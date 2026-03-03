onedio
Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Anlaşmasından İnci Taneleri Veda Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.03.2026 - 16:09

3 Mart Salı günü televizyon dünyasında yine yoğun bir tempo vardı. Akşam kuşağında ekrana gelen yapımlar kadar gündüz saatlerinde paylaşılan set kareleri de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting tabloları merakla incelendi. Oyuncu kadrolarına dair kulis bilgileri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kamera arkasından gelen haberler en az diziler kadar konuşuldu. Devam eden projelerde yaşanan değişiklikler ve yeni anlaşmalar günün öne çıkan başlıkları arasına girdi. 3 Mart Salı günü televizyon gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.

Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku, ilk mesleğini açıkladı.

Saba Tümer'in programında oyunculuktan önce yaptığı mesleği açıklayan İlkay Kayku, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu açıklayıp uzun süre Rusça tercümanlık yaptığını açıkladı. Tercüman olduğu dönem çok para kazandığını açıklayan Kayku, 'Para yoksa ben de yokum' diyerek aldığı ücretin düşmesi nedeniyle mesleğini bıraktığını itiraf etti.

Detaylar için 👇

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Kanal D'nin reytingleriyle göz dolduran dizisi Güller ve Günahlar'ı bilmeyen yok. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrollerde yer aldığı Güller ve Günahlar, cumartesi akşamlarının tartışmasız galibi olmayı sürdürürken sosyal medyada popüler dizinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Kamera arkasında arkasını görmeyen kameramandan kaçmaya çalışan Cemre Baysel'in o halleri kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Detaylar için 👇

Yalı Çapkını, üç sezon boyunca yayın hayatına başarıyla devam etmiş sevilen dizilerdendi.

Final yapmasıyla birlikte başrol oyuncularının yeni projelerinin ne olacağı merakla beklenmişti. Afra Saraçoğlu’nın A.B.İ. ile anlaşması hayranları için müjdeli bir haber olmuştu. 

Şimdiyse Afra Saraçoğlu’nun ve Yalı Çapkını’nın sıkı takipçileri A.B.İ. dizisini mercek altına aldı. Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen sahnelerden birkaçı Yalı Çapkını’ndan sahnelere benzetildi.

Detaylar için 👇

Yerli diziler arasındaki yarış sosyal medyada da devam ediyor.

Final kararlarının arka arkaya verildiği bu dönemde yerli diziler reytinglerin yanı sıra sosyal medyada gündem olma yarışına da giriyor. Seyirciler, fanı oldukları yerli dizilerin gündemde kalması için paylaşım yaparken en çok konuşulan dizi her hafta değişiyor. 

23 Şubat - 1 Mart haftasının en çok konuşulan dizi Halef: Köklerin Çağrısı olurken Diziword'ın paylaşımına göre Halef dizisi 103 bin etkileşim aldı.

Detaylar için 👇

Survivor 2026’da yaşanan kaoslar bitmek bilmiyor.

Yarışmanın geçtiğimiz bölümlerinde Seren Ay ile Ramazan arasında geçen tartışmayı Instagram hesabında paylaşan Selen Görgüzel, yarışmacı hakkındaki görüşlerini belirtti. Seren Ay’ın Ramazan’a dedikleri nedeniyle şu sözleri dile getirdi 👇

“Serenay’a çenesi yerine performans çalıştırması gerektiğini öğretmeden döndüğüm için şu muhabbetten sonra daha da üzüldüm “Ah be Serenay boksta ne çok kafa darbesi almışsın belli baya sulanmış beynin ayıp ayıp edep yahu!

#Adana ✨🙏”

Detaylar için 👇

İnci Taneleri kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü ve Orkuncan İzan'dan final öncesi veda paylaşımı geldi.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü ve Zerre'si Orkuncan İzan, setten bir fotoğraf paylaşarak 'Hoşça kal Mısır Palas' notunu düştü.

Detaylar için 👇

Acun Ilıcalı, Bayhan’a hediyesiyle gündem oldu.

Survivor 2026’nın ilk bölümlerinde Bayhan’ın adada şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündeme gelmişti. Tüm sosyal medya kullanıcıları adaya ışınlanmak istediğine dair yorumlar yapmıştı.

Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan Bayhan’a büyük jest geldi. Adadaki duygularını bestelerine aktarabilmesi için Ilıcalı, Bayhan’a ses kayıt cihazı hediye ettiğini açıkladı. Bayhan hayranları şimdiden çıkacak sonuçlar için sabırsızlandığını dile getirdi. Artık bekleyip göreceğiz…

Detaylar için 👇

2 Mart Pazartesi gününün reyting tablosu netleşti.

Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç sıralamada da hem birinci, hem de özetiyle ikinci sırayı kaptı. Kanal D’nin reyting rekorları kıran yapımı dün yayınlanan tek diziydi.

TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları, İsmail Hacıoğlu’nun başrolden ayrılması ve yerine Alperen Duymaz’ın gelmesiyle birlikte sete ara vermişti. Bu nedenle dün akşam yayınlanmadı ve reyting listelerine etki etmedi.

Öte yandan pazartesi günleri ATV’de yeni başlayan Aynı Yağmur Altında dizisi izleyiciyle buluşuyordu. Ancak pazartesi günü reyting mücadelesi zorlayıcı olduğu için gün değişikliğine giderek pazar günlerine alınmıştı. Hal böyle olunca Uzak Şehir tek dizi olarak günü tamamladı.

Detaylar için 👇

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal hakkında söyledikleri ortalığı karıştırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Melek Baykal, yıllar önce rol aldığı Akasya Durağı hakkında konuşurken, projenin kendisi için özel bir yere sahip olmadığını belirtmişti. Dizide çok kısa süre yer aldığını ifade eden sanatçı, daha sonra yapımcı Türker İnanoğlu’ndan affını istediğini de dile getirmişti. Melek Baykal'ın sözlerinin ardından ise aynı dizide rol aldığı Ateş Fatih Uçan verdiği sert yanıtla gündem olmuştu. 

Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal için 'Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız' demişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Melek Baykal'ın avukatından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal'ın Akasya Durağı setindeki oyuncu Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia ettiği ve bu iddianın mesnetsiz olduğu ifadesi yer alırken ayrıca Uçan'a dava açılacağı da belirtildi.

Detaylar için 👇

23 Şubat - 1 Mart haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenenlerin hangi yapımlar olduğu açıklandı.

Total:

AB:

  • Uzak Şehir

  • Kızılcık Şerbeti

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • Abi

ABC1:

  • Uzak Şehir

  • Kızılcık Şerbeti

  • Sevdiğim Sensin

  • Yeraltı

  • Abi

Detaylar için 👇

