İlk Biriktirdikleri Paralarla Aldıkları Kaset ve CD'leri Paylaşan Nostaljiseverler

X'te nostalji paylaşımlarıyla bilinen Nostalji 2000 hesabı, 23 Eylül akşamı takipçilerine basit ama bir o kadar derin bir soru yöneltti: Para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi? Harçlıkların üst üste konduğu, kasetçinin vitrininin haftalarca izlendiği yılları hatırlayanlar soruyu boş geçmedi. Kimi dolabın dibinden çıkardığı kasetin fotoğrafını çekti, kimi internetten bulduğu kapakla hafızasını tazeledi. Yanıtlarda Ahmet Kaya'dan New Kids on the Block'a, Vitamin'den Rainbow'a uzanan geniş bir yelpaze oluştu. Bir kısmı o dönemki müzik zevkiyle bugün kendi kendine dalga geçerken, kutusunu ve bandını yıllardır saklayanlar da koleksiyonerlik iddiasını ortaya koydu. Biz de bu dijital müzik kutusunu karıştırıp en güzel paylaşımları derledik.