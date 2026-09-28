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İlk Biriktirdikleri Paralarla Aldıkları Kaset ve CD'leri Paylaşan Nostaljiseverler

İlk Biriktirdikleri Paralarla Aldıkları Kaset ve CD'leri Paylaşan Nostaljiseverler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 14:21
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X'te nostalji paylaşımlarıyla bilinen Nostalji 2000 hesabı, 23 Eylül akşamı takipçilerine basit ama bir o kadar derin bir soru yöneltti: Para biriktirip aldığınız ilk orijinal kaset ya da CD hangisiydi? Harçlıkların üst üste konduğu, kasetçinin vitrininin haftalarca izlendiği yılları hatırlayanlar soruyu boş geçmedi. Kimi dolabın dibinden çıkardığı kasetin fotoğrafını çekti, kimi internetten bulduğu kapakla hafızasını tazeledi. Yanıtlarda Ahmet Kaya'dan New Kids on the Block'a, Vitamin'den Rainbow'a uzanan geniş bir yelpaze oluştu. Bir kısmı o dönemki müzik zevkiyle bugün kendi kendine dalga geçerken, kutusunu ve bandını yıllardır saklayanlar da koleksiyonerlik iddiasını ortaya koydu. Biz de bu dijital müzik kutusunu karıştırıp en güzel paylaşımları derledik.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Biriken harçlığı Beyaz'ın Türküler kasetine yatıranın özeleştirisi

Biriken harçlığı Beyaz'ın Türküler kasetine yatıranın özeleştirisi
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Para biriktirmeden de olurmuş: 80'ler karışık Gala kaseti

Para biriktirmeden de olurmuş: 80'ler karışık Gala kaseti
twitter.com

Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı yıllara rağmen yıpranmamış

Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı yıllara rağmen yıpranmamış
twitter.com

New Kids on the Block kasetini "utanç vesikası" ilan eden bir takipçi

New Kids on the Block kasetini "utanç vesikası" ilan eden bir takipçi
twitter.com
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2004'ün lise koridorlarında çalan Melih Görgün albümü

2004'ün lise koridorlarında çalan Melih Görgün albümü
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Vitamin'in Üşüttük albümü kapağıyla bile güldürüyor

Vitamin'in Üşüttük albümü kapağıyla bile güldürüyor
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Türkçe rapin kapısını aralayan Cartel de listede yerini aldı

Türkçe rapin kapısını aralayan Cartel de listede yerini aldı
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İlk kaset unutulmuş ama 1995'te alınan Rainbow CD'si akıllarda

İlk kaset unutulmuş ama 1995'te alınan Rainbow CD'si akıllarda
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Kaset değil ama 45'lik: Paul Mauriat'nın Love Is Blue plağı

Kaset değil ama 45'lik: Paul Mauriat'nın Love Is Blue plağı
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88-89 yıllarında Kadıköy Bahariye'deki bir kasetçiden alınan Bulutsuzluk Özlemi

88-89 yıllarında Kadıköy Bahariye'deki bir kasetçiden alınan Bulutsuzluk Özlemi
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Okul harçlığıyla 5 liraya alınan Tolga Sağ kaseti

Okul harçlığıyla 5 liraya alınan Tolga Sağ kaseti
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Yıl 1987, raflarda Cengiz Kurtoğlu'nun Yıllarım'ı var

Yıl 1987, raflarda Cengiz Kurtoğlu'nun Yıllarım'ı var
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Yaşını ele vermeyi göze alıp Sezen Aksu'nun Git albümünü paylaşan da var

Yaşını ele vermeyi göze alıp Sezen Aksu'nun Git albümünü paylaşan da var
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Kimi şarkı değil, Keloğlan masalları biriktirmiş

Kimi şarkı değil, Keloğlan masalları biriktirmiş
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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