article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllar Önce Muhabirle Gerilmişti: Kaan Urgancıoğlu’ndan "Alkollü" Röportajına Gönderme!

Yıllar Önce Muhabirle Gerilmişti: Kaan Urgancıoğlu’ndan "Alkollü" Röportajına Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 12:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kaan Urgancıoğlu, 2021 yılında bir mekan çıkışında magazin muhabirleriyle yaşadığı gerginlikle uzun süre konuşulmuştu. Alkol aldığını açıkça söyleyerek röportaj vermek istemeyen oyuncunun “Bir şey soracaksan da sabah sorarsın” sözleri hafızalara kazınmıştı. Aradan yaklaşık beş yıl geçtikten sonra Halit Ergenç’le Etiler’de görüntülenen Urgancıoğlu, yeniden kameraların karşısına geçti. Muhabir Akif Yaman’ın o meşhur röportajı hatırlatması üzerine oyuncu, yıllar önceki sözlerine bu kez gülümseten bir göndermede bulundu. Gelin, eski gerginliğin tatlı bir şakaya dönüştüğü o anlara birlikte bakalım!

Kaynak: Akif Yaman

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonunun en başarılı ve en karizmatik jönlerinden biri olan Kaan Urgancıoğlu, birbirinden tamamen farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk konusundaki iddiasını defalarca kanıtladı.

Türk televizyonunun en başarılı ve en karizmatik jönlerinden biri olan Kaan Urgancıoğlu, birbirinden tamamen farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk konusundaki iddiasını defalarca kanıtladı.

Kamera karşısına ilk kez 2002 yılında çıkan Urgancıoğlu; Kampüsistan, Karaoğlan, Ah Polis Olsam, Canım Ailem ve Düşman Kardeşler gibi pek çok yapımda rol aldı.

Kariyerindeki asıl kırılmayı ise Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteriyle yaşadı. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’le başrolleri paylaştığı dizide takıntılı, tehlikeli ve son derece zeki bir kötü adama hayat veren oyuncu, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin Uluslararası Emmy Ödülü kazanmasıyla tanınırlığını Türkiye sınırlarının dışına taşıyan Urgancıoğlu; Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Amerika’da büyük bir popülarite yakaladı.

Netflix’in sevilen gençlik dizisi Aşk 101'de basketbol koçu Kemal’i canlandıran başarılı oyuncu, ardından Yargıdaki Savcı Ilgaz Kaya rolüyle kariyerinin en çok konuşulan performanslarından birine imza attı. Pınar Deniz’le yakaladığı ekran uyumu ve üç sezon boyunca sergilediği başarılı oyunculukla “Emir Kozcuoğlu” imajını tamamen geride bırakan Urgancıoğlu, seyircinin gözünde adaletli ve soğukkanlı Savcı Ilgaz’la özdeşleşti.

Guy Ritchie imzalı Operation Fortune: Ruse de Guerre filminde Jason Statham ve Hugh Grant gibi dünyaca ünlü oyuncularla kamera karşısına geçen Urgancıoğlu, uluslararası projelerde de kendine yer açtı. Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutan oyuncu, 2023 yılında Burcu Denizer’le evlenmiş ve aynı yıl oğlu Ardıç’ı kucağına almıştı.

Fakat Kaan Urgancıoğlu denildiğinde akıllara yalnızca başarılı rolleri değil, yıllar önce bir mekan çıkışında verdiği hafızalara kazınan röportaj da geliyor!

Aralık 2021’de menajerleriyle birlikte çıktığı bir yemeğin ardından görüntülenen Kaan Urgancıoğlu, mekanın önünde kendisini bekleyen magazin muhabirlerine röportaj vermek istemediğini oldukça açık bir şekilde söylemişti.

Gecenin geç saatlerinde alkol kullandığını belirten oyuncu, muhabirlere şu sözlerle seslenmişti:

“Arkadaşlar, gecenin bu saatinde konuşmayacağım. İki saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeye geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana.”

Urgancıoğlu konuşmak istemediğini belirtmesine rağmen sorular devam edince ortam kısa süreliğine gerilmişti. Ünlü oyuncunun çekim yapan kameraya müdahale etmeye çalışması üzerine menajerleri araya girmiş, ardından Urgancıoğlu kendisine ısrarla soru soran muhabirin adını ve çalıştığı kurumu öğrenmek istemişti.

Aradan yaklaşık beş yıl geçti, Kaan Urgancıoğlu yine bir mekan çıkışında kameralara yakalandı ve o meşhur röportajına gönderme yapmadan geçemedi!

Kaan Urgancıoğlu, bu kez usta oyuncu Halit Ergenç’le birlikte Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Karşısında magazin muhabirlerini gören ikili, ayaküstü kendilerine yöneltilen sorularla karşılaştı. Urgancıoğlu’nun yıllar önceki gergin röportajının aksine bu kez son derece keyifli olduğu ve muhabirlerle şakalaştığı görüldü.

Röportajı gerçekleştiren muhabir Akif Yaman, ünlü oyuncuya 2021 yılında yaşanan ve “Sabah sorarsın” sözleriyle hafızalara kazınan o geceyi hatırlattı. Eski görüntülerin halen unutulmadığını fark eden Urgancıoğlu da kendi sözlerine esprili bir göndermede bulunarak ortamı iyice yumuşattı.

Yaklaşık beş yıl önceki gece muhabirlerle arasındaki tansiyon yükselen oyuncunun bu kez aynı olayı gülümseyerek anması dikkat çekti.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın