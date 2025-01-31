Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Çağlayan'da Halka Seslendi: "İktidar Değiştikten Sonra Silivri'yi Kapatalım"
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Çağlayan'da Halka Seslendi: "İktidar Değiştikten Sonra Silivri'yi Kapatalım"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kalabalığa seslendi.
Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından halka seslenen Mansur Yavaş'ın söylediği bir söz büyük yanı uyandırdı:
'Türkiye’yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli. İktidar olduğumuzda Silivri Cezaevi'ni kapatalım.”
DETAYLAR GELECEK...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın