Yıllar Önce Muhabirle Gerilmişti: Kaan Urgancıoğlu’ndan "Alkollü" Röportajına Gönderme!

Kamera karşısına ilk kez 2002 yılında çıkan Urgancıoğlu; Kampüsistan, Karaoğlan, Ah Polis Olsam, Canım Ailem ve Düşman Kardeşler gibi pek çok yapımda rol aldı.

Kariyerindeki asıl kırılmayı ise Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteriyle yaşadı. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’le başrolleri paylaştığı dizide takıntılı, tehlikeli ve son derece zeki bir kötü adama hayat veren oyuncu, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin Uluslararası Emmy Ödülü kazanmasıyla tanınırlığını Türkiye sınırlarının dışına taşıyan Urgancıoğlu; Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Amerika’da büyük bir popülarite yakaladı.

Netflix’in sevilen gençlik dizisi Aşk 101'de basketbol koçu Kemal’i canlandıran başarılı oyuncu, ardından Yargıdaki Savcı Ilgaz Kaya rolüyle kariyerinin en çok konuşulan performanslarından birine imza attı. Pınar Deniz’le yakaladığı ekran uyumu ve üç sezon boyunca sergilediği başarılı oyunculukla “Emir Kozcuoğlu” imajını tamamen geride bırakan Urgancıoğlu, seyircinin gözünde adaletli ve soğukkanlı Savcı Ilgaz’la özdeşleşti.

Guy Ritchie imzalı Operation Fortune: Ruse de Guerre filminde Jason Statham ve Hugh Grant gibi dünyaca ünlü oyuncularla kamera karşısına geçen Urgancıoğlu, uluslararası projelerde de kendine yer açtı. Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tutan oyuncu, 2023 yılında Burcu Denizer’le evlenmiş ve aynı yıl oğlu Ardıç’ı kucağına almıştı.