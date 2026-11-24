Bizim İçin Şampiyon'un Begüm Atman'ı Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada paylaştığı karelerle yine gündemde.

Geçtiğimiz hafta evde yeğeniyle çarpışıp burnu kırılan oyuncu, pazar gününü bu kez çok daha keyifli bir ziyaretle geçirdi. Abdullah, 22 Kasım Pazar günü filmde birlikte rol aldığı Ganesh'i ahırında ziyaret etti. Atına sarılan, onu uzun uzun seven oyuncu, karelere 'Ganeshli bir pazar' notunu düştü.

Ziyaret ahırla da sınırlı kalmadı. Abdullah, Ganesh'i sonbahar renklerine bürünmüş bir yolda yürüyüşe çıkardı ve o anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.