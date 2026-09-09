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Burak ve Ece Çelik Çiftinin Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyadan Tam Not Aldı!

Burak ve Ece Çelik Çiftinin Kızlarına Verdiği İsim Sosyal Medyadan Tam Not Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 15:46
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9 Eylül’de ikinci kez baba olan Burak Çelik, eşi Ece Çelik’le birlikte kızlarına verdikleri isimle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl oğulları Kaan Aslan’ı kucaklarına alan çift, yeni doğan bebeklerine Zeynep İlay adını verdi. Son dönemin sıra dışı ünlü bebek isimlerinin ardından yapılan sade ve zarif tercih, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

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Burak Çelik ve Ece Çelik çifti, oğulları Kaan Aslan’dan yaklaşık bir yıl sonra bu kez kızlarını kucaklarına aldı.

Burak Çelik ve Ece Çelik çifti, oğulları Kaan Aslan’dan yaklaşık bir yıl sonra bu kez kızlarını kucaklarına aldı.

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birinci seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Burak Çelik, Karagül, Söz, Kuruluş OsmanSenden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi pek çok popüler yapımla ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncu, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından menajer Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ’da dünyaevine girmişti. Ece Çelik’in ilk evliliğinden Ecem adında bir kızı bulunurken Burak Çelik, Ecem’i kendi çocuklarından ayırmadığını belirterek “O bana Allah’ın bir emaneti” sözleriyle takdir toplamıştı.

Çift, 8 Ağustos 2025 tarihinde ilk ortak çocukları Kaan Aslan’ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarına verilen Kaan ismi, Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda dizisinde hayat verdiği karakterle aynı olması nedeniyle o dönem oldukça konuşulmuştu. 

Arayı fazla açmayan çift, Mart 2026’da ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Bu kez bir kızları olacağını açıklayan Burak ve Ece Çelik, 9 Eylül 2026 sabahı bekledikleri mutlu haberi aldı.

Bakırköy’deki özel bir hastanede doğum yapan Ece Çelik, kızına kavuştu. Çiftin tercih ettiği isim ise hemen dikkat çekti!

Bakırköy’deki özel bir hastanede doğum yapan Ece Çelik, kızına kavuştu. Çiftin tercih ettiği isim ise hemen dikkat çekti!

Yaklaşık 3 kilo ağırlığında dünyaya gelen bebeğe Zeynep İlay adı verildi. Anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Burak Çelik de böylece ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaan Aslan’dan yaklaşık 13 ay sonra dünyaya gelen Zeynep İlay, ailenin en küçük üyesi oldu. Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’le birlikte beş kişilik bir aileye dönüşen Çelikler, kısa sürede yakın çevrelerinden ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Bebeklerini büyük ölçüde gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çiftin doğum haberinin ardından en çok konuşulan ayrıntılardan biri de kızları için seçtikleri isim oldu. Son yıllarda ünlü isimlerin çocuklarına verdiği alışılmadık isimler sık sık tartışma konusu olurken Burak ve Ece Çelik’in köklü ve zamansız bir isim olan Zeynep’i tercih etmesi sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Son dönemin tartışmalı ünlü bebek isimlerinin ardından “Zeynep” tercihi sosyal medyadan tam not aldı!

İşin dikkat çeken bir diğer tesadüfü ise Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda'daki hikayesinde saklıydı.

İşin dikkat çeken bir diğer tesadüfü ise Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda'daki hikayesinde saklıydı.

Dizide Kaan karakterini canlandıran oyuncunun yolu, Miray Daner’in hayat verdiği Zeynep’le zoraki bir evlilik üzerinden kesişmişti. Gerçek hayatta oğluna Kaan adını veren Çelik’in şimdi de kızına Zeynep ismini vermesi, Hudutsuz Sevda izleyicilerinin dikkatini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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