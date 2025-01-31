onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
2025 Maaşlarını Öğrenmek İçin Şubat Ayını Bekleyen Çalışanlar Tepkili

2025 Maaşlarını Öğrenmek İçin Şubat Ayını Bekleyen Çalışanlar Tepkili

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.01.2025 - 17:16

Memur, emekli maaşlarına gelen zam oranları, asgari ücretlilere yapılan zamlar belli olalı uzun bir süre oldu. Ancak diğer özel sektör çalışanlarının önemli bir kısmı ne kadar zam aldığını bilmeden emek veriyor. Yeni yılın zam oranlarını Şubat maaşları yattığında görüp hesaplayabiliyor. Bu da çalışanın elini kolunu bağlarken işverene süre kazandırıyor. Bu konuda pek çok kişi şikayetçi ve bu şikayetleri sosyal medya üzerinden dile getiriyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sır gibi saklanıyor.

Sır gibi saklanıyor.
twitter.com

Duruma haklı olarak sinirlenenler de var.

Duruma haklı olarak sinirlenenler de var.
twitter.com

Özel sektörün rutini bu oldu.

Özel sektörün rutini bu oldu.
twitter.com

İş değiştirmek isteyenler için de zaman kaybı.

İş değiştirmek isteyenler için de zaman kaybı.
twitter.com

Bu da mümkün.

Bu da mümkün.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Amin!

Amin!
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın