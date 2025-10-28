Bir Kaset Seç, Sana Bu Kasetten Nostaljik Bir Şarkı Önerelim!
Sarma kısmına tükenmez kalem koyup sardığımız, deli gibi şarkı arayıp içini yeteri kadar şarkıyla doldurmaya çalıştığımız ve birbirimize zor da olsa ödünç verdiğimiz kasetleri özledik, yalan mı?
Bu kasetlerde en güzel şarkılar olurdu. Birini bile özlediysen sana içlerinden birini önerelim!
Bir kaset seç bakalım!
Sezen Aksu'dan Hadi Bakalım şarkısı var!
Kayahan'ın Geceler şarkısı var!
Tarkan'dan "Hepsi Senin mi?" bizden size gelsin!
Aşkın Nur Yengi'den Ay İnanmıyorum!
Levent Yüksel - Medcezir!
Yonca Evcimik - Abone!
Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum!
Nilüfer - Kar Taneleri!
Mustafa Sandal - Araba!
Ajda Pekkan - O Benim Dünyam!
