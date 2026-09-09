Yazı Kapatmaya Niyeti Yok: 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikinili Pozları Gündem Oldu!

Yıllardır kendine has tarzı, cesur kombinleri ve dünyanın farklı noktalarından paylaştığı tatil kareleriyle gündeme gelen Eda Taşpınar, cemiyet hayatının ezber bozan isimlerinden biri.

Yaz mevsimine olan düşkünlüğüyle tanınan Taşpınar’ın sosyal medya hesabına göz attığınızda yılın hangi ayında olduğunuzu anlamanız pek kolay değil. Mikonos’tan Meksika’ya, Guatemala’dan Marakeş’e uzanan tatil rotaları sayesinde neredeyse dört mevsim güneşin peşinden giden ünlü isim, bronz tenini de artık imzası haline getirmiş durumda.

Taşpınar, yalnızca tatil kareleriyle değil, plaj stilinde yaptığı iddialı seçimlerle de sık sık adından söz ettiriyor. Kimi zaman minimal bikinileri, kimi zaman üstsüz güneşlendiği pozlarıyla gündem olan Eda Taşpınar yaz denince akla gelen ilk isimlerden biri!

Bronzlaştırıcı ürünlerden vücut spreylerine uzanan kendi kozmetik markasını kuran Eda Taşpınar için güneş tutkusu yalnızca bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda yıllardır büyüttüğü işinin de önemli bir parçası. Taşpınar, bu kez yaz sezonunu eylül ayına taşıdı.