Burak ve Ece Çelik Çiftinin Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyadan Tam Not Aldı!
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9 Eylül’de ikinci kez baba olan Burak Çelik, eşi Ece Çelik’le birlikte kızlarına verdikleri isimle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl oğulları Kaan Aslan’ı kucaklarına alan çift, yeni doğan bebeklerine Zeynep İlay adını verdi. Son dönemin sıra dışı ünlü bebek isimlerinin ardından yapılan sade ve zarif tercih, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
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Burak Çelik ve Ece Çelik çifti, oğulları Kaan Aslan’dan yaklaşık bir yıl sonra bu kez kızlarını kucaklarına aldı.
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Bakırköy’deki özel bir hastanede doğum yapan Ece Çelik, kızına kavuştu. Çiftin tercih ettiği isim ise hemen dikkat çekti!
İşin dikkat çeken bir diğer tesadüfü ise Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda'daki hikayesinde saklıydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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