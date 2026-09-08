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Bülent Ersoy’un Paylaşılan Fotoğrafıyla Filtresiz Hali Arasındaki Fark Karşılaştırıldı!

Bülent Ersoy’un Paylaşılan Fotoğrafıyla Filtresiz Hali Arasındaki Fark Karşılaştırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 14:48
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Bülent Ersoy bu kez sesiyle değil, iki farklı görüntüsü arasındaki farkla gündemde! Resmi hesabından paylaşılan profesyonel fotoğraflarda son derece pürüzsüz görünen Diva, bir seyircinin cep telefonu kamerasına bambaşka şekilde yansıdı. Özellikle kol bölgesindeki belirgin fark, sosyal medyada filtre ve photoshop tartışması başlattı. Görüntüleri yan yana getiren kullanıcılar, profesyonel karelerde dijital müdahalenin dozunun kaçtığını öne sürdü.

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Türk sanat müziğinin en güçlü ve kendine özgü seslerinden biri olan Bülent Ersoy, onlarca yıldır sahnelerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Türk sanat müziğinin en güçlü ve kendine özgü seslerinden biri olan Bülent Ersoy, onlarca yıldır sahnelerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

“Geceler”, “Beddua”, “Biz Ayrılamayız”, “Ümit Hırsızı” ve “Maazallah” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı, yalnızca sesiyle değil sahne kostümleri, gösterişli mücevherleri ve kendine has tavırlarıyla da popüler kültürde kalıcı bir yer edindi.

Ersoy’un sahneye çıktığı hemen her gece farklı bir detayın gündem olması artık kimseyi şaşırtmıyor. Bazen kıyafetlerinin ağırlığı, bazen taktığı milyonluk mücevherler, bazen de seyircilerle kurduğu diyaloglar günlerce konuşuluyor. Diva’nın son konserinde parmağındaki yaklaşık 12 karatlık pembe safir ve pırlanta yüzük de dikkatlerden kaçmamıştı.

Ancak son dönemde Ersoy’un sahne performansından çok değişen görünümü konuşuluyor. Temmuz 2026’da yüzüne “lolita estetiği” yaptırdığını açıklayan sanatçı, operasyonun ardından “Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin” sözleriyle gündem olmuştu. Yüz germe işleminin ardından paylaşılan ilk görüntüleri sosyal medyayı ikiye bölmüş, bazıları değişimi beğenirken bazıları sanatçının doğal görünümünden uzaklaştığını savunmuştu.

Bülent Ersoy’un resmi hesabında paylaşılan profesyonel sahne fotoğraflarında yüzü ve vücudu oldukça pürüzsüz görünüyordu.

Bülent Ersoy’un resmi hesabında paylaşılan profesyonel sahne fotoğraflarında yüzü ve vücudu oldukça pürüzsüz görünüyordu.

Şeftali ve gri tonlarındaki iddialı kostümüyle kamera karşısına geçen Diva’nın özellikle kollarındaki sıkı görünüm dikkat çekti.

Aynı gece seyirciler arasından kaydedilen yakın plan görüntüler ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen videoda Ersoy’un cilt dokusunun ve kol bölgesinin profesyonel fotoğraflardan daha farklı görünmesi, karelere yoğun şekilde filtre ya da rötuş uygulandığı iddiasını gündeme getirdi.

İki görüntüyü yan yana koyan kullanıcılar, aradaki farkın ışık veya çekim açısından fazlasıyla büyük olduğunu savundu. Özellikle hareketli görüntülerde görülen doğal cilt dokusu ile paylaşılan karelerdeki pürüzsüzlük arasındaki ayrım yorumların odağına yerleşti. Sosyal medyada bu durum için “Diva filtresi” benzetmesi bile yapılmaya başlandı.

Elbette profesyonel çekimlerde doğru ışık, makyaj, açı ve sonradan yapılan renk düzenlemeleri görünümü büyük ölçüde değiştirebiliyor. Buna rağmen birçok kullanıcıya göre paylaşılan son fotoğraflardaki müdahale, sıradan bir ışık düzenlemesinin çok ötesine geçmişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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