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Torunlara Harçlık Veremeyeceğini Söyleyen Emekli: "Satır Olsa da Oy Verdiğim Elimi Kırsam"

Torunlara Harçlık Veremeyeceğini Söyleyen Emekli: "Satır Olsa da Oy Verdiğim Elimi Kırsam"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 15:41

Ramazan Bayramı geldi çattı. Emeklilerin derdi ise torun-tombalağa harçlık verebilmek. Anka ise mikrofonlarını emekli vatandaşlara uzattı ve düşüncelerini sordu. Bir emeklinin torunlarına harçlık veremediğini aksine torunlarından harçlık beklediğini dile getirmesi dikkat çekti. Emekli ikramiyesinin iki taksit verilmesine de sitem etmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

"Satır olsa da oy verdiğim elimi kırsam"

"Satır olsa da oy verdiğim elimi kırsam"

Emekli vatandaş bugüne kadar oy verdiği partiden dolayı da pişmanlığını dile getirmişti. O anlarıyla sosyal medyada gündeme gelen emekli vatandaş yaşadığı geçim sıkıntısıyla birçok emeklilerin duygularını dile getirmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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