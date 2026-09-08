Bülent Ersoy’un Paylaşılan Fotoğrafıyla Filtresiz Hali Arasındaki Fark Karşılaştırıldı!

“Geceler”, “Beddua”, “Biz Ayrılamayız”, “Ümit Hırsızı” ve “Maazallah” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, yalnızca sesiyle değil sahne kostümleri, gösterişli mücevherleri ve kendine has tavırlarıyla da popüler kültürde kalıcı bir yer edindi.

Ersoy’un sahneye çıktığı hemen her gece farklı bir detayın gündem olması artık kimseyi şaşırtmıyor. Bazen kıyafetlerinin ağırlığı, bazen taktığı milyonluk mücevherler, bazen de seyircilerle kurduğu diyaloglar günlerce konuşuluyor. Diva’nın son konserinde parmağındaki yaklaşık 12 karatlık pembe safir ve pırlanta yüzük de dikkatlerden kaçmamıştı.

Ancak son dönemde Ersoy’un sahne performansından çok değişen görünümü konuşuluyor. Temmuz 2026’da yüzüne “lolita estetiği” yaptırdığını açıklayan sanatçı, operasyonun ardından “Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin” sözleriyle gündem olmuştu. Yüz germe işleminin ardından paylaşılan ilk görüntüleri sosyal medyayı ikiye bölmüş, bazıları değişimi beğenirken bazıları sanatçının doğal görünümünden uzaklaştığını savunmuştu.