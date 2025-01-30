Babalarının Anlattığı Anılardan Sınıf Farklarını Ortaya Çıkararak Güldüren Kişiler

Son yıllarda sınıfsal diye bir kavram ortaya çıktı. Belli alışkanlıkların, ürünlerin veya sahip olunan şeylerin bir üst sınıfa ait olduğunu düşünüyorsak ona sınıfsal diyoruz. Bu bazen bir tatil programı bazen soyut bir durum bile olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da babasının İTÜ anılarını anlatmasından dem vurdu. Dem vurmaz olaydı...