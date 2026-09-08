Bülent Ersoy’un Paylaşılan Fotoğrafıyla Filtresiz Hali Arasındaki Fark Karşılaştırıldı!
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Bülent Ersoy bu kez sesiyle değil, iki farklı görüntüsü arasındaki farkla gündemde! Resmi hesabından paylaşılan profesyonel fotoğraflarda son derece pürüzsüz görünen Diva, bir seyircinin cep telefonu kamerasına bambaşka şekilde yansıdı. Özellikle kol bölgesindeki belirgin fark, sosyal medyada filtre ve photoshop tartışması başlattı. Görüntüleri yan yana getiren kullanıcılar, profesyonel karelerde dijital müdahalenin dozunun kaçtığını öne sürdü.
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Türk sanat müziğinin en güçlü ve kendine özgü seslerinden biri olan Bülent Ersoy, onlarca yıldır sahnelerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
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Bülent Ersoy’un resmi hesabında paylaşılan profesyonel sahne fotoğraflarında yüzü ve vücudu oldukça pürüzsüz görünüyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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