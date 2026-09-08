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Formula 1’i İzlemeye Giden Hakan Çalhanoğlu’nun Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Formula 1’i İzlemeye Giden Hakan Çalhanoğlu’nun Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 10:13
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Inter formasıyla sergilediği başarılı performans ve A Milli Takım’daki kaptanlığıyla öne çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu kez saha dışındaki tercihiyle gündeme geldi. Eşi Sinem Çalhanoğlu’yla Formula 1 İtalya Grand Prix’sini yerinde takip eden yıldız futbolcu, oldukça sıra dışı bir kombinle görüntülendi. Dizlerinin altına kadar uzanan bol şortu, uzun beyaz çorapları ve loafer ayakkabıları görenlerin dikkatinden kaçmadı. Lewis Hamilton’ın avangart tarzından esintiler taşıdığı düşünülen kombin, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları tarafından da birbirinden eğlenceli benzetmelerle tiye alındı. Gelin, Hakan Çalhanoğlu’nun sosyal medyanın diline düşen Formula 1 tarzına birlikte bakalım!

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Türkiye’nin dünya futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu, hem Inter’in hem de A Milli Takım’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dünya futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu, hem Inter’in hem de A Milli Takım’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Karlsruher formasıyla profesyonel kariyerine adım atan yıldız futbolcu; Hamburg ve Bayer Leverkusen’de sergilediği performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle uzak mesafeden attığı goller ve rakip kalecileri çaresiz bırakan frikikleriyle kısa sürede kendine has bir yer edindi.

2017 yılında Milan’a transfer olarak Serie A macerasına başlayan Çalhanoğlu, dört sezonun ardından 2021’de şehrin ezeli rakibi Inter’e bedelsiz şekilde imza attı. İlk dönemlerinde büyük tartışmalara neden olan bu transfer, zaman içerisinde kariyerinin en doğru kararlarından birine dönüştü. 

Inter’le Serie A şampiyonlukları yaşayan ve iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Çalhanoğlu, İtalya’da yalnızca Türk futbolunun değil, Avrupa’nın en başarılı orta saha oyuncularından biri olarak anılmaya başladı. Mart 2022’den bu yana A Milli Takım’ın kaptanlığını da üstlenen yıldız futbolcu, ay-yıldızlı formayla 100 maç barajını aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Fakat Hakan Çalhanoğlu bu kez sahadaki performansıyla değil, Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde tercih ettiği sıra dışı kombiniyle bütün dikkatleri üzerine çekti!

Fakat Hakan Çalhanoğlu bu kez sahadaki performansıyla değil, Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde tercih ettiği sıra dışı kombiniyle bütün dikkatleri üzerine çekti!

Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan ve Milano’nun moda dünyasına fazlasıyla aşina olan Hakan Çalhanoğlu, Monza Pisti’nde düzenlenen Formula 1 İtalya Grand Prix’sini eşi Sinem Çalhanoğlu’yla birlikte yerinden takip etti. Yarış heyecanını yaşayan ünlü çift, etkinlik alanında verdikleri pozlarla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Formula 1 yarışları son yıllarda yalnızca pistte yaşanan rekabetle değil, dünyaca ünlü isimlerin padoğa giriş yaparken tercih ettiği iddialı kıyafetlerle de konuşuluyor. Özellikle Lewis Hamilton’ın her yarış haftasında sergilediği avangart görünümler sayesinde padoğun adeta açık hava podyumuna dönüştüğünü söylemek mümkün.

Hakan Çalhanoğlu da Monza’ya oldukça alışılmışın dışında bir tercihle geldi. Düz beyaz tişörtünü dizlerinin epey altına kadar uzanan bol siyah şortla tamamlayan milli futbolcu, kombinin altına uzun beyaz çoraplar ve siyah loafer ayakkabılar giydi. Siyah güneş gözlüğü ve takılarıyla görünümünü tamamlayan Çalhanoğlu’nun rahatlık ile klasik parçaları bir araya getiren tarzı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar İtalya’da yaşayan yıldız futbolcunun modanın sınırlarını zorlayan ve Formula 1 ruhuna uygun cesur bir kombin tercih ettiğini savundu. Bazıları ise Hakan Çalhanoğlu’nun Lewis Hamilton’dan ilham aldığı düşünülen görünümünü pek de başarılı bulmadı.

Hakan Çalhanoğlu’nun diz altına kadar uzanan şortu ile uzun beyaz çorapları, X kullanıcılarının gözünden elbette kaçmadı!

Milli futbolcunun Monza’daki fotoğrafları sosyal medyada yayılınca kombin hakkında birbirinden eğlenceli benzetmeler yapıldı. Çalhanoğlu’nun bol şortu ve makosen ayakkabıları bazı kullanıcılar tarafından eski Türk filmlerindeki karakterlerin kıyafetlerine benzetildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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