Bambaşka Biri Olmuş: Yahşi Cazibe’nin Simge’si Hande Katipoğlu’nun Son Hali Şaşırttı!
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Bir döneme damga vuran Yahşi Cazibe'nin “Mağdurum da mağdurum” repliğiyle hafızalara kazınan Simge’sini hatırlamayan yoktur. Hande Katipoğlu’nun canlandırdığı ikonik karakter, kendine has ses tonu, mimikleri ve absürt halleriyle dizinin en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Aradan geçen 16 yılın ardından Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden ekranlara dönen Katipoğlu, bu kez oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekti. Uzun sarı saçlarıyla özdeşleşen oyuncunun kısa kahverengi saçlı ve oldukça farklı görünen yeni hali, izleyicileri şaşırttı. Gelin, yıllar sonra adeta bambaşka biri olarak karşımıza çıkan Hande Katipoğlu’nun değişimine birlikte bakalım!
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Bir döneme damga vuran “Yahşi Cazibe” denildiğinde akıllara Cazibe ve Kemal’den hemen sonra gelen tek bir isim var: Simge!
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Hande Katipoğlu, uzun bir aranın ardından TRT 1’in yeni dizisi “Evlilik Güzeldir”le yeniden televizyon ekranlarına döndü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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