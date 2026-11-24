Farah Zeynep Abdullah, Bizim İçin Şampiyon'da Bold Pilot'u Oynayan Ganesh'le Yıllar Sonra Buluştu
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Farah Zeynep Abdullah, 2018 yapımı Bizim İçin Şampiyon'da birlikte rol aldığı Ganesh'le yeniden buluştu. Oyuncu, 22 Kasım Pazar günü atı ahırında ziyaret etti; ona sarıldığı kareleri 'Ganeshli bir pazar' notuyla paylaştı. Efsane yarış atı Bold Pilot'un oğlu olan Ganesh, filmde kendi babasını canlandırmıştı. Yıllar sonra gelen bu buluşma, filmin hayranlarını duygulandırdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Farah Zeynep Abdullah, 22 Kasım Pazar gününü filmdeki yol arkadaşı Ganesh'in yanında geçirdi
Efsane yarış atı Bold Pilot'un oğlu olan Ganesh, filmde kendi babasını canlandırmıştı
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