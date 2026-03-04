onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Doğru/Yanlış Testiyle Güncel Metal Bilgini Sınıyoruz!

etiket Bu Doğru/Yanlış Testiyle Güncel Metal Bilgini Sınıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.03.2026 - 22:01

Metal sahnesi her geçen gün daha da derinleşiyor! Viral olan breakdown’lar, maskeli kostümler, modern prodüksiyonlu albümler… Bakalım senin güncel metal müzik bilgin ne durumda, hazırsan başlayalım! 🤘

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. “Just Pretend” şarkısı Bad Omens’a aittir.

2. Spiritbox, 2020 sonrası modern metal sahnesinde hem temiz hem sert vokal kullanımıyla öne çıkmıştır.

3. Architects, son albümlerinde klasik metalcore çizgisinden hiç sapmamıştır.

4. LANDMVRKS, Fransa çıkışlı modern metalcore gruplarından biridir.

5. Imminence, müziğinde klasik enstrüman kullanmaktan kaçınır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lorna Shore, son yıllarda senfonik öğelerle harmanlanmış aşırı sert bir sound ile popülerlik kazanmıştır.

7. Bring Me the Horizon, kariyerine alternatif rock tarzında başlamıştır.

8. Turnstile, hardcore kökenli olup alternatif ve deneysel ögeleri müziğine dahil eden güncel gruplardandır.

Güncelden biraz uzak kalmışsın...

Güncel metal sahnesi biraz radarının dışında kalmış gibi görünüyor. Büyük ihtimalle hala eski favorilerine sadıksın ve yeni çıkan gruplar sana ara ara düşüyor ama bilinçli bir takip yok! Modern metalcore’un prodüksiyon dili, sahne konseptleri ve tarz kırılmaları biraz gözünden kaçmış olabilir. Yeni çıkan albümleri baştan sona dinlemek ve sadece viral olanları değil derin parçaları da kurcalamak seni hızla yukarı taşır! Kısacası geri kalmış değilsin, sadece güncelleme yapman gerekiyor.

Modern takipçi!

Sen sahneyi takip ediyorsun ama her detayı yakalamıyorsun. Yeni şarkıları, sound değişimlerini ve öne çıkan grupları biliyorsun. Ancak bazı tarz evrimleri ya da konsept değişiklikleri gözünden kaçabiliyor. Bu da aslında normal, güncel metal sahnesi inanılmaz hızlı dönüşüyor. Sen temeli sağlam atmışsın, biraz daha derinlere inersen üst seviyeye rahatça çıkarsın.

Metal müzik playlist'i senden sorulur!

Sen sadece dinlemiyorsun, takip ediyorsun! Yeni çıkan albümleri ve güncel konserleri kaçırmıyor, grupların tarz değişimlerini fark ediyor ve modern prodüksiyon anlayışını ayırt edebiliyorsun. Viral olanla gerçekten güçlü olanı ayırabilecek kulağa sahipsin. Güncel metal sahnesini takip etmek sana keyif veriyor, eskilere takılı kalmıyorsun. Bu nedenle bu testte başarılı olman tesadüf değil, tebrikler! 👏

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın