article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gözlerden Uzak Büyütüyorlardı: Gupse Özay ve Barış Arduç'un Kızı Jan Asya 4 Yaşına Bastı!

Gözlerden Uzak Büyütüyorlardı: Gupse Özay ve Barış Arduç'un Kızı Jan Asya 4 Yaşına Bastı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.09.2026 - 08:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih etmişti. Minik kızları için özel bir doğum günü partisi düzenleyen çift, Jan Asya’nın 4. yaşından renkli karelerle gündeme geldi. Ünlü çiftin kızlarıyla verdiği samimi aile pozları ve kutlama için hazırlanan prenses temalı pasta da dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gupse Özay ve Barış Arduç, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden. İkilinin Deliha setinde başlayan aşkı, yıllar içinde evlilik ve ardından minik kızları Jan Asya’nın dünyaya gelişiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

Gupse Özay ve Barış Arduç, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden. İkilinin Deliha setinde başlayan aşkı, yıllar içinde evlilik ve ardından minik kızları Jan Asya’nın dünyaya gelişiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

2014 yılında vizyona giren Deliha filminde yolları kesişen Gupse Özay ve Barış Arduç, set arkadaşlığını kısa süre içerisinde aşka dönüştürmüştü. İlişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında Çeşme’de düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla yakından takip edilen çift, gösterişli açıklamalardan ve magazin dünyasında sıkça rastladığımız tartışmalardan uzak durarak kendi halinde bir evlilik sürdürdü. Haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılsa da Gupse Özay ve Barış Arduç, birlikteliklerine mutlu bir şekilde devam etti.

Ünlü çiftin mutluluğu, 9 Eylül 2022 tarihinde kızları Jan Asya’nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç, kızlarını da mümkün olduğunca kameralardan ve sosyal medyanın meraklı gözlerinden uzakta büyütmeyi tercih etti. Jan Asya’nın yüzünü çok sık göstermeyen çift, aile hayatlarından yalnızca küçük ve samimi kesitler paylaşmakla yetindi.

Özellikle Gupse Özay, anne olduktan sonra yaşadığı değişimi ve annelik serüvenini kendine has esprili diliyle zaman zaman anlatmayı ihmal etmedi. Lohusa filminde de doğum sonrası dönemde yaşananları mizahi bir dille ele alan Özay’ın kendi annelik deneyimlerinden ilham aldığı biliniyordu.

Gözlerden uzak büyüyen Jan Asya ise aradan geçen dört yılın ardından çiftin takipçilerinin merak ettiği minik isimlerden biri haline geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç, 9 Eylül’de 4 yaşına giren kızları Jan Asya için eğlenceli bir doğum günü partisi düzenledi.

Gupse Özay ve Barış Arduç, 9 Eylül’de 4 yaşına giren kızları Jan Asya için eğlenceli bir doğum günü partisi düzenledi.

Prenses temasıyla hazırlanan kutlamada Jan Asya’nın pastası başta olmak üzere partinin birbirinden renkli detayları dikkat çekti. Ünlü çiftin kızlarıyla birlikte verdiği samimi aile pozları da kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı.

Özel hayatlarını paylaşma konusunda oldukça seçici davranan Gupse Özay ve Barış Arduç’un doğum gününden yansıyan kareleri, ikilinin hayranlarından büyük ilgi gördü. Dört yaşına basan Jan Asya’nın ne kadar büyüdüğünü görenlerin yorumları da gecikmedi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın