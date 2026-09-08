Bambaşka Biri Olmuş: Yahşi Cazibe’nin Simge’si Hande Katipoğlu’nun Son Hali Şaşırttı!

2010-2012 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Yahşi Cazibe, Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Azerbaycanlı Cazibe ile Hakan Yılmaz’ın hayat verdiği Kemal’in formalite evliliği üzerinden ilerliyordu. Ancak bu oldukça karışık ilişkinin tam ortasında bir de Kemal’in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Simge Özkantarcı vardı.

Simge’nin kendine has ses tonu, mimikleri ve yüksek enerjisiyle yıldızı parlayan Hande Katipoğlu, “Yahşi Cazibe”den sonra da komedi yapımlarının aranan isimlerinden biri oldu.

Katipoğlu, Simge karakterindeki başarılı performansıyla 2011 Antalya Televizyon Ödülleri’nde “Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Dizinin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege’de Kaldı, N’olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncunun kariyerindeki en kalıcı işlerden biri de Çakallarla Dans serisi oldu. Tavşan Zeynep karakteriyle serinin pek çok filminde kamera karşısına geçen Katipoğlu, televizyon dizilerinden bir süre uzak kalsa da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Seyirci ise onu aradan yıllar geçmesine rağmen hala Simge’nin unutulmaz replikleri ve mimikleriyle hatırlamaya devam etti.