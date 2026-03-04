Architects son yıllarda daha modern ve arena odaklı bir sound’a yönelmiştir.
Bu Doğru/Yanlış Testiyle Güncel Metal Bilgini Sınıyoruz!
Metal sahnesi her geçen gün daha da derinleşiyor! Viral olan breakdown’lar, maskeli kostümler, modern prodüksiyonlu albümler… Bakalım senin güncel metal müzik bilgin ne durumda, hazırsan başlayalım! 🤘
1. “Just Pretend” şarkısı Bad Omens’a aittir.
2. Spiritbox, 2020 sonrası modern metal sahnesinde hem temiz hem sert vokal kullanımıyla öne çıkmıştır.
3. Architects, son albümlerinde klasik metalcore çizgisinden hiç sapmamıştır.
4. LANDMVRKS, Fransa çıkışlı modern metalcore gruplarından biridir.
5. Imminence, müziğinde klasik enstrüman kullanmaktan kaçınır.
6. Lorna Shore, son yıllarda senfonik öğelerle harmanlanmış aşırı sert bir sound ile popülerlik kazanmıştır.
7. Bring Me the Horizon, kariyerine alternatif rock tarzında başlamıştır.
8. Turnstile, hardcore kökenli olup alternatif ve deneysel ögeleri müziğine dahil eden güncel gruplardandır.
