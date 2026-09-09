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Bir Yıl Önce Oğlunu Kucağına Almıştı: Burak Çelik İkinci Kez Baba Oldu!

Bir Yıl Önce Oğlunu Kucağına Almıştı: Burak Çelik İkinci Kez Baba Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 14:26
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2024 yılında menajer Ece Bayrak’la Karadağ’da dünyaevine giren Burak Çelik’ten müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl oğulları Kaan Aslan’ı kucaklarına alan çift, bu kez kızları Zeynep İlay’ın doğumuyla ikinci kez ortak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’le birlikte beş kişilik bir aileye dönüşen çiftten ilk detaylar geldi.

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Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Burak Çelik, özel hayatında da kalabalık ve mutlu ailesiyle dikkat çekiyor.

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Burak Çelik, özel hayatında da kalabalık ve mutlu ailesiyle dikkat çekiyor.

2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birincilik elde eden Burak Çelik, kısa süre sonra oyunculuğa yönelmişti. İlk büyük çıkışını Karagül dizisinde hayat verdiği Serdar karakteriyle yakalayan Çelik; Söz, Sevgili Geçmiş, Kuruluş OsmanSenden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi pek çok popüler yapımda rol aldı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen oyuncu, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından menajer Ece Bayrak ile 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ’da nikah masasına oturdu. Sade ve romantik bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahını Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı.

Ekran önünde Burak Çelik, kamera arkasında ise birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ece Çelik’in birlikteliği, kısa süre içerisinde kalabalık bir aile hikayesine dönüştü. Ece Çelik’in ilk evliliğinden dünyaya gelen Ecem adında bir kızı bulunuyordu. Burak Çelik’in Ecem’le kurduğu güçlü bağ ve genç kızdan bahsederken kullandığı sözler ise büyük takdir toplamıştı.

Burak Çelik, eşi Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’i kendi çocuklarından ayırmadığını söylemişti.

Burak Çelik, eşi Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’i kendi çocuklarından ayırmadığını söylemişti.

Burak Çelik, katıldığı bir programda Ecem’le olan ilişkisinden bahsederken ona duyduğu sevgiyi açıkça dile getirmişti. Eşinin kızını hiçbir zaman “üvey evlat” olarak görmediğini vurgulayan oyuncu,

“Ecem bana Allah’ın bir emaneti, çocuklarımdan hiçbir farkı yok.”

sözlerini kullanmıştı.

Çelik’in aile bağlarına dair bu samimi açıklaması sosyal medyada gündem olmuş ve ünlü oyuncuya çok sayıda destek mesajı gelmişti. Ecem’in de kardeşini çok sevdiğini anlatan oyuncu, evliliklerinin ardından kurdukları aile düzeninin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne sermişti. Çelik’in Ecem hakkındaki sözleri sosyal medyada milyonlarca kez görüntülendi. 

Burak ve Ece Çelik çifti, evlendikten yaklaşık sekiz ay sonra ilk ortak çocuklarını kucaklarına aldı. 8 Ağustos 2025 tarihinde dünyaya gelen oğullarına Kaan Aslan adını veren çift, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaan Aslan’ın gelişiyle dört kişilik bir aileye dönüşen Çelikler, arayı fazla açmadan ikinci bebek müjdesini verdi. Mart 2026’da ikinci ortak çocuklarını beklediklerini duyuran çift, bebeklerinin kız olacağını da sevenleriyle paylaştı.

Burak ve Ece Çelik çifti bu kez kızlarını kucaklarına aldı: Ailenin en küçük üyesinin adı Zeynep İlay oldu!

Burak ve Ece Çelik çifti bu kez kızlarını kucaklarına aldı: Ailenin en küçük üyesinin adı Zeynep İlay oldu!

Kızlarına kavuşmak için gün sayan Burak ve Ece Çelik çiftinin beklediği mutlu haber nihayet geldi. Ece Çelik, 9 Eylül 2026 tarihinde Bakırköy’deki özel bir hastanede sabah saatlerinde doğum yaptı.

Yaklaşık 3 kilo ağırlığında dünyaya gözlerini açan bebeğe Zeynep İlay adı verildi. Anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ikinci kez baba olan Burak Çelik’in de büyük bir mutluluk yaşadığı belirtildi.

Böylece Zeynep İlay, Burak ve Ece Çelik çiftinin Kaan Aslan’dan sonraki ikinci ortak çocukları oldu. Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’le birlikte ailenin çocuk sayısı da üçe yükseldi. Henüz 13 aylık olan Kaan Aslan ağabey olurken Ecem de bu kez küçük kız kardeşine kavuştu.

Karadağ’da başlayan evlilik yolculuklarını kısa sürede iki ortak çocukla taçlandıran Burak ve Ece Çelik çifti, Zeynep İlay’ın gelişiyle beş kişilik bir aile oldu. Çiftin kızlarının doğumuyla yaşadığı büyük mutluluk, yakın çevreleri ve sevenleri tarafından paylaşılan tebrik mesajlarına da yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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