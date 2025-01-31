2025 Maaşlarını Öğrenmek İçin Şubat Ayını Bekleyen Çalışanlar Tepkili

Memur, emekli maaşlarına gelen zam oranları, asgari ücretlilere yapılan zamlar belli olalı uzun bir süre oldu. Ancak diğer özel sektör çalışanlarının önemli bir kısmı ne kadar zam aldığını bilmeden emek veriyor. Yeni yılın zam oranlarını Şubat maaşları yattığında görüp hesaplayabiliyor. Bu da çalışanın elini kolunu bağlarken işverene süre kazandırıyor. Bu konuda pek çok kişi şikayetçi ve bu şikayetleri sosyal medya üzerinden dile getiriyorlar.