13 Yaşındaki North West'in 26 Yaşındaki Rapçiyle Aşk Yaşadığı İddiası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

13 yaşındaki North West, daha küçük yaşlarından itibaren annesi Kim Kardashian’la çektiği eğlenceli TikTok videoları, sıra dışı kombinleri ve annesine yaptığı filtresiz yorumlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle renkli saçları, cesur stil tercihleri ve piercingleriyle dikkat çeken North, zaman zaman yaşı üzerinden yürütülen tartışmaların da merkezinde kaldı.

Babası Kanye West’in müzikal yeteneğinden de nasibini alan North, son yıllarda bu alanda ciddi adımlar atmaya başladı. Kanye West ve Ty Dolla $ign’in Talking şarkısında yer alan, çeşitli festivallerde sahneye çıkan ve kendi müzik çalışmalarını yayımlayan North, yakın zamanda Chicago’da ilk solo konserini de verdi. Kim Kardashian ve Kanye West’in kızlarını izlemek için konsere katılması, eski çiftin uzun zaman sonra aynı etkinlikte görüntülenmesini sağlamıştı.

Kısacası North West, Kardashian ailesinin kameralar önünde büyüyen çocuğu olmaktan çıkıp kendi tarzını ve kariyerini oluşturmaya başlayan genç bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez gündeme gelmesinin nedeni ne müziği ne de kendine özgü stiliydi…