Ünlü Ekonomist Big Mac Fiyatlarında Dünyayı Nasıl Geçtiğimizi Anlattı
Ünlü Ekonomist Big Mac Fiyatlarında Dünyayı Nasıl Geçtiğimizi Anlattı
Big Mac Endeksi dünyanın hemen hemen her yerinde satılan Big Mac hamburger fiyatları üzerinden alım gücünün hesaplandığı bilindik bir hesap yöntemi. Bu endekse göre ülkelere göre alım gücü hesaplanıyor. Ekonomist Hakan Kara'nın analizine göre dünyada gıda enflasyonunda 5. olan ülkemizde fiyatlar dünyanın en pahalı ülkelerini geçmiş durumda. Üstelik İstanbul ve Akdeniz sahilindeki şehirlerimiz Japonya, İsviçre gibi pahalılığı dillere destan ülkelerle yarışıyor. Hakan Kara'nın aktardıkları şöyle;
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Yemek konusunda dünya ortalamasına kıyasla artık epey pahalı bir ülke olduğumuzun resmidir.👇
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Ülkemizde bölgeye göre 205 liraya da 265 liraya da Big Mac sandviç satılıyor.
Standart bir ürün olan Big Mac’in fiyatının bölgelere göre bu kadar farklılaşmasına inanmayanlar için buyrun fiyat haritası.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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