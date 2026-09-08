Yıllar Önce Muhabirle Gerilmişti: Kaan Urgancıoğlu’ndan "Alkollü" Röportajına Gönderme!
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Kaan Urgancıoğlu, 2021 yılında bir mekan çıkışında magazin muhabirleriyle yaşadığı gerginlikle uzun süre konuşulmuştu. Alkol aldığını açıkça söyleyerek röportaj vermek istemeyen oyuncunun “Bir şey soracaksan da sabah sorarsın” sözleri hafızalara kazınmıştı. Aradan yaklaşık beş yıl geçtikten sonra Halit Ergenç’le Etiler’de görüntülenen Urgancıoğlu, yeniden kameraların karşısına geçti. Muhabir Akif Yaman’ın o meşhur röportajı hatırlatması üzerine oyuncu, yıllar önceki sözlerine bu kez gülümseten bir göndermede bulundu. Gelin, eski gerginliğin tatlı bir şakaya dönüştüğü o anlara birlikte bakalım!
Kaynak: Akif Yaman
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Türk televizyonunun en başarılı ve en karizmatik jönlerinden biri olan Kaan Urgancıoğlu, birbirinden tamamen farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk konusundaki iddiasını defalarca kanıtladı.
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Fakat Kaan Urgancıoğlu denildiğinde akıllara yalnızca başarılı rolleri değil, yıllar önce bir mekan çıkışında verdiği hafızalara kazınan röportaj da geliyor!
Aradan yaklaşık beş yıl geçti, Kaan Urgancıoğlu yine bir mekan çıkışında kameralara yakalandı ve o meşhur röportajına gönderme yapmadan geçemedi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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