Torunlara Harçlık Veremeyeceğini Söyleyen Emekli: "Satır Olsa da Oy Verdiğim Elimi Kırsam"

Ramazan Bayramı geldi çattı. Emeklilerin derdi ise torun-tombalağa harçlık verebilmek. Anka ise mikrofonlarını emekli vatandaşlara uzattı ve düşüncelerini sordu. Bir emeklinin torunlarına harçlık veremediğini aksine torunlarından harçlık beklediğini dile getirmesi dikkat çekti. Emekli ikramiyesinin iki taksit verilmesine de sitem etmişti. Gelin detaylara geçelim!