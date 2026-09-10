Haysiyet'in Simay'ı Merih Öztürk Güzelliğiyle İlk Bölüme Damgasını Vurdu!

Süreç Film imzası taşıyan Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, müziklerinde ise Kıraç’ın imzasının bulunduğu dizi; birbirinden tamamen farklı hayatlar süren iki ailenin güç, sınıf ve haysiyet ekseninde yaşadığı çatışmayı konu alıyor.

Balat’ta nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan, onuruna ve aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı Karlıova ailesi ile İstanbul’un varlıklı ve nüfuzlu ailelerinden Tarmanlar arasında yaşanacak savaş, dizinin hikayesinin merkezinde yer alıyor. Bu iki ailenin geçmişten gelen sırlarla örülü dünyaları, kimliklerini bilmeden birbirlerine aşık olan Mehmet ve Simay’ın karşılaşmasıyla içinden çıkılması zor bir hale geliyor.

Başrollerini Merih Öztürk ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Reha Özcan, Burak Çelik, Nergis Öztürk, Gökberk Yıldırım ve Elifcan Ongurlar gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor.