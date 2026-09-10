13 Yaşındaki North West'in 26 Yaşındaki Rapçiyle Aşk Yaşadığı İddiası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
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Kaynak: https://www.indiatimes.com/trending/i...
Kim Kardashian ve Kanye West’in 13 yaşındaki kızları North West, bu kez müzik kariyeri veya sıra dışı tarzıyla değil, sosyal medyayı ayağa kaldıran bir iddiayla gündeme geldi. North’un kendisinden 13 yaş büyük rapçi Ken Carson’la tatil yaptığı ve aşk yaşadığı öne sürülürken, ikiliyi yan yana gösteren kareler hızla yayıldı. Ancak büyük tepki çeken görüntülerin ve beraberinde ortaya atılan Kanye West iddialarının gerçek yüzü çok geçmeden anlaşıldı.
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Kim Kardashian ve Kanye West’in dört çocuğundan en büyüğü olan North West, son dönemde yalnızca ailesinin şöhretiyle değil, kendine has tarzı ve müzik dünyasına attığı adımlarla da sık sık gündeme geliyor.
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Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, 13 yaşındaki North West’in kendisinden 13 yaş büyük rapçi Ken Carson’la aşk yaşadığı öne sürüldü!
Fakat sosyal medyayı ayağa kaldıran aşk iddiası da tatil fotoğrafları da gerçek değildi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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