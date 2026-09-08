Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gözler Onu Aramıştı: Seksenler Kadrosundaki O İsimden “Lütfen Beni Affet” Mesajı
Serhat Kılıç’ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Ceyhun Fersoy’un cenaze töreninde bulunmaması dikkat çekmişti. Yıllarca aynı sette çalışan ve ekran önündeki samimiyetlerini gerçek hayatta da sürdüren ikiliden Fersoy, neden törene katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Rize’de bir sinema filminin çekimlerinde olduğunu belirten oyuncu, “Seni uğurlamaya gelemedim, lütfen beni affet” sözleriyle Serhat Kılıç’a seslendi. Birlikte geçirdikleri yıllara ait eski bir kadro fotoğrafını da paylaşan Fersoy’un “Bir daha böyle kadro ne zaman gelir?” notu, Seksenler hayranlarını duygulandırdı. Geçmişten kalan karelerle gelen bu veda, sevenlerinin yüreğini bir kez daha burktu.
Serhat Kılıç, tiyatrodan televizyona, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeri boyunca birçok farklı karakterle izleyicinin karşısına çıktı.
Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Kağıthane’deki evinde hareketsiz halde bulundu.
Veda töreninde Seksenler ekibinden birçok ismin bulunmasına rağmen Ceyhun Fersoy’un yer almaması dikkat çekti.
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