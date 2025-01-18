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6 Yıldır Sadece Et ve Süt Ürünleri Tüketiyor: Eski Vegan Yeni Carnivore Oldu! Bu Diyet İnsana Ne Yapar?

6 Yıldır Sadece Et ve Süt Ürünleri Tüketiyor: Eski Vegan Yeni Carnivore Oldu! Bu Diyet İnsana Ne Yapar?

Diyet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 12:48

Sosyal medya fenomeni Isabella 'Bella' Ma, son 6 yıldır sadece et ve süt ürünleri tükettiğini iddia etti. Instagram'da 'steakandbuttergal' takma adıyla videolar paylaşan 28 yaşındaki fenomen, tüm karbonhidratlar, meyveler ve sebzelerden uzak durduğu bu süre zarfında sağlık sorunlarından kurtulduğunu ve 11 buçuk (25 pound) kilo verdiğini iddia etti. Eski vegan yeni carnivore genç kadın bunu nasıl mı yaptı? 

Gelin, öğrenelim!

Kaynak: Mail Online

Instagram'da 'steakandbuttergal' takma adıyla yer alan ve 425 bin takipçisi olan 28 yaşındaki fenomen yayınladığı yemek videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Instagram'da 'steakandbuttergal' takma adıyla yer alan ve 425 bin takipçisi olan 28 yaşındaki fenomen yayınladığı yemek videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son 6 yıldır sadece et ve süt ürünleri tükettiğini iddia eden kadının tartışmalı diyeti sayesinde kilo verdiği, sağlık sorunlarından kurtulduğu da iddialar arasında!

Isabella, "Düşük enerjiden ölmüyorum, hormonlarımı da mahvetmedim." diyerek kızarmış bütün bir tavuğu yediği videoda 6 yıllık deneyimini takipçileri ile paylaştı.

Isabella, "Düşük enerjiden ölmüyorum, hormonlarımı da mahvetmedim." diyerek kızarmış bütün bir tavuğu yediği videoda 6 yıllık deneyimini takipçileri ile paylaştı.

'Aslında 25 pound (yaklaşık 11 buçuk kilo) verdim, artık ağrısız adetlerim var, inanılmaz derecede istikrarlı enerjim ve ruh halim var çünkü vücudum artık yakıt olarak yağ yakıyor.' dediği videoda birçok sağlık sorunundan da kurtulduğunu iddia etti.

Instagram fenomeni bu süreçte; "adet döngüsünü düzenlediğini, depresyonu yendiğini, akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarından" kurtulduğunu söylüyor.

Instagram fenomeni bu süreçte; "adet döngüsünü düzenlediğini, depresyonu yendiğini, akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarından" kurtulduğunu söylüyor.

Ancak söz konusu diyet, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) gibi sağlık otoritelerinin önerilerine aykırı. Isabella'nın diyeti, tavsiye edilen; biraz et, biraz karbonhidrat ve bol sebze-meyve alışkanlığına son derece ters!

Isabella, boyunu uzatanın da carnivore (etçil diyet) olduğunu iddia ederek şaşırtıyor!

Isabella, boyunu uzatanın da carnivore (etçil diyet) olduğunu iddia ederek şaşırtıyor!

Karbonhidrat yememelisiniz tavsiyesi ile birlikte 1.78 boyunda olmasının nedenini de carnivore diyete bağlıyor. Kardeşlerinden uzun olduğunu ifade ederek genetik faktörleri de değerlendiriyor.

Harvard Üniversitesi'nin yaklaşık 40 yıl süren 200 bin katılımcılı araştırması ve Oxford Üniversitesi'nin 1,4 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırma ise Isabella'nın yanıldığını işaret ediyor!

Harvard Üniversitesi'nin yaklaşık 40 yıl süren 200 bin katılımcılı araştırması ve Oxford Üniversitesi'nin 1,4 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırma ise Isabella'nın yanıldığını işaret ediyor!

Oxford Üniversitesi'nin1,4 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırma verileri, kırmızı et tüketiminin artmasının, 'günde tüketilen her 50 gram için kalp hastalığı riskini yüzde 18 artırdığını' ortaya çıkarmıştı. Harvard Üniversitesi araştırması ise 'en çok kırmızı et yiyenlerin en az yiyenlere kıyasla yüzde 62 daha fazla risk taşıdığını buldu.' C vitamini ve lif eksikliğine neden olan bu diyet aynı zamanda kalp hastalıkları, iskorbüt rahatsızlıkları ve kanser riskini de artırıyor. 

UYARI: Uzman tavsiyesi olmadan bu tarz diyetlere başvurmayınız! Bilinçsiz yapılan diyetlerin insan hayatını etkileyen ağır sonuçları olabilir. 

İşte, Isabella'nın o görüntüler 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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