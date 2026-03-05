onedio
Gece Yolculuklarının Vazgeçilmezi Olacak Yol Şarkıları

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
05.03.2026 - 21:01

Gündüzün kalabalığı çekildi, yollar sadece size ve uykusu kaçan kamyonculara kaldıysa; işte gerçek yolculuk şimdi başlıyor demektir! Yan koltukta uyuyakalan arkadaşın horlamasını bastıracak, termostaki son bardak çayı daha lezzetli kılacak o sihirli dokunuşa ihtiyacınız var: Doğru şarkı.

Kemerler bağlandıysa, aynalar ayarlandıysa başlayalım!

1. Funda Arar - Yak Gel

Gecenin bir yarısı, ıssız bir otobanda giderken içindeki o dram kraliçesini/kralını uyandırmanın vakti geldi. Funda Arar'ın o ciğer bırakan sesiyle 'Yak gel bildiğin ne varsa' dediği an, sanki tüm eski sevgililerin yol kenarındaki trafik tabelalarından sana el sallıyormuş gibi hissedersin. Arabanın içi bir anda klip setine döner, dikiz aynasından verdiğin o hüzünlü bakış Oscar'lık olur.

2. Teoman - Uykusuz Her Gece

Uykun mu geldi? Göz kapakların ağır mı basıyor? Teoman senin için burada! 'Uykusuz her geceee' diye bağırırken uykun öyle bir açılır ki, kendini bir anda mola yerinde çorba içerken bulabilirsin.

3. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Listeye biraz modern bir vibe katalım ki yolculuk sadece nostalji seansına dönmesin. O 'elektro-pop' ritmiyle direksiyonda hafif hafif omuz sallarken, yan şeritteki kamyon şoförünün sana 'Ne yapıyor bu?' bakışlarına aldırma.

4. Serdar Ortaç - Kara Kedi

Evet, itiraf et, kimse yokken Serdar Ortaç dinlemekten gizli bir zevk alıyorsun! Gecenin sessizliğini o absürt kafiyelerle bozmak gibisi yok. 'Aramıza girmiş kara bir kedi' derken o kediyi yolda görmemek için dua edersin ama ritim seni öyle bir yakalar ki, bir bakmışsın ellerinle direksiyon başında o klasik Serdar figürlerini (güvenli bir şekilde!) yapmaya çalışıyorsun.

5. Pinhani - Dünyadan Uzak

Bazen sadece uzaklaşmak istersin ya, işte bu şarkı o anın fon müziği. Şehir ışıkları arkanda kalırken, Pinhani'nin o huzur veren tınısı 'Bir yolun sonuna geldik mi?' diye sorar. Hayır gelmedik, daha 300 kilometre var ama bu şarkıyla o yol sanki bulutların üzerindeymişsin gibi geçer.

6. Haluk Levent - Yollarda Bulurum Seni

Eğer bu şarkıyı dinlemeden uzun yol yapıyorsan, ehliyetini hemen en yakın trafik polisine teslim etmelisin.

7. Gülşen - Dan Dan

Gecenin bir yarısı bu iddialı girişle irkilmemek mümkün mü? Gülşen'in bu yüksek enerjili parçası, en ağır tempolu sürüşleri bile bir aksiyon filmine çevirir.

8. Athena - Holigan

'Goo'Goooool!' diye bağırmak için maça ihtiyacın yok, sadece bu şarkıya ihtiyacın var. Gece yolculuğunun o durağan yapısını bir anda tribün coşkusuna çevirmek için birebir. Uykun mu geldi? Aç Athena'yı, bak bakalım uykudan eser kalıyor mu.

9. Yalın - Zalim

'Zalim, oyunbozan...' Kime diyorsun belli değil ama o an yoldaki tüm çukurlar, tüm yavaş giden araçlar senin için birer zalim!

10. Hande Yener - Kırmızı

'Sana kırmızı çok yakışıyor!' Eğer bindiğin araba kırmızıysa bu şarkı farzdır, değilse de hayalidir. Hande Yener'in o ikonik dönemlerinden kalma bu parça, gece yolculuğunu bir podyum yürüyüşüne dönüştürür.

11. Gece Yolcuları - Ölüm de Var

Grubun adıyla müsemma bir parça.

12. Mirkelam - Her Gece

Yolun sonu göründü, varacağın yere az kaldı! Bu şarkı, yolculuğun finalini kutlamak için en iyi seçenek. Enerjin tavan yapmış bir şekilde varış noktasına girerken, herkes uyurken sen zafer kazanmış bir komutan edasıyla kontağı kapatırsın.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
