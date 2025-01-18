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Donald Trump'ın Sosyal Medyadan Duyurduğu "Meme Coin" 24 Saatte Kripto Dünyasını Kasıp Kavurdu!

Donald Trump'ın Sosyal Medyadan Duyurduğu "Meme Coin" 24 Saatte Kripto Dünyasını Kasıp Kavurdu!

Donald Trump
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 14:40

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak Pazartesi günü başkanlık görevini devralacak! Seçim sürecinde sık sık kripto paraya ilişkin açıklamalarla gündeme gelen Trump, başkanlığı devralmadan hemen önce meme coini $TRUMP'ı duyurarak dünyanın gündemine oturdu. Piyasaya sürüldükten sadece saatler sonra kripto dünyasını kasıp kavuran meme coin yükselmeye devam ediyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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ABD Başkanı Donald Trump, koltuğuna oturmasına günler kala 17 Ocak Cuma günü kendi kurduğu Truth Social hesabı üzerinden ve X hesabından kullanıcıları "GetTrumpMemes" web sitesine yönlendirerek yeni meme coinini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğuna oturmasına günler kala 17 Ocak Cuma günü kendi kurduğu Truth Social hesabı üzerinden ve X hesabından kullanıcıları "GetTrumpMemes" web sitesine yönlendirerek yeni meme coinini duyurdu.

Trump'ın resmi meme coini 'TRUMP'ı duyurması tepki alırken, haber saatler içinde yayıldı ve milyonlar havada uçuştu.

İşte, Trump'ın X üzerinden "YENİ Resmi Trump Meme'im BURADA!" diyerek yaptığı duyuru 👇

İşte, Trump'ın X üzerinden "YENİ Resmi Trump Meme'im BURADA!" diyerek yaptığı duyuru 👇
twitter.com

'YENİ Resmi Trump Meme'im BURADA! Savunduğumuz her şeyi kutlamanın zamanı geldi: KAZANMAK! Çok özel Trump Topluluğuma katılın. ŞİMDİ $TRUMP'ınızı alın. http://gettrumpmemes.com'e gidin — Eğlenin!'

Analiz şirketi Coinmarketcap tarafından yayınlanan verilere göre, TRUMP adlı meme coin, 24 saat içerisinde değerine değer kattı: Yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP'ın piyasa değeri ise 4 milyar doları aştı!

Analiz şirketi Coinmarketcap tarafından yayınlanan verilere göre, TRUMP adlı meme coin, 24 saat içerisinde değerine değer kattı: Yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP'ın piyasa değeri ise 4 milyar doları aştı!

Solana ağı üzerinden piyasaya sürülen coinin, birinci gün 200 milyon $TRUMP arzının ardından üç yıl içinde toplam 1 milyar $TRUMP'a ulaşması hedefleniyor. Burada yer alan bilgiye göre, 'Her grubun tahsisi 3 yıl boyunca kendi takvimine göre yayınlanacak.'

Peki, Trump'ın Hesabı Ele Geçirilmiş Olabilir mi?

Peki, Trump'ın Hesabı Ele Geçirilmiş Olabilir mi?

Kimi sosyal medya kullanıcıları Trump'ın hesabının hacklenmiş olabileceğini düşündü. ABD'nin kripto para piyasasına ilişkin atacağı hamleler, rezerv planı ve yeni meme coin'e ilişkin spekülasyonlar hâlâ gündemde yerini korusa da TRUMP hızla yükselmeye devam ediyor. 

Sonuç olarak, '$TRUMP token'ı kripto dünyasında konuşulan bir konu haline gelmiş olsa da, gerçek değeri ve geleceği belirsizliğini koruyor.'

"Bu gerçek mi yoksa Trump'ın hesabı mı hacklendi?" 👇

"Bu gerçek mi yoksa Trump'ın hesabı mı hacklendi?" 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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