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Kuaför Koltuğuna Oturan Farah Zeynep Abdullah Yeni İmajıyla Görenleri Şaşırttı!

Kuaför Koltuğuna Oturan Farah Zeynep Abdullah Yeni İmajıyla Görenleri Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 10:50
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Rol aldığı yapımlar kadar cesur açıklamaları ve sık sık yenilediği tarzıyla da gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, bir kez daha kuaför koltuğuna oturdu. Uzun ve sarı saçlarını geride bırakan ünlü oyuncu, koyu renkli kısa bukleleriyle imajını tazeledi. Öncesi ve sonrası karelerini paylaşan Abdullah’ın doğal görünümü kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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Farah Zeynep Abdullah, hem rol aldığı yapımlar hem de sosyal medya çıkışlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Farah Zeynep Abdullah, hem rol aldığı yapımlar hem de sosyal medya çıkışlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, daha ilk oyunculuk deneyimiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Unutursam Fısılda ve Kurt Seyit ve Şura gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönen Abdullah, asıl büyük çıkışlarından birini ise Bergen’in hayatını konu alan Bergen filmiyle gerçekleştirdi. Hem başrolünü üstlendiği hem de yapımcıları arasında yer aldığı film, milyonlarca seyirciye ulaşarak Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesi, açık sözlü tavırları ve sosyal medyadaki cesur çıkışlarıyla da tanınan Farah Zeynep Abdullah, yıllar içerisinde canlandırdığı karakterler için yaptığı imaj değişiklikleriyle de sık sık adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır farklı sarı tonlarıyla görmeye alıştığımız Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz dönemde saçlarını koyultarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Farah Zeynep Abdullah, son olarak kuaför koltuğuna oturarak imajını bir kez daha tazeledi.

Farah Zeynep Abdullah, son olarak kuaför koltuğuna oturarak imajını bir kez daha tazeledi.

Bir süredir kısa ve doğal bukleleriyle görmeye alıştığımız Farah Zeynep Abdullah, yeniden değişiklik kararı aldı. Kuaför koltuğuna oturan ünlü oyuncu, saçlarını açık sarı tonlarına döndürürken daha uzun, hacimli ve düz bir model tercih etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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