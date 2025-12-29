Tarkan'ın Şarkılarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Sen Tarkan’ın şarkılarını ve hikayelerini neredeyse ezbere biliyorsun! Her albüm, her klip ve her söz senin için küçük bir hazine. “Şımarık”tan “Dudu”ya kadar her şarkıda Tarkan’ın tarzını hemen ayırt edebiliyorsun. Arkadaşların konserlerde seni rehber olarak görür. 2026’da Tarkan konserinde her anını coşkuyla yaşayacak ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik edeceksin!