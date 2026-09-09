Oğlu Ömer'i Kucağına Alan Nazlı Sabancı’nın Doğumdan 10 Gün Sonraki Fit Hali Dikkat Çekti!

Türkiye’nin tanınmış ailelerinden Sabancıların üçüncü kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli düğünleriyle uzun süre konuşulan çift, o günden bu yana cemiyet hayatının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı; seyahatlerinden, davetlerden ve günlük hayatından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Zarif tarzıyla öne çıkan Sabancı’nın kullandığı kıyafetlerden aksesuarlara kadar pek çok detayı da takipçileri tarafından mercek altına alınıyor.

Evliliklerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen kızlarına Arzu Alara adını vermişti. Minik Alara’nın ilk isminin babaannesi Arzu Sabancı’dan gelmesi, aile geleneğinin yeni nesilde de sürdürüldüğü şeklinde yorumlanmıştı.