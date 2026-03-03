Şarkılar Neden Bizi Geçmişi Götürüyor?

Hepimiz yaşamışızdır: Radyoda aniden çalan o şarkı sizi saniyeler içinde lise kantinine, eski sevgilinizin yanına ya da çocukluğunuzun o hiç bitmeyen yaz tatillerine ışınlar. Sanki bir müzik çalar değil de, gizli bir zaman makinesi çalışmış gibi!

Peki, neden bazı notalar bizi geçmişin tozlu raflarına bu kadar sert fırlatıyor?