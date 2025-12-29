onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Tarkan'ın Şarkılarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

etiket Tarkan'ın Şarkılarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 19:01

Sen gerçek bir Tarkan fanı mısın? Kendine güvenen Tarkan hayranları buraya! Çünkü bu testte şarkı sözlerinden doğru şarkıyı bulmanı istiyoruz. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz. Kaç doğru yaptığını yorumlara yazmayı unutma!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. O meşhur "Şımarık" şarkısı kaç yılında çıktı?

2. “Kuzu Kuzu” şarkısı hangi albümünde yer alır?

3. Peki “O’na Sor” şarkısı hangi albüme aittir?

4. "Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim, ihmal etmezdim anı biriktirmeyi" sözleri hangi şarkıya ait?

5. "Yıkadı günahlarımdan beni masumiyeti, cennetten gelen bir melekti sanki" sözleri hangi şarkıya ait?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tarkan hangi şarkısında “Değer mi hiç? Boş yere küsme düşlerine” sözlerini kullanır?

7. Peki "Yolla" şarkısı ne zamna çıktı?

8. "Sevdanı bulmak yıllar sürdü, hoş geldin gönlüme, kaderim güldü" sözleri hangi şarkıya ait?

Sen gerçek bir fansın!

Sen Tarkan’ın şarkılarını ve hikayelerini neredeyse ezbere biliyorsun! Her albüm, her klip ve her söz senin için küçük bir hazine. “Şımarık”tan “Dudu”ya kadar her şarkıda Tarkan’ın tarzını hemen ayırt edebiliyorsun. Arkadaşların konserlerde seni rehber olarak görür. 2026’da Tarkan konserinde her anını coşkuyla yaşayacak ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik edeceksin!

Hiç de fena değil!

Sen Tarkan’ı iyi tanıyorsun ama bazı detaylar hala sürpriz olabilir. Popüler şarkıları hemen bilirsin, klipleri hatırlarsın, ama her albüm ve nadir şarkı sana yeni bir keşif sunar. Konserde eğlenceli bir deneyim yaşarsın; şarkılara eşlik eder, ritmi yakalarsın ama bazı anlarda diğer fanlar gibi detaylı bilmeyebilirsin. Tarkan’ı takip ediyorsun ve her zaman daha fazlasını öğrenmeye açıksın. Biraz daha fazla Tarkan dinlemeye ne dersin?

Daha yolun var...

Tarkan senin için popüler bir ikon ama şarkıların çoğu hala keşfedilmeyi bekliyor. Belki “Şımarık”ı biliyorsun, belki “Kuzu Kuzu”yu hatırlıyorsun ama derin albümler ve eski hitler hala gizemli... Konser deneyimi senin için heyecan verici olacak; müziği ilk kez canlı duymak tüylerini ürpertecek. Daha çok dinledikçe Tarkan’ın dünyası seni içine çekecek. Hadi şimdi dinlemeye başla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın