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Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gözler Onu Aramıştı: Seksenler Kadrosundaki O İsimden “Lütfen Beni Affet” Mesajı

Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gözler Onu Aramıştı: Seksenler Kadrosundaki O İsimden “Lütfen Beni Affet” Mesajı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 15:48
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Serhat Kılıç’ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy’un cenaze töreninde bulunmaması dikkat çekmişti. Yıllarca aynı sette çalışan ve ekran önündeki samimiyetlerini gerçek hayatta da sürdüren ikiliden Fersoy, neden törene katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Rize’de bir sinema filminin çekimlerinde olduğunu belirten oyuncu, “Seni uğurlamaya gelemedim, lütfen beni affet” sözleriyle Serhat Kılıç’a seslendi. Birlikte geçirdikleri yıllara ait eski bir kadro fotoğrafını da paylaşan Fersoy’un “Bir daha böyle kadro ne zaman gelir?” notu, Seksenler hayranlarını duygulandırdı. Geçmişten kalan karelerle gelen bu veda, sevenlerinin yüreğini bir kez daha burktu.

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Serhat Kılıç, tiyatrodan televizyona, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeri boyunca birçok farklı karakterle izleyicinin karşısına çıktı.

Serhat Kılıç, tiyatrodan televizyona, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeri boyunca birçok farklı karakterle izleyicinin karşısına çıktı.

Ancak geniş kitlelerin onu tanımasını sağlayan en unutulmaz rollerinden biri, uzun soluklu Seksenler dizisindeki “Ergun Plak” oldu.

Mahallenin plakçısı Ergun karakteri; Nazlı’ya duyduğu büyük aşk, duygusal halleri, arkadaşlarıyla yaşadığı komik olaylar ve kendine özgü tavırlarıyla dizinin en sevilen isimleri arasına girdi. Serhat Kılıç’ın karaktere kattığı sıcaklık, Ergun Plak’ı yalnızca bir dizi karakteri olmaktan çıkararak dönemin popüler kültür figürlerinden birine dönüştürdü.

Kılıç’ın dizideki en yakın çalışma arkadaşlarından biri de Şahin karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy’du. Şahin, Ergun’un büyük bir aşkla bağlı olduğu Nazlı’nın kardeşiydi. İkilinin dizide sık sık karşı karşıya geldiği, kimi zaman atışıp kimi zaman birbirlerine destek olduğu sahneler izleyiciler tarafından çok sevildi. Ekran önünde başlayan bu yol arkadaşlığı zamanla gerçek hayatta da güçlü bir dostluğa dönüştü.

Serhat Kılıç ayrıca Ezel, Söz, MaraşlıKuruluş OsmanÖğretmen ve Kış Uykusu gibi önemli yapımlarda da rol aldı. Birbirinden tamamen farklı karakterlere hayat verebilmesi, onu sektörün en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biri haline getirdi.

Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Kağıthane’deki evinde hareketsiz halde bulundu.

Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Kağıthane’deki evinde hareketsiz halde bulundu.

Kendisine ulaşamayan sekiz yıllık hayat arkadaşı Özlem Esmergül, yedek anahtarla eve girdikten sonra oyuncuyu salondaki koltukta buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Oyuncunun ölümü kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçerken kesin nedenin belirlenmesi için başlatılan adli süreç devam ediyor. Kılıç’ın bazı sağlık sorunları yaşadığı basına yansısa da ölüm nedeni konusunda henüz kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Bu nedenle vefatını doğrudan herhangi bir hastalıkla veya evde bulunduğu bildirilen maddelerle ilişkilendirmek mümkün değil.

Usta oyuncu için 7 Eylül’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir veda töreni düzenlendi. Ailesi, hayat arkadaşı, dostları ve sanat dünyasından çok sayıda isim törende Kılıç’a gözyaşları içinde veda etti. Ardından Ankara’ya götürülen oyuncunun cenazesi, 8 Eylül’de Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Veda töreninde Seksenler ekibinden birçok ismin bulunmasına rağmen Ceyhun Fersoy’un yer almaması dikkat çekti.

Veda töreninde Seksenler ekibinden birçok ismin bulunmasına rağmen Ceyhun Fersoy’un yer almaması dikkat çekti.

Fersoy, törene ve Ankara’daki cenazeye neden katılamadığını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla açıkladı.

Rize’de bir sinema filminin çekimlerinde olduğunu söyleyen oyuncu, Serhat Kılıç’a şu sözlerle seslendi:

“Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize’de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim, en yakın zamanda ziyaretine geleceğim.”

Fersoy daha sonra Seksenler oyuncularının 10 Ekim 2013 tarihinde birlikte çekildiği bir kadro fotoğrafını da paylaştı. Eski günlere duyduğu özlemi dile getiren oyuncu, o zamanları bu kadar özleyeceğini hiç düşünmediğini belirterek “Bir daha böyle kadro ne zaman gelir?” diye sordu.

Yıllar önce neşeyle çekilen kalabalık kadro fotoğrafının bugün bir veda paylaşımına dönüşmesi, dizinin hayranlarını da derinden etkiledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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