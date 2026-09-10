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Haysiyet'in Simay'ı Merih Öztürk Güzelliğiyle İlk Bölüme Damgasını Vurdu!

Haysiyet'in Simay'ı Merih Öztürk Güzelliğiyle İlk Bölüme Damgasını Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 09:01
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Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve imkansız bir aşkın etrafında şekillenen hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı. Dizide Simay Tarman karakterine hayat veren Merih Öztürk ise daha ilk bölümden izleyicilerin radarına girmeyi başardı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Öztürk’e sosyal medyada övgüler yağdı.

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Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Haysiyet, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide izleyicilerin radarına giren isim ise Simay karakterine hayat veren Merih Öztürk oldu.

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Haysiyet, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide izleyicilerin radarına giren isim ise Simay karakterine hayat veren Merih Öztürk oldu.

Süreç Film imzası taşıyan Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, müziklerinde ise Kıraç’ın imzasının bulunduğu dizi; birbirinden tamamen farklı hayatlar süren iki ailenin güç, sınıf ve haysiyet ekseninde yaşadığı çatışmayı konu alıyor.

Balat’ta nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan, onuruna ve aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı Karlıova ailesi ile İstanbul’un varlıklı ve nüfuzlu ailelerinden Tarmanlar arasında yaşanacak savaş, dizinin hikayesinin merkezinde yer alıyor. Bu iki ailenin geçmişten gelen sırlarla örülü dünyaları, kimliklerini bilmeden birbirlerine aşık olan Mehmet ve Simay’ın karşılaşmasıyla içinden çıkılması zor bir hale geliyor.

Başrollerini Merih Öztürk ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Reha Özcan, Burak Çelik, Nergis Öztürk, Gökberk Yıldırım ve Elifcan Ongurlar gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor.

Dizide varlıklı Tarman ailesinin özgür ruhlu kızı Simay’a hayat veren Merih Öztürk ise aslında ekranlara hiç de yabancı bir isim değil.

Dizide varlıklı Tarman ailesinin özgür ruhlu kızı Simay’a hayat veren Merih Öztürk ise aslında ekranlara hiç de yabancı bir isim değil.

28 Aralık 1999 tarihinde Düzce’de dünyaya gelen Merih Öztürk, kariyerine modellikle adım attı. 2018 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilen Öztürk, güzelliği ve kamera karşısındaki duruşuyla daha o yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Modellik kariyerinin ardından oyunculuk eğitimi alan Öztürk, zaman içerisinde rotasını televizyon dünyasına çevirdi. Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka karakterini canlandıran genç oyuncu, ardından Başım Belada'da başrol üstlenerek kariyerindeki yükselişi sürdürdü. Farklı projelerde edindiği deneyimin ardından Haysiyet ile yeniden başrol koltuğuna oturan Öztürk, bu kez Simay Tarman karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Haysiyet'in ilk bölümünün ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri de Merih Öztürk’ün güzelliği oldu.

Yıllar önce modellik yarışmasında dereceye girerek adını duyuran oyuncu, ilk bölüm boyunca tercih edilen kostümleri, zarif duruşu ve ekran enerjisiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Simay karakteriyle kamera karşısına geçen Öztürk’ün özellikle yakın plan sahneleri sosyal medyada gündem olurken, genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı.

Merih Öztürk’ü ilk kez izleyen pek çok kişi oyuncunun kim olduğunu merak ederek araştırmaya başlarken, kendisini önceki projelerinden tanıyanlar da yeni rolünü oldukça beğendi. Henüz ilk bölümü yayınlanan dizide Öztürk’ün performansının yanı sıra güzelliğiyle de öne çıkması, sezon boyunca adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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