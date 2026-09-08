Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gözler Onu Aramıştı: Seksenler Kadrosundaki O İsimden “Lütfen Beni Affet” Mesajı

Ancak geniş kitlelerin onu tanımasını sağlayan en unutulmaz rollerinden biri, uzun soluklu Seksenler dizisindeki “Ergun Plak” oldu.

Mahallenin plakçısı Ergun karakteri; Nazlı’ya duyduğu büyük aşk, duygusal halleri, arkadaşlarıyla yaşadığı komik olaylar ve kendine özgü tavırlarıyla dizinin en sevilen isimleri arasına girdi. Serhat Kılıç’ın karaktere kattığı sıcaklık, Ergun Plak’ı yalnızca bir dizi karakteri olmaktan çıkararak dönemin popüler kültür figürlerinden birine dönüştürdü.

Kılıç’ın dizideki en yakın çalışma arkadaşlarından biri de Şahin karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy’du. Şahin, Ergun’un büyük bir aşkla bağlı olduğu Nazlı’nın kardeşiydi. İkilinin dizide sık sık karşı karşıya geldiği, kimi zaman atışıp kimi zaman birbirlerine destek olduğu sahneler izleyiciler tarafından çok sevildi. Ekran önünde başlayan bu yol arkadaşlığı zamanla gerçek hayatta da güçlü bir dostluğa dönüştü.

Serhat Kılıç ayrıca Ezel, Söz, Maraşlı, Kuruluş Osman, Öğretmen ve Kış Uykusu gibi önemli yapımlarda da rol aldı. Birbirinden tamamen farklı karakterlere hayat verebilmesi, onu sektörün en yetenekli ve çok yönlü oyuncularından biri haline getirdi.