Gece Yolculuklarının Vazgeçilmezi Olacak Yol Şarkıları
Gündüzün kalabalığı çekildi, yollar sadece size ve uykusu kaçan kamyonculara kaldıysa; işte gerçek yolculuk şimdi başlıyor demektir! Yan koltukta uyuyakalan arkadaşın horlamasını bastıracak, termostaki son bardak çayı daha lezzetli kılacak o sihirli dokunuşa ihtiyacınız var: Doğru şarkı.
Kemerler bağlandıysa, aynalar ayarlandıysa başlayalım!
1. Funda Arar - Yak Gel
2. Teoman - Uykusuz Her Gece
3. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
4. Serdar Ortaç - Kara Kedi
5. Pinhani - Dünyadan Uzak
6. Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni
7. Gülşen - Dan Dan
8. Athena - Holigan
9. Yalın - Zalim
10. Hande Yener - Kırmızı
11. Gece Yolcuları - Ölüm de Var
12. Mirkelam - Her Gece
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
