Torunlara Harçlık Veremeyeceğini Söyleyen Emekli: "Satır Olsa da Oy Verdiğim Elimi Kırsam"
Torunlara Harçlık Veremeyeceğini Söyleyen Emekli: "Satır Olsa da Oy Verdiğim Elimi Kırsam"
Ramazan Bayramı geldi çattı. Emeklilerin derdi ise torun-tombalağa harçlık verebilmek. Anka ise mikrofonlarını emekli vatandaşlara uzattı ve düşüncelerini sordu. Bir emeklinin torunlarına harçlık veremediğini aksine torunlarından harçlık beklediğini dile getirmesi dikkat çekti. Emekli ikramiyesinin iki taksit verilmesine de sitem etmişti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Satır olsa da oy verdiğim elimi kırsam"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın