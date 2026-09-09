Burak ve Ece Çelik Çiftinin Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyadan Tam Not Aldı!

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birinci seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Burak Çelik, Karagül, Söz, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi pek çok popüler yapımla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından menajer Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ’da dünyaevine girmişti. Ece Çelik’in ilk evliliğinden Ecem adında bir kızı bulunurken Burak Çelik, Ecem’i kendi çocuklarından ayırmadığını belirterek “O bana Allah’ın bir emaneti” sözleriyle takdir toplamıştı.

Çift, 8 Ağustos 2025 tarihinde ilk ortak çocukları Kaan Aslan’ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarına verilen Kaan ismi, Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda dizisinde hayat verdiği karakterle aynı olması nedeniyle o dönem oldukça konuşulmuştu.

Arayı fazla açmayan çift, Mart 2026’da ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Bu kez bir kızları olacağını açıklayan Burak ve Ece Çelik, 9 Eylül 2026 sabahı bekledikleri mutlu haberi aldı.