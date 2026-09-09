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Yazı Kapatmaya Niyeti Yok: 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikinili Pozları Gündem Oldu!

Yazı Kapatmaya Niyeti Yok: 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikinili Pozları Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 16:43
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Bronz teni, cesur bikinileri ve bitmek bilmeyen tatilleriyle özdeşleşen Eda Taşpınar için yaz mevsimi henüz sona ermedi. Takvimler eylül ayını gösterirken kayalıkların üzerinde güneşlendiği karelerini paylaşan ünlü isim, sosyal medyanın dikkatini çekti. Taşpınar’ın bitmeyen yazına ve güneşlenme aşkına kullanıcılarından birbirinden eğlenceli yorumlar geldi.

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Cemiyet hayatının en özgün isimlerinden Eda Taşpınar denince akla gelen ilk şeylerden biri hiç şüphesiz bronz teni!

Cemiyet hayatının en özgün isimlerinden Eda Taşpınar denince akla gelen ilk şeylerden biri hiç şüphesiz bronz teni!

Yıllardır kendine has tarzı, cesur kombinleri ve dünyanın farklı noktalarından paylaştığı tatil kareleriyle gündeme gelen Eda Taşpınar, cemiyet hayatının ezber bozan isimlerinden biri.

Yaz mevsimine olan düşkünlüğüyle tanınan Taşpınar’ın sosyal medya hesabına göz attığınızda yılın hangi ayında olduğunuzu anlamanız pek kolay değil. Mikonos’tan Meksika’ya, Guatemala’dan Marakeş’e uzanan tatil rotaları sayesinde neredeyse dört mevsim güneşin peşinden giden ünlü isim, bronz tenini de artık imzası haline getirmiş durumda.

Taşpınar, yalnızca tatil kareleriyle değil, plaj stilinde yaptığı iddialı seçimlerle de sık sık adından söz ettiriyor. Kimi zaman minimal bikinileri, kimi zaman üstsüz güneşlendiği pozlarıyla gündem olan Eda Taşpınar yaz denince akla gelen ilk isimlerden biri!

Bronzlaştırıcı ürünlerden vücut spreylerine uzanan kendi kozmetik markasını kuran Eda Taşpınar için güneş tutkusu yalnızca bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda yıllardır büyüttüğü işinin de önemli bir parçası. Taşpınar, bu kez yaz sezonunu eylül ayına taşıdı.

Takvimler eylül ayını gösterse de Eda Taşpınar için yaz bitmedi! Ünlü isim kayalıkların üzerinde güneşlendiği karelerini paylaştı.

Takvimler eylül ayını gösterse de Eda Taşpınar için yaz bitmedi! Ünlü isim kayalıkların üzerinde güneşlendiği karelerini paylaştı.

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte pek çok kişi şehir hayatına dönerken Eda Taşpınar’ın tatil sezonu hız kesmeden devam etti. Berrak ve turkuaz denizin kıyısındaki kayalıkların üzerine uzanan ünlü isim, rengarenk ipli bikinisiyle güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

Kırmızı, mavi ve turuncu tonlarının bir araya geldiği bikini tercih eden Taşpınar, büyük kırmızı küpeleri ve güneş gözlükleriyle plaj stilini tamamladı. Ancak fotoğraflarda bikinisinden daha fazla dikkat çeken ayrıntı, her zamanki gibi kusursuz bronzluğu oldu.

46 yaşındaki Eda Taşpınar’ın eylül ayında bile yazın ortasındaymış gibi güneşlenmesi, takipçilerine “Bu yaz hiç bitmeyecek mi?” dedirtti. Yılın büyük bölümünü sıcak rotalarda geçiren ünlü ismin güneşle kurduğu sıkı bağ, son paylaşımında da kendini fazlasıyla gösterdi.

Eda Taşpınar’ın eylül ayında yayınladığı güneşlenme kareleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ünlü ismin bronz teni ve yılın neredeyse tamamını güneşin altında geçirmesi, birbirinden eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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