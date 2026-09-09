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Oğlu Ömer'i Kucağına Alan Nazlı Sabancı’nın Doğumdan 10 Gün Sonraki Fit Hali Dikkat Çekti!

Oğlu Ömer'i Kucağına Alan Nazlı Sabancı’nın Doğumdan 10 Gün Sonraki Fit Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 12:24
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Hacı Sabancı’yla evliliğinden Arzu Alara adında bir kızı bulunan Nazlı Sabancı, 23 Ağustos’ta oğlu Ömer’i kucağına alarak ikinci kez anne oldu. Doğumun ardından gözlerden uzak kalan Sabancı, yalnızca 10 gün sonra çekildiği ayna pozu ile sosyal medyaya geri döndü. “Doğum sonrası 10’uncu gün” notunu düştüğü paylaşımda fit görünümü dikkatlerden kaçmadı.

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Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, uzun süredir gözlerden uzak yaşamlarıyla dikkat çekiyor.

Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, uzun süredir gözlerden uzak yaşamlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin tanınmış ailelerinden Sabancıların üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli düğünleriyle uzun süre konuşulan çift, o günden bu yana cemiyet hayatının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı; seyahatlerinden, davetlerden ve günlük hayatından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Zarif tarzıyla öne çıkan Sabancı’nın kullandığı kıyafetlerden aksesuarlara kadar pek çok detayı da takipçileri tarafından mercek altına alınıyor.

Evliliklerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara adını vermişti. Minik Alara’nın ilk isminin babaannesi Arzu Sabancı’dan gelmesi, aile geleneğinin yeni nesilde de sürdürüldüğü şeklinde yorumlanmıştı.

İlk çocukları Arzu Alara’nın ardından ailelerini büyüten Nazlı ve Hacı Sabancı, bu kez oğullarını kucaklarına aldı.

İlk çocukları Arzu Alara’nın ardından ailelerini büyüten Nazlı ve Hacı Sabancı, bu kez oğullarını kucaklarına aldı.

Nazlı Sabancı, ikinci kez hamile olduğunu duyurmasının ardından bu süreçten yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmuştu. Hamileliği sırasında sosyal hayatından uzaklaşmayan Sabancı, eğitimine de devam ederek psikoloji bölümünden mezun olmuştu.

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Nazlı ve Hacı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Çift, 23 Ağustos 2026 tarihinde oğullarının doğumuyla ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını verdi. İlk çocukları Arzu Alara’ya babaannesi Arzu Sabancı’nın adını veren çift, bu kez de aile büyüklerinden birinin ismini tercih ederek Hacı Sabancı’nın dedesi Ömer Sabancı’nın adını yaşatmayı seçti.

Böylece kızları Arzu Alara’nın ardından oğulları Ömer’i de kucaklarına alan çift, dört kişilik bir aile oldu. Doğumun ardından gözlerden uzak kalmayı tercih eden Nazlı Sabancı’dan merakla beklenen ilk paylaşım ise yalnızca 10 gün sonra geldi.

Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın “Doğum sonrası 10’uncu gün” notuyla paylaştığı ayna pozu dikkat çekti!

Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın “Doğum sonrası 10’uncu gün” notuyla paylaştığı ayna pozu dikkat çekti!

Oğlu Ömer’i 23 Ağustos’ta dünyaya getiren Nazlı Sabancı, doğumun üzerinden henüz 10 gün geçmişken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Siyah mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla ayna karşısında poz veren Sabancı, paylaşımına İngilizce olarak “Doğum sonrası 10’uncu gün” notunu düştü. İkinci kez anne olan ünlü ismin doğumdan yalnızca günler sonraki fit görünümü kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Nazlı Sabancı’nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, çiçeği burnunda annenin doğum sonrası görünümüne şaşırdıklarını dile getirdi. Sabancı’nın ince görünümü kadar doğumdan kısa süre sonra topuklu ayakkabılarıyla verdiği poz da yorumların odağına yerleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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