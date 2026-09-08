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Bambaşka Biri Olmuş: Yahşi Cazibe’nin Simge’si Hande Katipoğlu’nun Son Hali Şaşırttı!

Bambaşka Biri Olmuş: Yahşi Cazibe’nin Simge’si Hande Katipoğlu’nun Son Hali Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 13:03
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Bir döneme damga vuran Yahşi Cazibe'nin “Mağdurum da mağdurum” repliğiyle hafızalara kazınan Simge’sini hatırlamayan yoktur. Hande Katipoğlu’nun canlandırdığı ikonik karakter, kendine has ses tonu, mimikleri ve absürt halleriyle dizinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Aradan geçen 16 yılın ardından Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden ekranlara dönen Katipoğlu, bu kez oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekti. Uzun sarı saçlarıyla özdeşleşen oyuncunun kısa kahverengi saçlı ve oldukça farklı görünen yeni hali, izleyicileri şaşırttı. Gelin, yıllar sonra adeta bambaşka biri olarak karşımıza çıkan Hande Katipoğlu’nun değişimine birlikte bakalım!

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Bir döneme damga vuran “Yahşi Cazibe” denildiğinde akıllara Cazibe ve Kemal’den hemen sonra gelen tek bir isim var: Simge!

Bir döneme damga vuran “Yahşi Cazibe” denildiğinde akıllara Cazibe ve Kemal’den hemen sonra gelen tek bir isim var: Simge!

2010-2012 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Yahşi Cazibe, Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Azerbaycanlı Cazibe ile Hakan Yılmaz’ın hayat verdiği Kemal’in formalite evliliği üzerinden ilerliyordu. Ancak bu oldukça karışık ilişkinin tam ortasında bir de Kemal’in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Simge Özkantarcı vardı.

Simge’nin kendine has ses tonu, mimikleri ve yüksek enerjisiyle yıldızı parlayan Hande Katipoğlu, “Yahşi Cazibe”den sonra da komedi yapımlarının aranan isimlerinden biri oldu.

Katipoğlu, Simge karakterindeki başarılı performansıyla 2011 Antalya Televizyon Ödülleri’nde “Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Dizinin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege’de Kaldı, N’olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncunun kariyerindeki en kalıcı işlerden biri de Çakallarla Dans serisi oldu. Tavşan Zeynep karakteriyle serinin pek çok filminde kamera karşısına geçen Katipoğlu, televizyon dizilerinden bir süre uzak kalsa da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Seyirci ise onu aradan yıllar geçmesine rağmen hala Simge’nin unutulmaz replikleri ve mimikleriyle hatırlamaya devam etti.

Hande Katipoğlu, uzun bir aranın ardından TRT 1’in yeni dizisi “Evlilik Güzeldir”le yeniden televizyon ekranlarına döndü!

Aile ilişkilerini, aşkı, evliliği ve yeni başlangıçları mizahla harmanlayan Evlilik Güzeldir, 7 Eylül 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik gibi tanınmış isimlerle birlikte Hande Katipoğlu da yer aldı. 

Dizinin ilk bölümünde ortaya çıkan Hande Katipoğlu ise seyircileri yıllar öncesine götürdü. Yahşi Cazibe'de uzun sarı saçları, renkli kıyafetleri ve abartılı mimikleriyle hafızalara kazınan oyuncu, yeni rolünde kısa kahverengi saçları ve daha sade, olgun görünümüyle kamera karşısına geçti.

2010 yılında Simge karakterini canlandırmaya başladığında 28 yaşında olan Hande Katipoğlu, bugün 44 yaşında.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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