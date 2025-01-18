Donald Trump'ın Sosyal Medyadan Duyurduğu "Meme Coin" 24 Saatte Kripto Dünyasını Kasıp Kavurdu!

Kimi sosyal medya kullanıcıları Trump'ın hesabının hacklenmiş olabileceğini düşündü. ABD'nin kripto para piyasasına ilişkin atacağı hamleler, rezerv planı ve yeni meme coin'e ilişkin spekülasyonlar hâlâ gündemde yerini korusa da TRUMP hızla yükselmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, '$TRUMP token'ı kripto dünyasında konuşulan bir konu haline gelmiş olsa da, gerçek değeri ve geleceği belirsizliğini koruyor.'