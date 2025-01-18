6 Yıldır Sadece Et ve Süt Ürünleri Tüketiyor: Eski Vegan Yeni Carnivore Oldu! Bu Diyet İnsana Ne Yapar?
6 Yıldır Sadece Et ve Süt Ürünleri Tüketiyor: Eski Vegan Yeni Carnivore Oldu! Bu Diyet İnsana Ne Yapar?
Sosyal medya fenomeni Isabella 'Bella' Ma, son 6 yıldır sadece et ve süt ürünleri tükettiğini iddia etti. Instagram'da 'steakandbuttergal' takma adıyla videolar paylaşan 28 yaşındaki fenomen, tüm karbonhidratlar, meyveler ve sebzelerden uzak durduğu bu süre zarfında sağlık sorunlarından kurtulduğunu ve 11 buçuk (25 pound) kilo verdiğini iddia etti. Eski vegan yeni carnivore genç kadın bunu nasıl mı yaptı?
Gelin, öğrenelim!
Kaynak: Mail Online
Instagram'da 'steakandbuttergal' takma adıyla yer alan ve 425 bin takipçisi olan 28 yaşındaki fenomen yayınladığı yemek videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Isabella, "Düşük enerjiden ölmüyorum, hormonlarımı da mahvetmedim." diyerek kızarmış bütün bir tavuğu yediği videoda 6 yıllık deneyimini takipçileri ile paylaştı.
Instagram fenomeni bu süreçte; "adet döngüsünü düzenlediğini, depresyonu yendiğini, akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarından" kurtulduğunu söylüyor.
Isabella, boyunu uzatanın da carnivore (etçil diyet) olduğunu iddia ederek şaşırtıyor!
Harvard Üniversitesi'nin yaklaşık 40 yıl süren 200 bin katılımcılı araştırması ve Oxford Üniversitesi'nin 1,4 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırma ise Isabella'nın yanıldığını işaret ediyor!
İşte, Isabella'nın o görüntüler 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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