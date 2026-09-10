Gözlerden Uzak Büyütüyorlardı: Gupse Özay ve Barış Arduç'un Kızı Jan Asya 4 Yaşına Bastı!

2014 yılında vizyona giren Deliha filminde yolları kesişen Gupse Özay ve Barış Arduç, set arkadaşlığını kısa süre içerisinde aşka dönüştürmüştü. İlişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında Çeşme’de düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla yakından takip edilen çift, gösterişli açıklamalardan ve magazin dünyasında sıkça rastladığımız tartışmalardan uzak durarak kendi halinde bir evlilik sürdürdü. Haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılsa da Gupse Özay ve Barış Arduç, birlikteliklerine mutlu bir şekilde devam etti.

Ünlü çiftin mutluluğu, 9 Eylül 2022 tarihinde kızları Jan Asya’nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç, kızlarını da mümkün olduğunca kameralardan ve sosyal medyanın meraklı gözlerinden uzakta büyütmeyi tercih etti. Jan Asya’nın yüzünü çok sık göstermeyen çift, aile hayatlarından yalnızca küçük ve samimi kesitler paylaşmakla yetindi.

Özellikle Gupse Özay, anne olduktan sonra yaşadığı değişimi ve annelik serüvenini kendine has esprili diliyle zaman zaman anlatmayı ihmal etmedi. Lohusa filminde de doğum sonrası dönemde yaşananları mizahi bir dille ele alan Özay’ın kendi annelik deneyimlerinden ilham aldığı biliniyordu.

Gözlerden uzak büyüyen Jan Asya ise aradan geçen dört yılın ardından çiftin takipçilerinin merak ettiği minik isimlerden biri haline geldi.