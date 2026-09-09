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Ünlü İç Çamaşırı Markasının Davetine Katılan Defne Samyeli’nin Yıllara Meydan Okuyan Tarzı Gündem Oldu!

Ünlü İç Çamaşırı Markasının Davetine Katılan Defne Samyeli’nin Yıllara Meydan Okuyan Tarzı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.09.2026 - 11:15
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Katıldığı davetlerde iddialı tarzıyla bütün bakışları üzerine çekmeyi başaran Defne Samyeli, yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bir iç giyim markasının lansmanına katılan 54 yaşındaki Samyeli, siyah dantel detaylı cesur kombiniyle dikkatleri üzerine topladı. Görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılan ünlü ismin tarzından çok yıllara meydan okuyan görünümü konuşuldu. Samyeli’yi gören kullanıcılar, “Bu kadın neden hiç yaşlanmıyor?” demeden geçemedi!

Kaynak: Okan Mermer

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Defne Samyeli, yıllardır hem kariyeri hem de fit görünümüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Defne Samyeli, yıllardır hem kariyeri hem de fit görünümüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Televizyonculuktan oyunculuğa, şarkıcılıktan sahne performanslarına uzanan kariyeriyle uzun yıllardır hayatımızda olan Defne Samyeli, attığı her adımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Samyeli, uzun süre haber spikerliği ve sunuculuk yaptı. İlerleyen yıllarda oyunculuğa ve müziğe yönelen ünlü isim, farklı alanlarda sürdürdüğü kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi.

İki çocuk annesi Samyeli’nin yıllara meydan okuyan görünümü ise uzun zamandır en çok konuşulan konular arasında. Düzenli spor yaptığı bilinen ünlü isim, fit fiziği ve enerjisiyle her paylaşımında takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Yaşı sık sık gündeme getirilen Samyeli, güzelliğini ve formunu korumak için uyguladığı rutinleri de zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü ismin yaşlanmadığı yönündeki yorumlar neredeyse katıldığı her etkinlikten sonra yeniden gündeme geliyor. Samyeli’nin son davet tarzı da bu geleneği bozmadı!

Bir iç giyim markasının davetine katılan Defne Samyeli, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Bir iç giyim markasının davetine katılan Defne Samyeli, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Defne Samyeli, geçtiğimiz saatlerde ünlü bir iç giyim markasının düzenlediği lansman davetinde boy gösterdi. Gecede iç giyim detaylarının ön plana çıktığı oldukça iddialı bir kombin tercih eden Samyeli, siyah dantel korse görünümündeki üstünü yine siyah bir blazer ceketle tamamladı.

Dalgalı saçları, ışıltılı makyajı ve takılarıyla kombinine son dokunuşu yapan ünlü isim, kameraların karşısına geçerek bol bol poz verdi. Davetin konseptine uygun ama bir o kadar da cesur bir tercih yapan Samyeli, gecenin bütün bakışları üzerine çeken isimlerinden biri oldu.

54 yaşındaki Defne Samyeli’nin iddialı kombini kadar fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır sporla iç içe bir yaşam sürdüren ve formunu korumaya özen gösteren ünlü isim, kendine güvenen tavrıyla kıyafetini taşımayı başardı. Samyeli’nin davetten paylaşılan görüntüleri kısa sürede magazin sayfalarında ve sosyal medyada dolaşıma girdi.

Defne Samyeli’nin son hali sosyal medyada yine “Bu kadın yaşlanmıyor” yorumlarını beraberinde getirdi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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