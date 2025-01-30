Babalarının Anlattığı Anılardan Sınıf Farklarını Ortaya Çıkararak Güldüren Kişiler
Babalarının Anlattığı Anılardan Sınıf Farklarını Ortaya Çıkararak Güldüren Kişiler
Son yıllarda sınıfsal diye bir kavram ortaya çıktı. Belli alışkanlıkların, ürünlerin veya sahip olunan şeylerin bir üst sınıfa ait olduğunu düşünüyorsak ona sınıfsal diyoruz. Bu bazen bir tatil programı bazen soyut bir durum bile olabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da babasının İTÜ anılarını anlatmasından dem vurdu. Dem vurmaz olaydı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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