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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Çağlayan'da Halka Seslendi: "İktidar Değiştikten Sonra Silivri'yi Kapatalım"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Çağlayan'da Halka Seslendi: "İktidar Değiştikten Sonra Silivri'yi Kapatalım"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.01.2025 - 12:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kalabalığa seslendi. 

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından halka seslenen Mansur Yavaş'ın söylediği bir söz büyük yanı uyandırdı:

'Türkiye’yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar olduğumuzda Silivri Cezaevi'ni kapatalım.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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