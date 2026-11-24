Çocukluğunu 'Allah seni taş yapar', 'Çarpılırsın', 'Cehennemde cayır cayır yanarsın' tehditleriyle geçiren bir zihnin, yetişkinliğe adım attığında dini bir sığınak ve huzur kaynağı olarak görmesini beklemek akıl dışıdır. Yıllarca merhamet ve adaleti merkeze alan bir inanç sistemi yerine sürekli ceza kesen, hayatı yasaklarla kuşatan bir korku kültürü vazedildi. Korkuyla inşa edilen bağlar, bireyin dış dünyayla tanışıp bilgi kaynaklarına eriştiği ve rasyonel sorgulamaya başladığı ilk anda kopmaya mahkûmdur. Bugün bilgiye tek bir dokunuşla ulaşabilen genç kuşak, temelsiz korkulara boyun eğmiyor; geriye sadece çocukluktan kalma bir hayal kırıklığı ve öfke kalıyor.

Buna ek olarak, merak eden, aklındaki soruları dile getiren zihinlerin 'Günaha girersin, bu konuları kurcalama' denilerek susturulması, gençleri ikna etmek yerine onları hızla alternatif mecralara itti. Aklın ve sorgulamanın kriminalize edildiği bir vasatta, genç zihinler meşru sorularına din dışı ya da dine bütünüyle hasmane bakan platformlarda cevap aramaya başladı. İnancı akılla uzlaştırmak yerine yasaklarla muhafaza etmeye çalışan anlayış, gençleri korumadı; aksine onları düşünsel bir boşluğa terk etti.

Üstelik baskı, yalnızca pedagojik düzeyde kalmadı, kamusal alandan aile içine kadar uzanan bir denetim mekanizmasına dönüştü. İbadetin samimi bir yöneliş olmaktan çıkarılıp toplumsal bir onay ve gözetim aracına çevrilmesi, özellikle genç kadınların kıyafetinden kahkahasına kadar her adımının dinî referanslarla yargılanması, inancı bir özgürleşme alanı değil, bir cendere haline getirdi. İnsan fıtratı zorlamaya ve gözetlenmeye karşı doğası gereği isyan eder ve bu isyanın doğrudan dinin kendisine fatura edilmesi ise kaçınılmaz hale gelir.