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Babalarının Anlattığı Anılardan Sınıf Farklarını Ortaya Çıkararak Güldüren Kişiler

Babalarının Anlattığı Anılardan Sınıf Farklarını Ortaya Çıkararak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2025 - 13:24

Son yıllarda sınıfsal diye bir kavram ortaya çıktı. Belli alışkanlıkların, ürünlerin veya sahip olunan şeylerin bir üst sınıfa ait olduğunu düşünüyorsak ona sınıfsal diyoruz. Bu bazen bir tatil programı bazen soyut bir durum bile olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da babasının İTÜ anılarını anlatmasından dem vurdu. Dem vurmaz olaydı...

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Farklı örnekler de geldi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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