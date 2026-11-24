Dolandırıcılar rastgele numaraları arıyor ve hattı açan kişi konuşana kadar sessiz kalıyor. Telefonu açtığınızda ahizeden ses gelmiyor, arama birkaç saniye sonra kapanıyor. Uzmanlara göre bu, numaranın aktif olup olmadığını anlamanın bir yolu. Asıl hedef ise çoğu zaman başka: “Alo”, “Evet” ya da “Efendim” gibi refleks cevapların kaydı.

GZT'nin aktardığına göre Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, yalnızca kişisel verilerin değil ses verisinin de korunması gerektiğini söylüyor. Ses örneği sosyal medya videolarından, YouTube içeriklerinden, podcast'lerden ve sesli mesajlardan da toplanabiliyor.