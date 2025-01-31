Yaşadıkları Güç Zehirlenmesini Temsili Olarak Anlatarak Güldüren Kişiler

İnsanoğlu şımarmaya müsait bir canlı. Bazen yaptığımız iyi bir iş, bazen duyduğumuz güzel bir söz kimi organlarımızın istemsizce farklı hareketler yapmasına neden olabiliyor. Bu da günlük hayatta çok sık karşımıza çıkıyor. Günlük hayatımızda bu kadar sık karşımıza çıkan bir durumun mizahının dönmemesi de elbette düşünülemez.