günlük hayatımızda bu kadar sık karşımıza çıkan bir durumun mizahının dönmemesi de elbette düşünülemez.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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