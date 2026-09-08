Formula 1’i İzlemeye Giden Hakan Çalhanoğlu’nun Alışılmadık Tarzı Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Inter formasıyla sergilediği başarılı performans ve A Milli Takım’daki kaptanlığıyla öne çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu kez saha dışındaki tercihiyle gündeme geldi. Eşi Sinem Çalhanoğlu’yla Formula 1 İtalya Grand Prix’sini yerinde takip eden yıldız futbolcu, oldukça sıra dışı bir kombinle görüntülendi. Dizlerinin altına kadar uzanan bol şortu, uzun beyaz çorapları ve loafer ayakkabıları görenlerin dikkatinden kaçmadı. Lewis Hamilton’ın avangart tarzından esintiler taşıdığı düşünülen kombin, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları tarafından da birbirinden eğlenceli benzetmelerle tiye alındı. Gelin, Hakan Çalhanoğlu’nun sosyal medyanın diline düşen Formula 1 tarzına birlikte bakalım!
Türkiye’nin dünya futboluna kazandırdığı en önemli isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu, hem Inter’in hem de A Milli Takım’ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Fakat Hakan Çalhanoğlu bu kez sahadaki performansıyla değil, Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde tercih ettiği sıra dışı kombiniyle bütün dikkatleri üzerine çekti!
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