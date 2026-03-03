Yalı Çapkını Dizisinden Sahneler A.B.İ. Dizisiyle Kıyaslandı

Yeni sezonda ATV’de başlayan dizilerden olan A.B.İ. yüksek reytingleriyle yayın hayatına devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolleri paylaştığı dizi, uzun zaman sonra İmirzalıoğlu’nun ekranlara dönmesi nedeniyle de ilgi görüyor. Aynı zamanda Yalı Çapkını’yla seyircinin gönlünde taht kurmayı başaran Afra Saraçoğlu’nun da başrolde olması büyük etken.

Şimdiyse Saraçoğlu’nun eski dizisi Yalı Çapkını ile A.B.İ.’den sahneler kıyaslandı. Benzer çekimler dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…