Şarkılar Neden Bizi Geçmişi Götürüyor?
Hepimiz yaşamışızdır: Radyoda aniden çalan o şarkı sizi saniyeler içinde lise kantinine, eski sevgilinizin yanına ya da çocukluğunuzun o hiç bitmeyen yaz tatillerine ışınlar. Sanki bir müzik çalar değil de, gizli bir zaman makinesi çalışmış gibi!
Peki, neden bazı notalar bizi geçmişin tozlu raflarına bu kadar sert fırlatıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyindeki duygu paketi.
"Anı Tümseği" etkisi...
Müzik, beynin mantık süzgecine uğramadan doğrudan duygu merkezi olan amigdalaya bağlanır.
Buna "Proust Etkisi" deniyor.
Sevdiğimiz ya da bizde anısı olan bir şarkıyı duymak, beyinde dopamin salgılanmasını tetikler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik bir kimlik inşası aracıdır.
Şarkılar nadiren tek başınayken anlam kazanır.
Sarsılmaz bir duygusal çapa!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın