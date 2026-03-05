Gece Yolculuklarının Vazgeçilmezi Olacak Yol Şarkıları

Bazen sadece uzaklaşmak istersin ya, işte bu şarkı o anın fon müziği. Şehir ışıkları arkanda kalırken, Pinhani'nin o huzur veren tınısı 'Bir yolun sonuna geldik mi?' diye sorar. Hayır gelmedik, daha 300 kilometre var ama bu şarkıyla o yol sanki bulutların üzerindeymişsin gibi geçer.