Bir Yıl Önce Oğlunu Kucağına Almıştı: Burak Çelik İkinci Kez Baba Oldu!

2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde eden Burak Çelik, kısa süre sonra oyunculuğa yönelmişti. İlk büyük çıkışını Karagül dizisinde hayat verdiği Serdar karakteriyle yakalayan Çelik; Söz, Sevgili Geçmiş, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi pek çok popüler yapımda rol aldı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından menajer Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ’da nikah masasına oturdu. Sade ve romantik bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahını Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı.

Ekran önünde Burak Çelik, kamera arkasında ise birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ece Çelik’in birlikteliği, kısa süre içerisinde kalabalık bir aile hikayesine dönüştü. Ece Çelik’in ilk evliliğinden dünyaya gelen Ecem adında bir kızı bulunuyordu. Burak Çelik’in Ecem’le kurduğu güçlü bağ ve genç kızdan bahsederken kullandığı sözler ise büyük takdir toplamıştı.