Oğlu Ömer'i Kucağına Alan Nazlı Sabancı’nın Doğumdan 10 Gün Sonraki Fit Hali Dikkat Çekti!
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Hacı Sabancı’yla evliliğinden Arzu Alara adında bir kızı bulunan Nazlı Sabancı, 23 Ağustos’ta oğlu Ömer’i kucağına alarak ikinci kez anne oldu. Doğumun ardından gözlerden uzak kalan Sabancı, yalnızca 10 gün sonra çekildiği ayna pozu ile sosyal medyaya geri döndü. “Doğum sonrası 10’uncu gün” notunu düştüğü paylaşımda fit görünümü dikkatlerden kaçmadı.
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Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, uzun süredir gözlerden uzak yaşamlarıyla dikkat çekiyor.
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İlk çocukları Arzu Alara’nın ardından ailelerini büyüten Nazlı ve Hacı Sabancı, bu kez oğullarını kucaklarına aldı.
Çiçeği burnunda anne Nazlı Sabancı’nın “Doğum sonrası 10’uncu gün” notuyla paylaştığı ayna pozu dikkat çekti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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