Bir Yıl Önce Oğlunu Kucağına Almıştı: Burak Çelik İkinci Kez Baba Oldu!
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2024 yılında menajer Ece Bayrak’la Karadağ’da dünyaevine giren Burak Çelik’ten müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl oğulları Kaan Aslan’ı kucaklarına alan çift, bu kez kızları Zeynep İlay’ın doğumuyla ikinci kez ortak anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’le birlikte beş kişilik bir aileye dönüşen çiftten ilk detaylar geldi.
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Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Burak Çelik, özel hayatında da kalabalık ve mutlu ailesiyle dikkat çekiyor.
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Burak Çelik, eşi Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’i kendi çocuklarından ayırmadığını söylemişti.
Burak ve Ece Çelik çifti bu kez kızlarını kucaklarına aldı: Ailenin en küçük üyesinin adı Zeynep İlay oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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