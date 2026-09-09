Yazı Kapatmaya Niyeti Yok: 46 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikinili Pozları Gündem Oldu!
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Bronz teni, cesur bikinileri ve bitmek bilmeyen tatilleriyle özdeşleşen Eda Taşpınar için yaz mevsimi henüz sona ermedi. Takvimler eylül ayını gösterirken kayalıkların üzerinde güneşlendiği karelerini paylaşan ünlü isim, sosyal medyanın dikkatini çekti. Taşpınar’ın bitmeyen yazına ve güneşlenme aşkına kullanıcılarından birbirinden eğlenceli yorumlar geldi.
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Cemiyet hayatının en özgün isimlerinden Eda Taşpınar denince akla gelen ilk şeylerden biri hiç şüphesiz bronz teni!
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Takvimler eylül ayını gösterse de Eda Taşpınar için yaz bitmedi! Ünlü isim kayalıkların üzerinde güneşlendiği karelerini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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