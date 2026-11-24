Güneş Aylarca Doğmuyor, Yazın Hiç Batmıyor: İnsanların Yaşadığı 7 Kutup Yerleşimi
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Kasım ayının ortasından itibaren kutup dairesinin kuzeyindeki yerleşimlerde güneş ufkun altına iniyor, yazın ise aynı yerlerde aylarca hiç batmıyor. Qaanaaq'tan Longyearbyen'e, Utqiaġvik'ten Tromsø'ye, Norilsk'ten Murmansk'a ve Inuvik'e kadar yedi yerleşimde binlerce kişi kutup gecesini evinde, okulunda ve işinde yaşıyor. Bu yerlerde kutup gecesi farklı tarihlerde başlıyor, güneşin dönüşü ise kimi yerde festivalle, kimi yerde şarkıyla karşılanıyor.
Qaanaaq'ta güneş ekimin sonunda ufkun altına iniyor ve 17 Şubat'ta geri dönüyor.
Longyearbyen'de güneş ekimin sonunda ufkun altına indi ve kasabaya 8 Mart'ta ulaşıyor.
Utqiaġvik'te güneş 18 Kasım'da son kez battı ve 23 Ocak 2027'ye kadar doğmayacak.
Tromsø'de kutup gecesi 27 Kasım'da başlıyor ve 15 Ocak'a kadar sürüyor.
Norilsk'te kutup gecesi kasımın sonunda başlıyor ve ocak ortasına kadar sürüyor.
Murmansk'ta güneş 2 Aralık'ta çekiliyor ve yaklaşık 40 gün ufka çıkmıyor.
Inuvik'te yaklaşık 30 günlük kutup gecesi ocağın başında Güneş Doğuşu Festivali ile kapanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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