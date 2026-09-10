article/comments
article/share
Haberler
Magazin
13 Yaşındaki North West'in 26 Yaşındaki Rapçiyle Aşk Yaşadığı İddiası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

13 Yaşındaki North West'in 26 Yaşındaki Rapçiyle Aşk Yaşadığı İddiası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 09:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kim Kardashian ve Kanye West’in 13 yaşındaki kızları North West, bu kez müzik kariyeri veya sıra dışı tarzıyla değil, sosyal medyayı ayağa kaldıran bir iddiayla gündeme geldi. North’un kendisinden 13 yaş büyük rapçi Ken Carson’la tatil yaptığı ve aşk yaşadığı öne sürülürken, ikiliyi yan yana gösteren kareler hızla yayıldı. Ancak büyük tepki çeken görüntülerin ve beraberinde ortaya atılan Kanye West iddialarının gerçek yüzü çok geçmeden anlaşıldı.

Kaynak

Kaynak: https://www.indiatimes.com/trending/i...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Kardashian ve Kanye West’in dört çocuğundan en büyüğü olan North West, son dönemde yalnızca ailesinin şöhretiyle değil, kendine has tarzı ve müzik dünyasına attığı adımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Kim Kardashian ve Kanye West’in dört çocuğundan en büyüğü olan North West, son dönemde yalnızca ailesinin şöhretiyle değil, kendine has tarzı ve müzik dünyasına attığı adımlarla da sık sık gündeme geliyor.

13 yaşındaki North West, daha küçük yaşlarından itibaren annesi Kim Kardashian’la çektiği eğlenceli TikTok videoları, sıra dışı kombinleri ve annesine yaptığı filtresiz yorumlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle renkli saçları, cesur stil tercihleri ve piercingleriyle dikkat çeken North, zaman zaman yaşı üzerinden yürütülen tartışmaların da merkezinde kaldı.

Babası Kanye West’in müzikal yeteneğinden de nasibini alan North, son yıllarda bu alanda ciddi adımlar atmaya başladı. Kanye West ve Ty Dolla $ign’in Talking şarkısında yer alan, çeşitli festivallerde sahneye çıkan ve kendi müzik çalışmalarını yayımlayan North, yakın zamanda Chicago’da ilk solo konserini de verdi. Kim Kardashian ve Kanye West’in kızlarını izlemek için konsere katılması, eski çiftin uzun zaman sonra aynı etkinlikte görüntülenmesini sağlamıştı. 

Kısacası North West, Kardashian ailesinin kameralar önünde büyüyen çocuğu olmaktan çıkıp kendi tarzını ve kariyerini oluşturmaya başlayan genç bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez gündeme gelmesinin nedeni ne müziği ne de kendine özgü stiliydi…

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, 13 yaşındaki North West’in kendisinden 13 yaş büyük rapçi Ken Carson’la aşk yaşadığı öne sürüldü!

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, 13 yaşındaki North West’in kendisinden 13 yaş büyük rapçi Ken Carson’la aşk yaşadığı öne sürüldü!

İddiaya dayanak olarak gösterilen karelerde North West olduğu öne sürülen bir genç kızın, 26 yaşındaki Ken Carson’la tatilde yan yana ve oldukça samimi şekilde poz verdiği görülüyordu. Üzerine “13 yaşındaki North West, 26 yaşındaki rapçi Ken Carson’la tatil fotoğrafı paylaştı” notu düşülen görüntüler kısa sürede birçok sosyal medya platformunda dolaşıma girdi.

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Viral paylaşımlarda Kanye West’in kızının kendisinden yaşça büyük biriyle görüştüğünü öğrenince çılgına döndüğü, Kim Kardashian’ı anneliği üzerinden suçladığı ve North’un aylık harçlığını kestiği öne sürüldü. Hatta West ile kızına ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar ve North’un “Ben bir yetimim” yazdığı öne sürülen Instagram hikayeleri bile ortaya çıktı.

North West’in bir süredir Ken Carson’ın müziğini severek dinlemesi de söylentilerin kısa sürede büyümesine neden oldu. North daha önce annesi Kim Kardashian’la birlikte Carson’ın şarkılarına eşlik ettiği videolar paylaşmış, ayrıca rapçinin sahne aldığı Playboi Carti konserine arkadaşlarıyla katılmıştı. Konser sırasında Ken Carson’la fotoğraf çektirmesi, sosyal medyadaki bazı kullanıcıların ikili arasında hayran-sanatçı ilişkisinin ötesinde bir bağ bulunduğunu öne sürmesine yetti.

Reşit olmayan North West ile yetişkin bir rapçi arasında ilişki bulunduğu iddiası doğal olarak büyük tepki çekerken, kısa sürede işin aslı da ortaya çıktı.

Fakat sosyal medyayı ayağa kaldıran aşk iddiası da tatil fotoğrafları da gerçek değildi!

Fakat sosyal medyayı ayağa kaldıran aşk iddiası da tatil fotoğrafları da gerçek değildi!

Yapılan incelemelerde North West ile Ken Carson’ı tatilde yan yana gösterdiği öne sürülen görüntülerin dijital ortamda değiştirildiği belirlendi. Orijinal karelerde North West’in yanında Ken Carson değil, tamamen başka biri bulunuyordu. Bir başka deyişle sosyal medyada “aşkın kanıtı” olarak servis edilen fotoğraflar, iki ismi yan yana getirmek amacıyla hazırlanmış birer montajdan ibaretti.

North West’in Ken Carson’la konser sırasında arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği gerçek bir fotoğraf bulunuyor. Ancak bunun dışında ikilinin özel bir ilişkisi veya arkadaşlığı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok. Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyen North ve Carson arasındaki bilinen tek bağ, North’un rapçinin müziğini dinleyen bir hayranı olması. 

Kanye West’e aitmiş gibi paylaşılan öfkeli canlı yayın görüntüsünün de bu olayla hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Görüntü gerçek olsa da Kanye West o yayında kızının özel hayatından veya harçlığından söz etmiyor; kendi müzik, şarkı sözü ve ayakkabı tasarımı çalışmalarını anlatıyordu. North’a ait olduğu iddia edilen mesajlar ve Instagram hikayeleri de aynı şekilde kurguydu.

Kısacası 13 yaşındaki North West ile 26 yaşındaki Ken Carson arasında aşk yaşandığına dair ortada hiçbir somut bilgi bulunmuyor. Bütün hikaye, değiştirilmiş fotoğraflar ile bağlamından koparılan bir videonun üzerine kurulan asılsız bir sosyal medya söylentisinden ibaret.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın