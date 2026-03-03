Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon Anlaşmasından İnci Taneleri Veda Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Mart Salı günü televizyon dünyasında yine yoğun bir tempo vardı. Akşam kuşağında ekrana gelen yapımlar kadar gündüz saatlerinde paylaşılan set kareleri de dikkat çekti. Yeni bölümlerin ardından reyting tabloları merakla incelendi. Oyuncu kadrolarına dair kulis bilgileri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kamera arkasından gelen haberler en az diziler kadar konuşuldu. Devam eden projelerde yaşanan değişiklikler ve yeni anlaşmalar günün öne çıkan başlıkları arasına girdi. 3 Mart Salı günü televizyon gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Fidan karakterine hayat veren İlkay Kayku, ilk mesleğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntüleri gündem oldu.
Yalı Çapkını, üç sezon boyunca yayın hayatına başarıyla devam etmiş sevilen dizilerdendi.
Yerli diziler arasındaki yarış sosyal medyada da devam ediyor.
Survivor 2026’da yaşanan kaoslar bitmek bilmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri kadrosunda yer alan Hazar Ergüçlü ve Orkuncan İzan'dan final öncesi veda paylaşımı geldi.
Acun Ilıcalı, Bayhan’a hediyesiyle gündem oldu.
2 Mart Pazartesi gününün reyting tablosu netleşti.
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın Melek Baykal hakkında söyledikleri ortalığı karıştırmıştı.
23 Şubat - 1 Mart haftasında yayınlanan diziler arasında en çok izlenenlerin hangi yapımlar olduğu açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın