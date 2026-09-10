Kuaför Koltuğuna Oturan Farah Zeynep Abdullah Yeni İmajıyla Görenleri Şaşırttı!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle hayatımıza giren Farah Zeynep Abdullah, daha ilk oyunculuk deneyimiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Unutursam Fısılda ve Kurt Seyit ve Şura gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönen Abdullah, asıl büyük çıkışlarından birini ise Bergen’in hayatını konu alan Bergen filmiyle gerçekleştirdi. Hem başrolünü üstlendiği hem de yapımcıları arasında yer aldığı film, milyonlarca seyirciye ulaşarak Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesi, açık sözlü tavırları ve sosyal medyadaki cesur çıkışlarıyla da tanınan Farah Zeynep Abdullah, yıllar içerisinde canlandırdığı karakterler için yaptığı imaj değişiklikleriyle de sık sık adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır farklı sarı tonlarıyla görmeye alıştığımız Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz dönemde saçlarını koyultarak hayranlarını şaşırtmıştı.