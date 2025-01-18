Donald Trump'ın Sosyal Medyadan Duyurduğu "Meme Coin" 24 Saatte Kripto Dünyasını Kasıp Kavurdu!
Donald Trump'ın Sosyal Medyadan Duyurduğu "Meme Coin" 24 Saatte Kripto Dünyasını Kasıp Kavurdu!
Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak Pazartesi günü başkanlık görevini devralacak! Seçim sürecinde sık sık kripto paraya ilişkin açıklamalarla gündeme gelen Trump, başkanlığı devralmadan hemen önce meme coini $TRUMP'ı duyurarak dünyanın gündemine oturdu. Piyasaya sürüldükten sadece saatler sonra kripto dünyasını kasıp kavuran meme coin yükselmeye devam ediyor.
İşte, detaylar...
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ABD Başkanı Donald Trump, koltuğuna oturmasına günler kala 17 Ocak Cuma günü kendi kurduğu Truth Social hesabı üzerinden ve X hesabından kullanıcıları "GetTrumpMemes" web sitesine yönlendirerek yeni meme coinini duyurdu.
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İşte, Trump'ın X üzerinden "YENİ Resmi Trump Meme'im BURADA!" diyerek yaptığı duyuru 👇
Analiz şirketi Coinmarketcap tarafından yayınlanan verilere göre, TRUMP adlı meme coin, 24 saat içerisinde değerine değer kattı: Yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP'ın piyasa değeri ise 4 milyar doları aştı!
Peki, Trump'ın Hesabı Ele Geçirilmiş Olabilir mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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