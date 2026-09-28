İlk Biriktirdikleri Paralarla Aldıkları Kaset ve CD'leri Paylaşan Nostaljiseverler
X'te nostalji paylaşımlarıyla bilinen Nostalji 2000 hesabı, 23 Eylül akşamı takipçilerine basit ama bir o kadar derin bir soru yöneltti: Para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi? Harçlıkların üst üste konduğu, kasetçinin vitrininin haftalarca izlendiği yılları hatırlayanlar soruyu boş geçmedi. Kimi dolabın dibinden çıkardığı kasetin fotoğrafını çekti, kimi internetten bulduğu kapakla hafızasını tazeledi. Yanıtlarda Ahmet Kaya'dan New Kids on the Block'a, Vitamin'den Rainbow'a uzanan geniş bir yelpaze oluştu. Bir kısmı o dönemki müzik zevkiyle bugün kendi kendine dalga geçerken, kutusunu ve bandını yıllardır saklayanlar da koleksiyonerlik iddiasını ortaya koydu. Biz de bu dijital müzik kutusunu karıştırıp en güzel paylaşımları derledik.
İlk paylaşım şöyleydi:
Biriken harçlığı Beyaz'ın Türküler kasetine yatıranın özeleştirisi
Para biriktirmeden de olurmuş: 80'ler karışık Gala kaseti
Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı yıllara rağmen yıpranmamış
New Kids on the Block kasetini "utanç vesikası" ilan eden bir takipçi
2004'ün lise koridorlarında çalan Melih Görgün albümü
Vitamin'in Üşüttük albümü kapağıyla bile güldürüyor
Türkçe rapin kapısını aralayan Cartel de listede yerini aldı
İlk kaset unutulmuş ama 1995'te alınan Rainbow CD'si akıllarda
Kaset değil ama 45'lik: Paul Mauriat'nın Love Is Blue plağı
88-89 yıllarında Kadıköy Bahariye'deki bir kasetçiden alınan Bulutsuzluk Özlemi
Okul harçlığıyla 5 liraya alınan Tolga Sağ kaseti
Yıl 1987, raflarda Cengiz Kurtoğlu'nun Yıllarım'ı var
Yaşını ele vermeyi göze alıp Sezen Aksu'nun Git albümünü paylaşan da var
Kimi şarkı değil, Keloğlan masalları biriktirmiş
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