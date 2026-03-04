Evizinizi Jazz Kulübüne Çevirecek 10 Rahatlatıcı Parça
Kabul edelim, bazen dünyanın gürültüsünü dışarıda bırakıp, kendimizi o dumanlı, loş ışıklı ve piyano seslerinin havada asılı kaldığı eski bir New York jazz kulübünde hayal etmekten başka hiçbir şey iyi gelmiyor.
Peki, o klas ve huzurlu atmosferi neden kendi salonunuza taşımıyoruz? Üstelik pijamalarınızı çıkarmanıza bile gerek yok!
1. Miles Davis – Blue in Green
2. Chet Baker – I Fall in Love Too Easily
3. Bill Evans Trio – Waltz for Debby
4. Duke Ellington & John Coltrane – In a Sentimental Mood
5. Stan Getz & João Gilberto – Corcovado
6. Nina Simone – Little Girl Blue
7. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Autumn in New York
8. Dave Brubeck – Take Five
9. Julie London – Cry Me a River
10. Blossom Dearie – "They Say It's Spring
