Formula 1’i İzlemeye Giden Hakan Çalhanoğlu’nun Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Karlsruher formasıyla profesyonel kariyerine adım atan yıldız futbolcu; Hamburg ve Bayer Leverkusen’de sergilediği performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle uzak mesafeden attığı goller ve rakip kalecileri çaresiz bırakan frikikleriyle kısa sürede kendine has bir yer edindi.

2017 yılında Milan’a transfer olarak Serie A macerasına başlayan Çalhanoğlu, dört sezonun ardından 2021’de şehrin ezeli rakibi Inter’e bedelsiz şekilde imza attı. İlk dönemlerinde büyük tartışmalara neden olan bu transfer, zaman içerisinde kariyerinin en doğru kararlarından birine dönüştü.

Inter’le Serie A şampiyonlukları yaşayan ve iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Çalhanoğlu, İtalya’da yalnızca Türk futbolunun değil, Avrupa’nın en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak anılmaya başladı. Mart 2022’den bu yana A Milli Takım’ın kaptanlığını da üstlenen yıldız futbolcu, ay-yıldızlı formayla 100 maç barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.