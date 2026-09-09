Ünlü İç Çamaşırı Markasının Davetine Katılan Defne Samyeli’nin Yıllara Meydan Okuyan Tarzı Gündem Oldu!

Televizyonculuktan oyunculuğa, şarkıcılıktan sahne performanslarına uzanan kariyeriyle uzun yıllardır hayatımızda olan Defne Samyeli, attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Samyeli, uzun süre haber spikerliği ve sunuculuk yaptı. İlerleyen yıllarda oyunculuğa ve müziğe yönelen ünlü isim, farklı alanlarda sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi.

İki çocuk annesi Samyeli’nin yıllara meydan okuyan görünümü ise uzun zamandır en çok konuşulan konular arasında. Düzenli spor yaptığı bilinen ünlü isim, fit fiziği ve enerjisiyle her paylaşımında takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Yaşı sık sık gündeme getirilen Samyeli, güzelliğini ve formunu korumak için uyguladığı rutinleri de zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü ismin yaşlanmadığı yönündeki yorumlar neredeyse katıldığı her etkinlikten sonra yeniden gündeme geliyor. Samyeli’nin son davet tarzı da bu geleneği bozmadı!