6 Yıldır Sadece Et ve Süt Ürünleri Tüketiyor: Eski Vegan Yeni Carnivore Oldu! Bu Diyet İnsana Ne Yapar?

Oxford Üniversitesi'nin1,4 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırma verileri, kırmızı et tüketiminin artmasının, 'günde tüketilen her 50 gram için kalp hastalığı riskini yüzde 18 artırdığını' ortaya çıkarmıştı. Harvard Üniversitesi araştırması ise 'en çok kırmızı et yiyenlerin en az yiyenlere kıyasla yüzde 62 daha fazla risk taşıdığını buldu.' C vitamini ve lif eksikliğine neden olan bu diyet aynı zamanda kalp hastalıkları, iskorbüt rahatsızlıkları ve kanser riskini de artırıyor.

UYARI: Uzman tavsiyesi olmadan bu tarz diyetlere başvurmayınız! Bilinçsiz yapılan diyetlerin insan hayatını etkileyen ağır sonuçları olabilir.