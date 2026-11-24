Gençler İnançtan Değil, Samimiyetsiz Dilden Kopuyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son yıllarda genç kuşak ile din arasındaki ilişki üzerine yürütülen tartışmalar çoğu zaman panik havasında, yüzeysel yaftalamalarla ve karşılıklı suçlamalarla geçiştiriliyor. Dindarlık pratiklerindeki gerileme, inançsızlık veya mesafeli duruş oranlarındaki belirgin artış gibi somut veriler masaya konduğunda geleneksel çevrelerin ilk refleksi gençleri yoldan çıkmış, kültürel yozlaşmaya kapılmış ya da dijital dünyanın kurbanı ilan etmek oluyor. Oysa meselenin özü gençlerin inanç duygusunu yitirmesinden çok daha derin bir yerde duruyor. Gençler aslında inanca değil de inanç adına kurulan tahakkümcü, ahlaktan kopuk ve samimiyetsiz dile itiraz ediyor.
Korku, Yasak ve Gözetim Cenderesi
Siyaset, Ahlak Makası ve Güven Kırılması
Küresel Dalga ve Sahici Bir Dile İhtiyaç
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video