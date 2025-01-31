2025 Maaşlarını Öğrenmek İçin Şubat Ayını Bekleyen Çalışanlar Tepkili
2025 Maaşlarını Öğrenmek İçin Şubat Ayını Bekleyen Çalışanlar Tepkili
Memur, emekli maaşlarına gelen zam oranları, asgari ücretlilere yapılan zamlar belli olalı uzun bir süre oldu. Ancak diğer özel sektör çalışanlarının önemli bir kısmı ne kadar zam aldığını bilmeden emek veriyor. Yeni yılın zam oranlarını Şubat maaşları yattığında görüp hesaplayabiliyor. Bu da çalışanın elini kolunu bağlarken işverene süre kazandırıyor. Bu konuda pek çok kişi şikayetçi ve bu şikayetleri sosyal medya üzerinden dile getiriyorlar.
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Sır gibi saklanıyor.
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Duruma haklı olarak sinirlenenler de var.
Özel sektörün rutini bu oldu.
İş değiştirmek isteyenler için de zaman kaybı.
Bu da mümkün.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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