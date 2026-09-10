Haysiyet'in Simay'ı Merih Öztürk Güzelliğiyle İlk Bölüme Damgasını Vurdu!
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Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve imkansız bir aşkın etrafında şekillenen hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı. Dizide Simay Tarman karakterine hayat veren Merih Öztürk ise daha ilk bölümden izleyicilerin radarına girmeyi başardı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Öztürk’e sosyal medyada övgüler yağdı.
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Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Haysiyet, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide izleyicilerin radarına giren isim ise Simay karakterine hayat veren Merih Öztürk oldu.
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Dizide varlıklı Tarman ailesinin özgür ruhlu kızı Simay’a hayat veren Merih Öztürk ise aslında ekranlara hiç de yabancı bir isim değil.
Haysiyet'in ilk bölümünün ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri de Merih Öztürk’ün güzelliği oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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