Gözlerden Uzak Büyütüyorlardı: Gupse Özay ve Barış Arduç'un Kızı Jan Asya 4 Yaşına Bastı!
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih etmişti. Minik kızları için özel bir doğum günü partisi düzenleyen çift, Jan Asya’nın 4. yaşından renkli karelerle gündeme geldi. Ünlü çiftin kızlarıyla verdiği samimi aile pozları ve kutlama için hazırlanan prenses temalı pasta da dikkatlerden kaçmadı.
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Gupse Özay ve Barış Arduç, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden. İkilinin Deliha setinde başlayan aşkı, yıllar içinde evlilik ve ardından minik kızları Jan Asya’nın dünyaya gelişiyle bambaşka bir boyuta taşındı.
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Gupse Özay ve Barış Arduç, 9 Eylül’de 4 yaşına giren kızları Jan Asya için eğlenceli bir doğum günü partisi düzenledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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