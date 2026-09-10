Kuaför Koltuğuna Oturan Farah Zeynep Abdullah Yeni İmajıyla Görenleri Şaşırttı!
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Rol aldığı yapımlar kadar cesur açıklamaları ve sık sık yenilediği tarzıyla da gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, bir kez daha kuaför koltuğuna oturdu. Uzun ve sarı saçlarını geride bırakan ünlü oyuncu, koyu renkli kısa bukleleriyle imajını tazeledi. Öncesi ve sonrası karelerini paylaşan Abdullah’ın doğal görünümü kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
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Farah Zeynep Abdullah, hem rol aldığı yapımlar hem de sosyal medya çıkışlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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Farah Zeynep Abdullah, son olarak kuaför koltuğuna oturarak imajını bir kez daha tazeledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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