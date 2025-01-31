ChatGPT'ye Sorduk! Donald Trump, Türkiye'de Bir Siyasetçi Olsaydı Yaptığı Açıklamalar Nelere Mal Olurdu?
ChatGPT'ye Sorduk! Donald Trump, Türkiye'de Bir Siyasetçi Olsaydı Yaptığı Açıklamalar Nelere Mal Olurdu?
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenen yemin töreni ile resmen göreve başladı. Göreve başladığı günden beri ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın her adımı dünyanın gündeminde yer alıyor. Özellikle göçmenlere yönelik politikası milyonlarda kişiyi ilgilendiriyor. Peki Donald Trump, Türkiye'de bir siyasetçi olsaydı?
ChatGPT'ye sorduk! Trump, Türkiye'de bir siyasetçi olsaydı ve ABD'de yaptığı açıklamaları Türkiye'de yapsaydı neler olurdu? Yapay zeka hakkında açılabilecek olası soruşturmaları sıraladı!
İşte, detaylar...
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ABD'nin 47. Başkanı olarak 20 Ocak 2025'te düzenlenen ve tüm dünyanın konuştuğu yemin töreninin ardından resmi olarak görevine başlayan Donald Trump'ın Türkiye'de bir siyasetçi olduğunu düşünün!
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Listenin ilk başında: "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" yer aldı!
ChatGPT'nin ihtimalleri arasında: Cumhurbaşkanına hakaret de var.
Devlete ve devlet organlarına hakaret
Hadi Trump'ın renkli ve olaylı seçim sürecini de hatırlayalım! ChatGPT'ye göre bu süreçte başı "Seçim suçları ve propaganda ihlalleri" ile derde girebilirdi.
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Trump'ın rakiplerinin yanı sıra medya mensupları ve hakimlere söylediği sözleri hatırlıyor musunuz? İşte bu sözler Türkiye'de "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarına dahil olabilirdi.
Seçimlere "hile karıştığına" dair iddiaları düşündüğümüzde ise "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla soruşturma gündeme gelebilirdi.
ChatGPT, Trump'un kimi radikal gruplara ve suç işlemiş kişilere sempati gösterdiği açıklamaları da unutmadı!
Listenin sonunda ise aslında çok da beklenmedik olmayan bir konu var! ChatGPT'nin bu yorumunu tahmin etmiş olabilirsiniz: Nefret söylemi ve ayrımcılık!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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