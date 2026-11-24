‘Alo’ veya ‘Efendim’ Demeniz Yetiyor: Telefonu Açanların Sesi Kopyalanıp Banka Hesapları Boşaltılıyor
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Bilinmeyen bir numaradan gelen aramayı açıp “Alo”, “Evet” ya da “Efendim” demek, yapay zekayla ses klonlayan dolandırıcılara yetebiliyor. Uzmanlara göre rastgele numaraları arayan dolandırıcılar karşı tarafın birkaç kelimelik sesini kaydediyor, ardından bu sesle bankaların sesli doğrulamasını aşmaya ya da yakınlardan acil para istemeye çalışıyor.
Kaynak: Mynet Finans
Arayan konuşmuyor, telefonu açan ise “Alo” dediği anda kaydediliyor.
Birkaç saniyelik ses kaydı, sesinizin yapay zekayla kopyalanması için yeterli olabiliyor.
Klonlanan ses iki yoldan kullanılıyor: banka doğrulamasını aşmak ve yakınlardan para istemek.
Haberde 0850 ile başlayan numaralar ile +359, +216 ve +44 kodlu aramalara dikkat çekiliyor.
Şüphelendiğinizde konuşmayın, yakınınızı da kayıtlı numarasından geri arayın.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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