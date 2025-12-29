Tarkan'ın Şarkılarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Sen gerçek bir Tarkan fanı mısın? Kendine güvenen Tarkan hayranları buraya! Çünkü bu testte şarkı sözlerinden doğru şarkıyı bulmanı istiyoruz. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz. Kaç doğru yaptığını yorumlara yazmayı unutma!
1. O meşhur "Şımarık" şarkısı kaç yılında çıktı?
2. “Kuzu Kuzu” şarkısı hangi albümünde yer alır?
3. Peki “O’na Sor” şarkısı hangi albüme aittir?
4. "Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim, ihmal etmezdim anı biriktirmeyi" sözleri hangi şarkıya ait?
5. "Yıkadı günahlarımdan beni masumiyeti, cennetten gelen bir melekti sanki" sözleri hangi şarkıya ait?
6. Tarkan hangi şarkısında “Değer mi hiç? Boş yere küsme düşlerine” sözlerini kullanır?
7. Peki "Yolla" şarkısı ne zamna çıktı?
8. "Sevdanı bulmak yıllar sürdü, hoş geldin gönlüme, kaderim güldü" sözleri hangi şarkıya ait?
