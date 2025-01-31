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ChatGPT'ye Sorduk! Donald Trump, Türkiye'de Bir Siyasetçi Olsaydı Yaptığı Açıklamalar Nelere Mal Olurdu?

ChatGPT'ye Sorduk! Donald Trump, Türkiye'de Bir Siyasetçi Olsaydı Yaptığı Açıklamalar Nelere Mal Olurdu?

Donald Trump Yapay Zeka ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 10:46

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenen yemin töreni ile resmen göreve başladı. Göreve başladığı günden beri ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın her adımı dünyanın gündeminde yer alıyor. Özellikle göçmenlere yönelik politikası milyonlarda kişiyi ilgilendiriyor. Peki Donald Trump, Türkiye'de bir siyasetçi olsaydı? 

ChatGPT'ye sorduk! Trump, Türkiye'de bir siyasetçi olsaydı ve ABD'de yaptığı açıklamaları Türkiye'de yapsaydı neler olurdu? Yapay zeka hakkında açılabilecek olası soruşturmaları sıraladı! 

İşte, detaylar...

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ABD'nin 47. Başkanı olarak 20 Ocak 2025'te düzenlenen ve tüm dünyanın konuştuğu yemin töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Donald Trump'ın Türkiye'de bir siyasetçi olduğunu düşünün!

ABD'nin 47. Başkanı olarak 20 Ocak 2025'te düzenlenen ve tüm dünyanın konuştuğu yemin töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Donald Trump'ın Türkiye'de bir siyasetçi olduğunu düşünün!

ChatGPT sizin için düşündü! Yapay zekaya sorduğumuz, 'Trump, Türkiye’de bir siyasetçi olsaydı ve ABD’de yaptığı açıklamaları burada yapsaydı, hakkında hangi suçlardan soruşturma açılabilirdi?' sorusuna yanıt verdi. 

İşte bazı ihtimaller...

Listenin ilk başında: "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" yer aldı!

Listenin ilk başında: "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" yer aldı!

Trump'ın özellikle göçmenler, azınlıklar ve muhaliflere ilişkin sözlerini değerlendiren ChatGPT, benzer açıklamaları Türkiye'de yapsaydı; 'hakkında TCK'nin 216. maddesinde tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla soruşturma geçirebilirdi.' diyor!

ChatGPT'nin ihtimalleri arasında: Cumhurbaşkanına hakaret de var.

ChatGPT'nin ihtimalleri arasında: Cumhurbaşkanına hakaret de var.

Özellikle seçim döneminde Trump'ın rakiplerine yönelik ağır eleştirilerini hatırlarsınız. Eğer, Türkiye’de benzer şekilde devlet başkanına yönelik açıklamalar yapsaydı, TCK Madde 299. (1) maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaretten suçlanabilirdi.

Devlete ve devlet organlarına hakaret

Devlete ve devlet organlarına hakaret

Trump, zaman zaman devlet kurumlarına yönelik de sert söylemlerde ve eleştirilerde bulunuyor. TCK'nin 301. maddesinde tanımlanan '(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi' ibaresi gereği devlete ve devlet organlarına hakaret suçlamasıyla açılabilecek bir soruşturma söz konusu olabilirdi.

Hadi Trump'ın renkli ve olaylı seçim sürecini de hatırlayalım! ChatGPT'ye göre bu süreçte başı "Seçim suçları ve propaganda ihlalleri" ile derde girebilirdi.

Hadi Trump'ın renkli ve olaylı seçim sürecini de hatırlayalım! ChatGPT'ye göre bu süreçte başı "Seçim suçları ve propaganda ihlalleri" ile derde girebilirdi.

Seçim süreçlerinde sansasyonel açıklamalar yapan ve Elon Musk ile birlikte dikkat çeken mitinglere imza atan Trump, rakiplerine yönelik hakaretlerde de bulunmuştu. Eğer bunu Türkiye’de yapsaydı, bu kez de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim suçları ve propaganda ihlalleri nedeniyle ceza alabilirdi.

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Trump'ın rakiplerinin yanı sıra medya mensupları ve hakimlere söylediği sözleri hatırlıyor musunuz? İşte bu sözler Türkiye'de "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarına dahil olabilirdi.

Trump'ın rakiplerinin yanı sıra medya mensupları ve hakimlere söylediği sözleri hatırlıyor musunuz? İşte bu sözler Türkiye'de "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarına dahil olabilirdi.

Bu kapsamda devreye TCK'nin 125. maddesi ve 'Hakaret Suçu' girerdi. Zira ülkemizde;

 '(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır'

Seçimlere "hile karıştığına" dair iddiaları düşündüğümüzde ise "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla soruşturma gündeme gelebilirdi.

Seçimlere "hile karıştığına" dair iddiaları düşündüğümüzde ise "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla soruşturma gündeme gelebilirdi.

Kamu düzenini bozma, ülkenin iç ve dış güvenliğini tehlikeye atma, halk arasında endişe yaratma gibi suçları kapsayan TCK'nin 217/A maddesinden söz etmek mümkün olabilirdi.

ChatGPT, Trump'un kimi radikal gruplara ve suç işlemiş kişilere sempati gösterdiği açıklamaları da unutmadı!

ChatGPT, Trump'un kimi radikal gruplara ve suç işlemiş kişilere sempati gösterdiği açıklamaları da unutmadı!

5237 sayılı TCK'nin 215. maddesi gereğince 'Türkiye’de bu tür ifadeler, suç veya suçluyu övmek kapsamında değerlendirilebilirdi.' diyor yapay zeka! Bu kapsamda Trump'a suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla soruşturma açılabilirdi.

Listenin sonunda ise aslında çok da beklenmedik olmayan bir konu var! ChatGPT'nin bu yorumunu tahmin etmiş olabilirsiniz: Nefret söylemi ve ayrımcılık!

Listenin sonunda ise aslında çok da beklenmedik olmayan bir konu var! ChatGPT'nin bu yorumunu tahmin etmiş olabilirsiniz: Nefret söylemi ve ayrımcılık!

Yine Trump'ın ABD'deki göçmenler ve azınlıklar hakkında yaptığı açıklamalar düşünüldüğünde TCK'nin 122. maddesi devreye giriyor. 

Dahası ChatGPT bu aşamada 'Trump Türkiye’de aktif bir siyasetçi olsaydı, açıklamaları nedeniyle sık sık mahkemelik olabilir ve bazı durumlarda siyasi yasaklarla karşı karşıya kalabilirdi.' de diyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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