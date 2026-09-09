Ünlü İç Çamaşırı Markasının Davetine Katılan Defne Samyeli’nin Yıllara Meydan Okuyan Tarzı Gündem Oldu!
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Katıldığı davetlerde iddialı tarzıyla bütün bakışları üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli, yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bir iç giyim markasının lansmanına katılan 54 yaşındaki Samyeli, siyah dantel detaylı cesur kombiniyle dikkatleri üzerine topladı. Görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılan ünlü ismin tarzından çok yıllara meydan okuyan görünümü konuşuldu. Samyeli’yi gören kullanıcılar, “Bu kadın neden hiç yaşlanmıyor?” demeden geçemedi!
Kaynak: Okan Mermer
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Defne Samyeli, yıllardır hem kariyeri hem de fit görünümüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Bir iç giyim markasının davetine katılan Defne Samyeli, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Defne Samyeli’nin son hali sosyal medyada yine “Bu kadın yaşlanmıyor” yorumlarını beraberinde getirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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