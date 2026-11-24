Svalbard'ın merkezi Longyearbyen, 78°13' kuzey enleminde yaşayan 2.400-2.800 kişilik bir kasaba ve dünyanın en kuzeydeki ikinci kasabası olarak anılıyor. Güneş ekimin sonunda ufkun altına indi, 14 Kasım'dan itibaren de gün ortasındaki alacakaranlık yerini sivil kutup gecesine bıraktı. Bu dönem 29 Ocak'a kadar sürüyor.

Çevredeki dağlar yüzünden güneş kasabadan ancak 8 Mart dolaylarında görülüyor ve o hafta Solfestuka adıyla bir güneş festivali yapılıyor. Gün boyu karanlık olduğu için öğle saatlerinde bile kuzey ışığı turları düzenleniyor. Yazın ise güneş 18 Nisan'dan 24 Ağustos'a kadar 128 gün batmıyor.

Kasabanın kuralları da farklı. Mezarlıkta 1950'den beri defin yapılmıyor, ağır hasta sakinler çoğunlukla anakaraya taşınıyor, kül gömmek için ise yetkili makamdan izin gerekiyor. Dışarı çıkanlara kutup ayılarına karşı tüfek taşıması öneriliyor. Longyearbyen'deki Svalbard Küresel Tohum Deposu 2008'de açıldı ve milyonlarca tohum örneğini permafrostun soğuğunda saklıyor.